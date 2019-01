Prof. Nathan Glazer verstorben, ein früher Warner vor der Nibelungentreue zu Israel

Glazer war ein Neo-Kon, Soziologie und Pädagogik Professor in Harvard, der seine jüdisch-amerikanischen Glaubensgenossen schon früh davor warnte in eine Nibelungentreue zu Israel zu verfallen.

US-Soziologe Nathan Glazer gestorben

Bekannt wurde er mit Arbeiten zum Kollektiven Verhalten und zur Stadtsoziologie

Der prominente US-amerikanische Soziologe Nathan Glazer ist gestern im Alter von 95 Jahren gestorben, wie heute mitgeteilt wurde. Bekannt wurde er mit seinen Arbeiten zum Kollektiven Verhalten und zur Stadtsoziologie. Glazer war Professor in Berkeley und Harvard sowie Mitherausgeber verschiedener politischer Zeitschriften und Bücher. Er stammt aus einem jüdisch-orthodoxen, sozialistischen Milieu und näherte sich im Laufe seines Lebens immer mehr neokonservativen Ideen an. Zu seinen bekanntesten Werken zählt das stadtsoziologische Standardwerk „Beyond the Melting Pot“. Darin griff er die Verschmelzung von unterschiedlichen Kulturen im urbanen Raum auf.

Hierzu ein Artikel von Philip Weiss vom 24.Februar 2017 über Nathan Glazer

Israels Abhängigkeit vom Druck der Lobby wird Feindseligkeiten gegenüber US-Juden verursachen, warnte Nathan Glazer 1976.

US-Politik Philip Weiss am 24. Februar 2017

Israel wird in der Welt immer mehr isoliert, so dass es auf einen Freund, die Vereinigten Staaten, angewiesen ist. Aber die Unterstützung Israels liegt nicht im Interesse Amerikas. Tatsächlich ist Israel eine strategische Verantwortung für die USA. Das macht den amerikanisch-jüdischen Einfluss zur ultimativen Säule des Überlebens Israels. Und dieser Druck ist mit erheblichen Kosten verbunden: Amerikanische Juden werden unweigerlich der Feindseligkeit von Nichtjuden ausgesetzt sein. Deshalb müssen amerikanische Juden Israel zu einer Erklärung drängen, um unseren Einfluss auszuüben: Israel wird zu den Linien von 1967 zurückkehren und im Gegenzug die arabische Anerkennung erhalten.

Das ist eine stumpfe und realistische Einschätzung der Rolle und Risiken der israelischen Lobby, richtig? Und hier ist das Erstaunliche an dem Argument: Der bedeutende jüdische Gelehrte Nathan Glazer hat es vor mehr als 40 Jahren gemacht. Der Harvard-Soziologe, der für die Mitautorschaft von Beyond the Melting Pot bekannt ist, Glazer, hat diese Ideen in einem Essay in einer dissidenten jüdischen Publikation von 1976 in sehr vielen dieser Worte wiedergegeben.

Kürzlich stieß ich auf Glazers Essay mit dem Titel „Amerikanische Juden und Israel“: The Last Support“, in der New York Public Library. Ich habe es getippt. Du kannst den Großteil des Aufsatzes unten lesen, gefolgt von meinem Kommentar.

Zuerst der Kontext. Eine Krise kam für jüdische Unterstützer Israels 1973, nachdem die USA während des Jom-Kippur-Krieges gezwungen waren, Waffen nach Israel zu transportieren. Auf der rechten Seite argumentierten Norman Podhoretz und Irving Kristol, dass amerikanische Juden die Demokratische Partei aufgeben sollten, weil sie friedlich war, und Israel war von einer falkenartig amerikanischen Außenpolitik abhängig. Aber auf der linken Seite wurde die Dissidentengruppe Breira geboren, die sich gegen den Militarismus und die Besatzung Israels stellte.

Obwohl Nathan Glazer ein New Yorker Junge war, der Teil der berühmten sozialistischen Zelle am City College of New York war, war er immer ein Freidenker (siehe James Traubs Profil); und er dachte, dass Israel Frieden schließen müsse. Breira dauerte nur wenige Jahre, bevor das jüdische Establishment es zerstörte. Aber Glazer schrieb sein Stück für die Breira-Publikation Interchange im November 1976, als er 54 Jahre alt war.

