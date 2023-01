Was für ein Déjà Vu

https://strategic-culture.org/news/2023/01/09/tanks-for-memories-german-and-nato-tanks-roll-ukraine/

© Photo: REUTERS/Axel Heimken/Pool

Panzer für die Erinnerung… Deutsche und NATO-Panzer rollen in der Ukraine



von Finian Cunningham



9. Januar 2023

Deutsche, amerikanische und französische Panzer unterstützen ein Regime, das offen seine Nazi-Kollaborateure verherrlicht. Man sagt, die Geschichte wiederholt sich nie genau. Aber sie reimt sich auf jeden Fall.

Deutsche Panzer, die in die Ukraine rollen, um russische Truppen zu bekämpfen, wären angesichts der schrecklichen Geschichte des Zweiten Weltkriegs ein unglaubliches Szenario gewesen. Doch genau auf dieses Szenario steuert der Stellvertreterkrieg der NATO gegen Moskau zu. Die Entwicklung erinnert auf beunruhigende Weise an die Operation Barbarossa, als die Nazi-Wehrmacht 1941 ihre Offensive gegen die Sowjetunion startete.

Anstelle von Panzer-Tiger-Panzern werden deutsche Marder-“Kampffahrzeuge” durch die Ukraine rollen. Diese Waffen werden als “leichte Panzer” bezeichnet, aber der größere Vorstoß ist die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an ukrainische Neonazi-Kräfte gegen die russischen Linien.

Nur zwei Tage vor dem orthodoxen Weihnachtsfest, am 7. Januar, kündigten US-Präsident Joe Biden und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ein Abkommen über die Lieferung von Bradley- und Marder-Schützenpanzern an die Ukraine sowie einer weiteren Batterie von Patriot-Raketen aus amerikanischer Produktion an.

Diese Ankündigung erfolgte, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron erklärt hatte, dass Frankreich leichte Panzer vom Typ AMX-10 RC an die Ukraine liefern werde. Macrons Tonfall war bemerkenswert kriegerisch: Frankreich werde das Kiewer Regime unterstützen, bis der Sieg errungen sei.

Scholz und Macron erweisen sich als völlig unzuverlässig und politisch schwach. Der französische Staatschef hatte zuvor seine Bereitschaft angedeutet, eine diplomatische Lösung des Konflikts in der Ukraine mit Russland zu finden. Er hatte sich den Zorn Washingtons sowie der antirussischen NATO-Mitglieder Polen und der baltischen Staaten zugezogen, weil er “zu weich” sei und die transatlantische Einheit untergrabe.

Doch nun gibt Macron sein zweifelhaftes Debüt, indem er als erster westlicher Staat Panzer an die Ukraine im Krieg gegen Russland liefert. Diese Entscheidung markiert eine ernsthafte Schwelle für die Beteiligung des NATO-Blocks an diesem Krieg.

Die Tatsache, dass der französische Schritt praktisch mit der Verpflichtung der USA und Deutschlands zur Lieferung von leichten Panzern gekoppelt wurde, deutet ebenfalls auf ein koordiniertes Vorgehen des NATO-Bündnisses hin.

Die deutschen Politiker Scholz und Macron haben ebenso wie Biden ein Versprechen nach dem anderen gebrochen, die Waffenlieferungen und den Krieg in der Ukraine nicht zu eskalieren. Moskau hat den kollektiven Westen wiederholt gewarnt, von der Bewaffnung des Kiewer Regimes abzusehen.

Alle haben zuvor erklärt, dass keine Panzer in die Ukraine geliefert würden, da dies eine rücksichtslose Eskalation wäre, die den Dritten Weltkrieg riskieren würde. Trotz dieser Gelübde der Zurückhaltung haben Washington, Berlin und Paris die Lieferung von immer offensiveren Waffen intensiviert.

Der Lieferung von Patriot-Raketen durch Biden Ende letzten Jahres folgte die Lieferung von HIMARS-Langstreckenraketen. Die Lieferung von Panzern war bisher verboten, aber nun wurde auch diese Schwelle überschritten.

Bei diesem Tempo ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieselben NATO-Mächte die Entsendung von Kampfpanzern ankündigen. Das Kiewer Regime und seine polnischen und baltischen Verbündeten fordern von Washington und Berlin die Entsendung von Abrams und Leopards. Sowohl Biden als auch Scholz sagen, dass dies nicht geschehen wird. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass ein zynisches und bewusstes Tarnmanöver im Gange ist, bei dem die Taten in krassem Widerspruch zur Rhetorik stehen.

Panzer sind offensichtlich Teil einer offensiven Streitmacht. Sie erfordern auch ausgebildete Besatzungen, um sie zu bedienen. Das deutet darauf hin, dass die NATO-Mächte Personal, Wartungspersonal und andere logistische Mittel für den Einsatz dieser hoch entwickelten Maschinen bereitstellen. Die Koordinierung zwischen Washington, Berlin und Paris deutet ebenfalls darauf hin, dass die NATO systematisch und interoperabel vorgeht. Damit geht der Stellvertreterkrieg von einem stückweisen Ansatz, bei dem einzelne NATO-Mitglieder das Kiewer Regime auf bilateraler Basis unterstützten, zu einer ganz neuen Ebene der organisatorischen Beteiligung über.

“Die Vereinigten Staaten und Deutschland erklärten am Donnerstag [5. Januar] gemeinsam mit Frankreich, dass sie gepanzerte Kampffahrzeuge in die Ukraine schicken und ihre Unterstützung mit neuen Waffensystemen ausweiten werden, die Kiew nach eigenen Angaben benötigt, um seinen Streitkräften bei der Rückeroberung der hinter den russischen Linien eingeschlossenen Gebiete zu helfen”, berichtete die Washington Post.

Die westlichen Medien verbreiten die Illusion, das ukrainische Regime gewinne einen Krieg gegen Russland, während in Wirklichkeit die Ukrainer von überlegenen russischen Streitkräften abgeschlachtet werden. Moskau wird die Krim und den Donbass nicht den mit NATO-Waffen ausgerüsteten neonazistischen Todesschwadronen überlassen.

Das Kiewer Regime kämpft auf verlorenem Posten und die NATO-Mächte sind bereit, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Washington und seine Lakaien heizen einen aussichtslosen Krieg an und werfen im übertragenen Sinne gutes Geld dem schlechten hinterher, indem sie jetzt Panzer in den Kampf liefern. (Für die westlichen Kaufleute des Todes ist es durchweg gutes Geld.)

Anstatt einen diplomatischen Weg aus dem Abgrund zu suchen, lassen sich die NATO-Mächte von ihrer eigenen Propaganda, ihrer politischen Käuflichkeit und der Abhängigkeit ihrer kapitalistischen Volkswirtschaften von den militärisch-industriellen Händlern zu sehr verwirren.

Das letzte Mal, als deutsche Panzer in Europa in die Schlacht rollten, wurden sie von den sowjetischen Streitkräften vernichtend geschlagen. Damals kämpften auch die Amerikaner gegen die Nazis, wenn auch nur, um im nächsten Kalten Krieg zynisch mit den Überresten des Dritten Reiches zusammenzuarbeiten.

Diesmal stehen deutsche, amerikanische und französische Panzer auf derselben Seite und unterstützen ein Regime, das seine Nazi-Kollaborateure offen verherrlicht. Man sagt, die Geschichte wiederholt sich nie genau. Aber sie reimt sich auf jeden Fall.

Panzer für die Erinnerungen, in der Tat!

Übersetzt mit Deepl.com



Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat zahlreiche Artikel über internationale Angelegenheiten verfasst, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...