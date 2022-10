Palästinensische Journalisten werden von israelischen Lobbygruppen angegriffen, weil sie die Wahrheit aus Palästina berichten Von der Mondoweiss-Redaktion

Würde das deutschen Journalisten die endlich die Wahrheit berichten vielleicht auch passieren, wenn sie den Mut aufbringen würden, sich gegen alle Widerstände für die wahre Berichterstattung entscheiden würden oder erleiden sie das gleiche Schicksal? Evelyn Hecht-Galinski

Palästinensische Journalisten gehen vor direktem Beschuss in Deckung (Foto: Jaafar Shtayyeh/AFP)

Palästinensische Journalisten werden von israelischen Lobbygruppen angegriffen, weil sie die Wahrheit aus Palästina berichten

Zionistische Überwachungsgruppen haben Verleumdungskampagnen gestartet, um die Stimmen palästinensischer Journalisten zum Schweigen zu bringen, was oft dazu führte, dass viele von ihnen ihren Job verloren. Werden Medienorganisationen weiterhin zulassen, dass solche Gruppen ihren Journalismus diktieren, oder werden sie es wagen, so furchtlos zu sein wie die palästinensischen Journalisten, die sie zu unterstützen vorgeben?

Von der Mondoweiss-Redaktion

23. Oktober 2022

Letzte Woche gab die Thomas Reuters Foundation bekannt, dass die preisgekrönte palästinensische Journalistin Shatha Hammad den prestigeträchtigen Kurt Schork Local Reporter Award für 2022 erhalten wird. Keine 48 Stunden später entfesselte die zionistische Watchdog-Gruppe Honest Reporting eine bösartige Verleumdungskampagne gegen Hammad, um Reuters und den Kurt-Schork-Fonds unter Druck zu setzen, den Preis zu widerrufen. Die Kampagne war erfolgreich.

Hammad ist nur der jüngste palästinensische Journalist, der ins Visier solcher Gruppen geraten ist. Anfang dieses Monats feuerte die New York Times den palästinensischen Fotojournalisten Hosam Salem, weil er den palästinensischen Widerstand unterstützt hatte, nachdem Honest Reporting Salems Facebook-Posts durchforstet hatte, um ihn bei der Times zu “entlarven”. Honest Reporting ist eine von vielen zionistischen Watchdog-Organisationen, deren Aufgabe es ist, einem der letzten Kolonialregime der Welt zu Hilfe zu eilen und als internationaler Arm der israelischen “Hasbara” zu fungieren, um die fortgesetzte Kolonisierung und ethnische Säuberung Palästinas zu verschleiern.

Wie in einem von Hunderten palästinensischer und arabischer Journalisten unterzeichneten Brief, in dem diese jüngsten Online-Angriffe verurteilt werden, hervorgehoben wird, funktionieren diese Überwachungsgruppen ähnlich wie israelische Geheimdienste, indem sie “tief in die Social-Media-Konten von Journalisten eindringen, nach irgendwelchen Ausdrücken, Aussagen oder sogar Witzen, die in der Kindheit gesagt wurden, jagen, sie aus dem Zusammenhang reißen und sie als Waffe einsetzen.”

Genau das hat Honest Reporting mit Hammad gemacht und mehrere ihrer alten Facebook-Posts aus dem Jahr 2014 verfälscht, um sie als Antisemitin und “Hitler-Fan” darzustellen. Hammad bestreitet diese ungeheuerlichen Behauptungen nachdrücklich und behauptet sogar, dass einer der angeblichen Facebook-Posts frei erfunden sei.

Der Kurt-Schork-Gedächtnisfonds hat dem Druck nachgegeben und Hammads Auszeichnung umgehend widerrufen. Dies allein ist besorgniserregend, da es die Bereitschaft zeigt, die Anschuldigungen einer eindeutig parteiischen Organisation zu akzeptieren, die fragwürdige Methoden anwendet, um “Beweise” für Fehlverhalten zu erbringen.

Wer ist Honest Reporting?

Honest Reporting behauptet auf seiner Website eindeutig, “ideologische Vorurteile im Journalismus und in den Medien zu bekämpfen”. Doch viele der leitenden Mitarbeiter waren in zionistischen Lobbygruppen, in anderen israelfreundlichen Überwachungsorganisationen und, was am ungeheuerlichsten ist, in der israelischen Armee tätig. Der Geschäftsführer von Honest Reporting arbeitete bei der pro-israelischen Lobbygruppe AIPAC; seine Geschäftsführer und Redaktionsleiter waren in der Pressesprechereinheit der israelischen Armee; und sein Spezialist für digitale Medien diente laut seiner Website im “Zentralkommando der Armee als einsamer Soldat während der zweiten Intifada” – also in der gleichen Zeit, als die israelische Armee in das Westjordanland einmarschierte und abscheuliche Kriegsverbrechen beging.