„Amerikanische Juden und Israel: die letzte Unterstützung“, von Nathan Glazer (mit Elisions, gekennzeichnet durch….)

Die Geschichte hat die Dinge so geregelt, dass die Juden Israels und die Juden der Vereinigten Staaten enger und verzweifelter verbunden sind, als sie es je für möglich gehalten hätten. Nach den Theorien des Zionismus und bis einige Zeit nach der Gründung des Staates Israel wurde angenommen, dass Israel als kulturelles Zentrum für das Welt-Judentum dienen würde, jüdische Bildung, Kultur und Religion in der Diaspora wiederbeleben würde und – in den politischeren Formulierungen des Zionismus – als Zufluchtsort für Juden und Unterstützer jüdischer Interessen in der Welt dienen würde. Es wurde erwartet, dass die Juden der Vereinigten Staaten und anderer Länder der Diaspora den Aufbau Israels finanziell unterstützen würden. Im Großen und Ganzen haben sich die Dinge wie erwartet entwickelt. Was nicht erwartet wurde, war, dass sich die Ereignisse so entwickeln würden, dass die Vereinigten Staaten die letzte Unterstützung für Israel erhalten würden, und dass amerikanische Juden dadurch für die Juden Israels entscheidend werden würden.

Was diese Situation bewirkt hat, ist die fortschreitende Isolation des Staates Israel in der Welt. Wir müssen fünfundzwanzig Jahre zurückblicken, um zu erkennen, wie weit Israel in der weltweiten Unterstützung gefallen ist. Bei ihrer Geburt unterstützten sie die beiden Supermächte USA und UdSSR. Die meisten Länder der Welt waren sich einig, dass es entstehen, als Staat legitim sein und Mitglied der Vereinten Nationen sein sollte.

All das ist Vergangenheit. Der Cluster der Demokratien in der Welt unterhält Beziehungen zu Israel und wird dafür gelegentlich in internationalen Foren sprechen. Eine Streuung anderer Nationen – vor allem in Lateinamerika – pflegt die Beziehungen. Aber nur eine Nation wird gelegentlich nachdrücklich für Israel sprechen. Noch wichtiger ist, dass nur eine Nation Israel mit hochentwickelten Waffen versorgen wird und darauf angewiesen sein kann, dass es im Falle eines weiteren Krieges wieder mit Waffen versorgt wird.

Es gibt verschiedene Erklärungen, die für die konsequente amerikanische Unterstützung Israels vorgebracht werden. Was die Frage trüb macht, ist die Definition der Einflüsse, die in einer multiethnischen Demokratie, die zufällig eine Weltmacht und der Führer eines Bündnisses von Demokratien ist, bei der Entscheidungsfindung in der Außenpolitik spielen. Während die Frage, wer sich in der Befehlsposition befindet, nicht unwichtig ist, ist sie nur ein Faktor in einer Reihe von Einflüssen. Es ist der Komplex von Einflüssen, dies und wie wir sie interpretieren, der zu Diskrepanzen in der Bewertung der Rolle der amerikanischen Juden bei der Aufrechterhaltung der amerikanischen Politik auf ihrem gegenwärtigen Kurs führt.

Eine Erklärung, die oft argumentiert wird, um die amerikanische Unterstützung für Israel zu erklären, ist, dass es im amerikanischen Interesse liegt, die amerikanische Unterstützung für Israel aufrechtzuerhalten. Ich bezweifle, dass das wahr ist. Es liegt eindeutig nicht an den materiellen Interessen der USA, die von der Linken so oft für die amerikanische Außenpolitik gehalten werden, die starke Unterstützung Israels fortzusetzen. Der arabische Markt ist viel größer als der israelische. Das amerikanische Unternehmen hat einen beträchtlichen Marktanteil, aber zweifellos hätte es einen größeren Anteil, wenn es nicht die starke Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Israel hätte.

