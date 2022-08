Petition: Israel-Palästina-Menschenrechte für alle, die Bundesregierung muss endlich etwas tun

Diese Petition habe ich soeben unterschrieben und bitte um weite Verbreitung



Evelyn Hecht-Galinski

https://www.openpetition.de/petition/online/israel-palaestina-menschen-und-voelkerrecht-fuer-alle-die-bundesregierung-muss-endlich-etwas-tun



1. Verstöße gegen Menschen- und Völkerrecht beenden

In den besetzten palästinensischen Gebieten und im Gazastreifen werden seit Jahrzehnten massive Verstöße gegen Menschen- und Völkerrecht dokumentiert; sie dauern bis heute an. Die Palästinenser*innen leben in diesen Gebieten in einem Zustand der Unterdrückung, der permanenten Bedrohung und weitgehender Rechtlosigkeit.

Den Verantwortlichen in der deutschen Politik und Gesellschaft müssten die menschenverachtenden Zustände bekannt sein. Aber aus „besonderer historischer Verantwortung“ gegenüber dem Staat Israel sehen sie darüber hinweg. Demgegenüber sagen wir mit den Worten des amerikanisch-jüdischen Politikwissenschaftlers Norman G. Finkelstein in aller Deutlichkeit:

„Die Sühne für vergangene Verbrechen darf niemals zur Duldung aktueller Verbrechen führen.“

Und wir meinen: Wer um aktuelle Verbrechen weiß und nichts dagegen unternimmt, macht sich der Beihilfe schuldig.

Wir fordern alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen, auf:

Verschließen Sie nicht länger die Augen vor dem Unrecht und dem Leid, das Palästinenser*innen bis heute ertragen müssen – Tag für Tag!

– Tag für Tag! Messen Sie den Umgang des Staates Israel mit den Palästinenser*innen endlich

– an den grundlegenden Werten und Normen des Menschen- und Völkerrechts,

– an der Einhaltung zahlreicher UNO-Beschlüsse zu Palästina sowie

– an der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel selbst, in der die „Entwicklung des Landes

zum Wohle aller seiner Bewohner“ versprochen wurde!

Konkret fordern wir, dass die deutsche Politik mit Nachdruck von der israelischen Regierung verlangt,

Gewalt, Unterdrückung, Schikane und Diskriminierung in den besetzten palästinensischen Gebieten sofort zu beenden,

in den besetzten palästinensischen Gebieten sofort zu beenden, den völkerrechtswidrigen kolonialen Siedlungsbau zu stoppen ,

zu stoppen einen Plan zur umgehenden Beendigung der völkerrechtswidrigen Besatzung des Westjordanlandes vorzulegen und

vorzulegen und sofort die wirtschaftliche Strangulierung des Gazastreifens zu beenden.

2. Vorschläge zur Umsetzung dieser Forderungen

Diplomatische Gespräche konnten in den vergangenen Jahrzehnten keine Änderung der israelischen Palästina-Politik bewirken. Wir fordern die Bundesregierung daher auf, endlich konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wie sie beispielsweise von Brüsseler Think Tanks, aber auch vielen Stimmen in Deutschland schon lange vorgeschlagen werden:

Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästina (inzwischen von über 130 Staaten vollzogen, 2015 bspw. auch vom Vatikan)

(inzwischen von über 130 Staaten vollzogen, 2015 bspw. auch vom Vatikan) Klare Benennung und Verurteilung der Gewalt durch israelisches Militär und durch israelische Siedler*innen in den besetzten palästinensischen Gebieten

in den besetzten palästinensischen Gebieten Anerkennung der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) für Israel und Palästina, damit in allen Konfliktparteien diejenigen, die für die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden

für Israel und Palästina, damit in Konfliktparteien diejenigen, die für die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden Verteidigung aller, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte engagieren, gegen Diffamierung und Anfeindung , wie sie z.B. erst im Oktober 2021 sechs NGOs erleben mussten

aller, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte engagieren, , wie sie z.B. erst im Oktober 2021 sechs NGOs erleben mussten Einsatz für die grundsätzliche Anerkennung des Rückkehrrechts von palästinensischen Flüchtlingen (von der UNO schon 1948 in der Resolution 194 gefordert)

(von der UNO schon 1948 in der Resolution 194 gefordert) Verurteilung deutscher Unternehmen, die zur völkerrechtswidrigen Ausbeutung von Ressourcen im Westjordanland beitragen

beitragen Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel und der damit verbundenen Handelsvorteile

zwischen der EU und Israel und der damit verbundenen Handelsvorteile Einschränkung des Zugangs Israels zu EU-Förderprogrammen (v.a. Horizont Europa )

(v.a. ) Durchsetzung der auf EU-Ebene längst beschlossenen und durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs bestätigten Kennzeichnungspflicht für Importe aus jüdischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten

Gegebenenfalls Beschränkung oder Verbot der Einfuhr von Siedlungsprodukten

Einstellung des Waffenexports nach Israel gemäß dem Waffenkontrollgesetz und Einstellung jeder militärischen Zusammenarbeit

Diese Maßnahmen sollten so lange gelten, bis die im ersten Absatz genannten politischen Forderungen erfüllt sind – Forderungen, die sich an nichts anderem orientieren als an den grundlegenden Menschenrechten und am Völkerrecht.