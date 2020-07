Podcast Ep 20: Joseph Massad über die Annexion Von Nora Barrows-Friedman

Großen Dank für die schnelle Zusendung, meines Freundes Joseph Massad, für meine Hochblauen Seite

On episode 20 of The Electronic Intifada Podcast, Nora and Asa are joined by leading Palestinian intellectual Joseph Massad, professor of Modern Arab Politics and Intellectual History at Columbia University in New York. We discuss Israel’s theft of Palestinian land and the current Trump-Netanyahu annexation plan.