Es wird auch stark argumentiert, dass die amerikanischen Sicherheitsinteressen die israelische Verbindung bestimmen. Das Argument ist schwer zu verstehen. Die Grundhaltung im Nahen Osten ist, dass die Vereinigten Staaten versuchen, dem Vormarsch des sowjetischen Einflusses in diesem Bereich zu widerstehen und ihn zu verlangsamen. Sie hat zwei Verbündete in diesem Unterfangen – Iran und Saudi-Arabien – und entwickelt Einfluss in Ägypten. Es ist nicht unvorstellbar, dass der Herrscher über den Iran, vielleicht über Saudi-Arabien, durch diejenigen ersetzt wird, die Russland gegenüber sympathischer sind. Ein solcher Wandel in Israel ist undenkbar. Israel ist in dieser Hinsicht konstanter, aber auch sehr klein, bietet keine Grundlagen für die Vereinigten Staaten, begrenzt das Ausmaß, in dem sich die Verbündeten des Nahen Ostens uns anschließen werden, erzeugt ständige Feindseligkeit in unseren Beziehungen zu Staaten, die von Algerien bis zum Irak reichen.

Amerikanische Militärs waren oft pro-Israelisch, weil es militärisch so effektiv ist. In diesem Zusammenhang kann es bei verschiedenen strategischen Überlegungen eine Rolle spielen. Betrachtet man jedoch das Gesamtbild der Strategie, so vermutet man, dass das Engagement für Israel als Gesamtverantwortung zu betrachten ist.

Wenn es nicht amerikanische materielle Interessen sind, nicht strategische Interessen, was bestimmt dann die Bindung an Israel? Zwei Dinge, das eine eher dürftig, das andere eher konkret. Die dünnere Grundlage der Verbindung ist das grundlegende Engagement vieler Amerikaner und der amerikanischen Außenpolitik für die Demokratie oder, wenn Sie so wollen, ihre Opposition gegen den Kommunismus. Dieses Engagement war der zentrale Pfeiler der amerikanischen Außenpolitik nach dem Krieg, und Israel war der Nutznießer.

Gegenwärtig befinden wir uns in den Vereinigten Staaten in einem verworrenen und ernsten Kampf, in dem dieses amerikanische Engagement für die Demokratie durch Analysen – im Allgemeinen aus dem liberalen und linken Teil des politischen Spektrums – untergraben wird, die behaupten, dass die Sorge um die Demokratie in der amerikanischen Außenpolitik keine Rolle gespielt hat. Zweitens wird sie durch das gegenteilige Argument untergraben, dass die Demokratie in der amerikanischen Außenpolitik keine Rolle spielen sollte. Nach Südvietnam ist die Abscheu vor jeder aktivistischen und interventionistischen Außen- und Militärpolitik verständlich. Es ist nicht beliebt bei neuen Männern in der Politik, die sich nicht an die Schmiedung der großen Nachkriegsmaßnahmen und -bündnisse zur Eindämmung des Kommunismus und zum Schutz der Demokratie erinnern. Tatsache ist, dass der Kommunismus immer weniger eine moralische Reaktion hervorruft; diejenigen, die eine moralische Sichtweise davon haben, werden als lästig und störend angesehen [….].

Ich sage nur, dass ein zentrales Element dieser Politik, die Opposition gegen den Kommunismus in seiner Eigenschaft als Leugnung von Freiheit und Freiheit, jetzt angegriffen wird, und genau dieses Element der amerikanischen Außenpolitik sollte nicht aufgegeben werden [….] Wenn dieses zentrale Element aufgegeben wird, dann würde ein Grund für die amerikanische Unterstützung Israels verschwinden.

Die zweite wichtige Säule der amerikanischen Unterstützung für Israel scheint fester zu sein. Es sind amerikanische Juden. Die Geschichte hat die Dinge so arrangiert, dass sie die einzige jüdische Gemeinschaft ist, die grundsätzlich für die Verteidigung Israels zählt. Amerikanische Juden werden in eine Schlüsselposition gebracht. Aber ich glaube, dass diese Position oft missverstanden wird.