Kaum neutrale Schiedsrichter von “ideologischen Vorurteilen”. Aber natürlich ist die Tatsache, dass diese Gruppen in der Lage sind, Medienorganisationen einzuschüchtern, damit sie palästinensische Mitarbeiter entlassen, selbst ein Beweis dafür, wie schnell diese Medienorganisationen ihre Verpflichtungen zu ehrlichem Journalismus ignorieren. Die Medienorganisation Middle East Eye (MEE) beispielsweise, bei der Hammad arbeitete und hervorragende journalistische Arbeit leistete, kündigte an, die Beziehungen zu Hammad zu beenden, nachdem Honest Reporting seine Kampagne gegen sie gestartet hatte, obwohl die Erklärung von MEE später zurückgezogen wurde. Der Schaden war jedoch bereits angerichtet, da Honest Reporting eifrig mit seinem “Erfolg” prahlte, Hammad entlassen zu haben.

Zionistische Wachhunde sind eine Gefahr für den Journalismus

Die Gefahr, die hierin liegt, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Indem das MEE die Verbindung zu Hammad kappt, sendet es effektiv eine Botschaft an alle palästinensischen Journalisten, dass es zulässt, dass seine Agenda von israelischen Lobbygruppen beeinflusst wird, die sich für die Verteidigung und Aufrechterhaltung von Kolonialismus und Apartheid einsetzen.

Die New York Times hat den Fotojournalisten Hosam Salem entlassen, weil er den palästinensischen Widerstand unterstützt hat, während viele Times-Mitarbeiter in weitaus höheren Positionen enge Verbindungen zum israelischen Militär hatten und nicht bestraft wurden. So diente beispielsweise der Sohn des ehemaligen Jerusalemer Büroleiters Ethan Bronner im israelischen Militär, ebenso wie der Sohn der derzeitigen Korrespondentin Isabel Kershner und der Sohn des Op-Ed-Stars David Brooks. Alle diese Personen schrieben, berichteten, kommentierten oder leiteten die Berichterstattung der New York Times über Nachrichten aus Palästina, ohne dass dieser Interessenkonflikt jemals erwähnt wurde.



Diese Doppelmoral ist in den Medien ebenso weit verbreitet wie beleidigend. Wenn palästinensische Journalisten die Verbrechen, deren Zeugen sie sind, leidenschaftlich anprangern, wenn sie gegen Ungerechtigkeit wettern, werden sie an den Pranger gestellt und entlassen. Sie werden beschuldigt, gegen den Anstand zu verstoßen oder ihre eigene Voreingenommenheit als Journalisten zu verraten – als ob Neutralität unter dem Kolonialismus der Siedler wünschenswert wäre.

Nichtpalästinensische Journalisten hingegen verlieren ihren Job nicht wegen mangelnder Höflichkeit, wenn sie Zeugen abscheulicher Verbrechen werden. Und natürlich wird ein Journalist, der in seinen jungen Jahren etwas Uninformiertes schreibt, nicht ein Jahrzehnt später als Waffe gegen ihn eingesetzt. Nur wenn es um den palästinensischen Befreiungskampf geht, wird die Norm der Zivilisiertheit angewandt.

Entscheidend ist auch, dass diese Gruppen speziell nach palästinensischen Journalisten Ausschau halten. Andere Journalisten, die für ihre Berichterstattung mit solchen Preisen ausgezeichnet werden, werden nicht so übergriffig behandelt, ihre Hintergründe und ihre Vergangenheit bleiben unangetastet. Mit anderen Worten: Die Motivation, palästinensische Journalisten ins Visier zu nehmen, ist politisch. Die gesamte Mission dieser Gruppen ist darauf ausgerichtet, palästinensische Journalisten herauszufiltern und sie dafür zu bestrafen, dass sie es wagen, über die Notlage ihres Volkes zu berichten.

Und das ist letztlich das Ziel dieser Zensurkampagnen – zu verhindern, dass palästinensische Stimmen und Perspektiven in den westlichen Mainstream-Diskurs eindringen. Die Israel-Lobby hat Angst davor, dass sich die Einstellungen ändern, und die letzte Hoffnung, die diese Pro-Apartheid-Kräfte haben, ist vielleicht, die strenge Gatekeeping-Rolle aufrechtzuerhalten, die die Mainstream-Medien traditionell gespielt haben – und so die Enthüllung der verheerenden Realität zu verhindern, die der israelische Siedlerkolonialismus in Palästina angerichtet hat.

Die Medienorganisationen müssen sich also fragen: Werden sie weiterhin zulassen, dass zionistische Lobbygruppen, von denen viele aus Mitarbeitern bestehen, die Teil des israelischen Kolonialapparats sind, ihren Journalismus diktieren? Oder werden sie zumindest versuchen, so furchtlos zu sein wie die palästinensischen Journalisten, die sie zu unterstützen vorgeben? Übersetzt mit Deepl.com