Es wird in den Vereinigten Staaten missverstanden, wo Männer, die so informiert und wichtig sind wie der Chef der Joint Chiefs of Staff und ein ehemaliger Vizepräsident, lächerlich übertriebene Vorstellungen von jüdischem Einfluss haben. Es wird in Israel missverstanden, wo die Macht der amerikanischen Juden übertrieben ist und die Bedingungen, die der Macht eine Grenze setzen, nicht verstanden werden.

Macht ist nichts, was im Vakuum ausgeübt wird. Es gibt Grenzen für die Rolle, die eine ethnische Gruppe bei der Beeinflussung der amerikanischen Außenpolitik spielen kann. Es sei daran erinnert, dass wir zweimal gegen Deutschland in den Krieg gezogen sind, obwohl die Deutschen in den Vereinigten Staaten vier- bis fünfmal so zahlreich sind wie die Juden, und wir gegen Italien in den Krieg gezogen sind, obwohl es in den Vereinigten Staaten mehr Italiener als Juden gibt. Einer amerikanischen Volksgruppe ist es wohlwollend erlaubt, ihren Einfluss zur Verteidigung der Interessen ihrer Heimat nur so lange auszuüben, wie diese nicht im Widerspruch zu den als größere Interessen geltenden stehen. Amerikanische Juden haben nur deshalb Macht, weil ihre Mitbürger freundlich zu ihrer Ausübung dieser Macht sind. Sie können zu dieser Übung weniger freundlich werden. Sie können in der Tat feindselig dagegen werden.

So können amerikanische Juden beträchtliche Summen für Israel auf der Grundlage einer Steuerbefreiung für wohltätige Zwecke aufbringen, obwohl dieses Geld, das zur Aufnahme von Flüchtlingen verwendet wird, und für Gesundheits- und Sozialdienste, zumindest teilweise dazu beiträgt, dass Israel andere Mittel für Waffen verwenden kann. Amerikanische Juden setzen sich unverschämt für Pro-Israel-Maßnahmen beim Kongress ein und machen es politisch unangenehm, gegen Israel zu sein und sogar eine „gerechte“ Position einzunehmen. Die politische Figur, die das tut, wird viel Druck und Benachteiligung ausgesetzt sein, einige davon sind ziemlich unfair. Aber wie gesagt, Macht muss im Kontext gesehen werden. Der Kontext war, dass es für amerikanische Juden sicher ist, das zu tun, was sie tun. Politische Führer haben dem Druck nicht viel nachgegeben, weil es sie nicht viel gekostet hat, Israel zu unterstützen. Es gibt schließlich keine substanzielle Gegenmacht. Insofern als Amerikaner Meinungen haben, unterstützen sie Israel überwältigend.

So glaube ich, dass diejenigen, die Israelis besuchen, die vom Kongressabgeordneten weggehen, davon überzeugt sind, dass sie nichts zu befürchten haben und dass amerikanische Juden nur den Druck aufrecht erhalten müssen, falsch liegen. Es gibt drei Faktoren, die die Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung für Israel untergraben und seine Kosten erhöhen. Erstens ist es finanziell kostspielig geworden. Bis zum Krieg 1973 benötigte Israel keine wesentlichen militärischen Kredite oder Zuschüsse von den Vereinigten Staaten. Die eigenen Ressourcen reichten aus, ebenso wie die Auslandshilfe der Juden. Seitdem hat zuerst der Ersatz der in diesem Krieg zerstörten Waffen und dann die Eskalation des Wettrüstens gegen unendlich reichere Gegner schwere Zuschüsse und Kredite erfordert, über 2 Milliarden Dollar pro Jahr. Dies ist eine enorme Summe, um in ein kleines Land zu gehen, wenn man bedenkt, dass Auslandshilfe aller Art in den USA unbeliebt ist und dass dieser Betrag fast die Hälfte des Budgets der USA für Auslandshilfe ausmacht. Das hatte bereits politische Konsequenzen. Kongressmitglieder – einige – haben begonnen, es in Frage zu stellen, Zeitungen haben begonnen, es in Frage zu stellen. Einige Kongressabgeordnete haben sich dagegen gewehrt, diese Summen zu verwenden. Jüdische Organisationen haben versucht, den Druck auf sie zu erhöhen, was ihre Feindseligkeit gegenüber der Lobby für Israel geweckt hat.

Der zweite Faktor, der die Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung für Israel untergräbt, ist die Veränderung der Art und Weise, wie die amerikanischen Massenmedien – vielleicht sollten wir sagen, die Veränderung der zugrunde liegenden Realitäten der Situation. Aber lassen Sie uns für einen Moment Bild und Realität trennen. Das Bild bis 1973 war, dass Israel bereit war, mit den Arabern zu verhandeln und zu reden, aber die Araber sind unnachgiebig und wollten nicht mit Israel sprechen. Diese Ansicht wurde umgekehrt. Sadat erscheint – und wird als moderat dargestellt. Alles, was er zurück will, sind seine Territorien. Israelis werden als unnachgiebig und hartnäckig dargestellt. Man findet sicherlich Mitgefühl mit König Hussein. Man kann sogar Sympathie für Syrien finden. Alles, was sie zurück wollen, sind ihre Territorien. Die palästinensischen Flüchtlinge hatten immer Mitgefühl. Sie haben jetzt viel mehr. Man kann die Wirkung von Titelkarten in der New York Times nicht unterschätzen – zwei davon haben in jüngster Zeit gezeigt, was wie eine dichte Masse jüdischer Siedlungen im besetzten arabischen Gebiet aussieht, oder der Einfluss der Zeitungs- und Fernsehberichterstattung über Störungen im Westjordanland. Die Bilder erinnern an südliche Staatspolizisten, die Schwarze schlagen – gut ausgestattete Soldaten, die kleine Jungen und Mädchen packen. Ich schlage nicht vor, dass damit eine Absicht verbunden ist. Es liegt in der Natur der Medien, sich auf den Moment der Gewalt zu konzentrieren, wenn die Soldaten den Zivilisten ergreifen, nicht auf die lange[sic] vorangegangene Periode der Verspottungen und des Steinwurfs.

Das dritte Element, das die Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung untergräbt, ist dasselbe Element, das letztendlich die Unterstützung der amerikanischen Diplomatie und des Militärs untergraben könnte – die Araber sind stark, sie sind zahlreich, sie sind reich, sie sind eindeutig hier, um zu bleiben, während Israel… nun, es erfordert endlose Anstrengungen, am selben Ort zu bleiben. Die Leute werden müde.

Wenn sich die gegenwärtige Situation fortsetzt, wird sich die Unterstützung der Bevölkerung für Israel verringern. Jüdischer Druck wird dann auf die amerikanische Politik für die Juden kostspieliger. Auch jetzt ist dieser Druck natürlich nicht kostenlos. Ein Gefallen, der in einem Bereich gegeben wird, bedeutet, dass man einen Gefallen in einem anderen verweigern kann.

Aber was wäre, wenn es eine andere israelische Politik gäbe? Würde eine solche Änderung den sich entwickelnden Druck auf die amerikanischen Juden durch ihre Landsleute verringern, ihre unkategorische Unterstützung zu begrenzen? Könnten amerikanische Juden eine andere Politik effektiver und mit weniger Bedrohung für ihre Position unterstützen?

Ich fürchte, wenn ich diese Fragen stelle, werde ich so interpretiert, dass ich sage, dass amerikanische Juden, weil sie sich in ihrer Position unwohl fühlen könnten, ihre Unterstützung für Israel mäßigen und Israel gegen sein besseres Urteil drängen sollten, um Politiken zu betreiben, die das Risiko eines weiteren Holocaust erhöhen könnten. Das ist überhaupt nicht das, was ich sage. Die Gefahr, der Israel ausgesetzt ist, verblasst jedes mögliche Unbehagen für amerikanische Juden. Aber das ist meine Position, und weder andere Amerikaner noch amerikanische Juden werden es so sehen. Trotz der Tatsache, dass es die Juden in den Vereinigten Staaten sehr gut hatten

Ich und andere, in Israel, und ich glaube, es gibt eine solche Politik, die all diese Bedingungen erfüllt. Es ist eine Politik, von der ich vermute, dass sie die amerikanischste Meinung ist – vielleicht die amerikanischste jüdische Meinung, die nach dem Krieg von 1967 israelisch war, aber die in den letzten Jahren, das ist klar geworden, immer weniger die Politik Israels ist. Die Politik, die ich im Sinn habe, ist, dass Israel sagt und bedeutet, dass alle Errungenschaften des Krieges von 1967 aufgegeben werden, für eine echte Friedensanerkennung, offene Grenzen, Handel, Friedensgarantien, und dass Israel sagt, dass es mit allen Konfliktparteien sprechen wird, die vor Ort sind, um eine solche Lösung zu erreichen. Es gibt viele Argumente, die für eine solche Politik sprechen: Während der größte Teil der Welt die Grenzen von 1967 als legitim zu akzeptieren schien (sie hatten schließlich fast 20 Jahre gedauert), akzeptiert keine von ihnen die gegenwärtigen Grenzen als dauerhaft; dass einige der Parteien auf der arabischen Seite und mit der Zeit vielleicht die meisten bereit sein könnten, die Grenzen von 1967 als dauerhaft zu akzeptieren, aber keine werden jemals die gegenwärtigen Grenzen als dauerhaft akzeptieren, oder alle Grenzen, die einen Teil der Eroberungen von 1967 umfassen; und dass Israel am meisten von allen in der Welt braucht, Frieden auf der Grundlage von Legitimität.

Während niemand das Argument ablehnen kann, dass die Araber nie etwas anderes akzeptieren werden als die Zerstörung Israels, hat die hier vorgeschlagene Politik einen Schutz. Die Rückkehr an die Grenzen von 1967 basiert auf Maßnahmen, die die arabischen Staaten ergreifen müssen, Maßnahmen, die für sie in der Vergangenheit enorm schwierig waren, die aber, wenn sie sie jetzt ergreifen würden, eine Bereitschaft bedeuten würden, ihrem Volk zu sagen, dass sie beginnen müssen, ein Leben mit Israel in Frieden in Betracht zu ziehen. Wir sollten die Bedeutung solcher Worte nicht unterschätzen. Worte werden an dieser Stelle vor allem von den arabischen Staaten verlangt, aber was im Gegenzug für alle Gebiete benötigt wird, sind unendlich wichtige Worte – Anerkennung, Akzeptanz, regelmäßige Handels- und Tourismusbeziehungen, das Ende des Boykotts, und einige davon beinhalten Taten und Worte.

Ich weiß, welche Schwierigkeiten Israel als demokratischer Staat bei der Verabschiedung einer solchen Politik hat, aber wenn diese Politik das Mittel ist, mit dem die Unterstützung der USA weiterhin gewährleistet wird und letztlich auch der Frieden sichtbar wird, dann müssen die israelischen Führer mutig genug sein, sie vorzuschlagen und mit ihrem Volk dafür zu argumentieren. Es ist ein Spiel für Israel zu sagen, dass wir das in der gegenwärtigen Situation behalten werden, und wir werden das brauchen, und wir sind uns nicht wirklich sicher, was wir zurückgeben können. Es hat nie eine Situation gegeben, in der Israel solche Optionen offen standen: Die Araber würden sie nie akzeptieren, und keine Nation der Welt würde Israel bei der Änderung der Grenzen von 1967 unterstützen.

Zum Schluss: Die israelische Sicherheit hängt jetzt fast ausschließlich von der amerikanischen, politischen und militärischen Unterstützung ab. Diese Unterstützung ist entscheidend, wenn auch nicht vollständig, abhängig vom Druck der amerikanischen Juden zur Unterstützung Israels. Eine Politik, die die amerikanische Öffentlichkeit nicht als gerecht akzeptieren kann, ist keine Politik, die die USA weiterhin aufrechterhalten können; und die Bemühungen der amerikanischen Juden, die amerikanische Unterstützung dafür aufrechtzuerhalten, werden dann auch schwächer werden. Der gegenwärtige Kurs ist eindeutig gefährlich für das Überleben Israels; die Alternative bietet zunächst und zumindest für einen wichtigen PR-Vorteil heute – nicht unwichtig in einer Demokratie -, aber auch – und das ist, wie ich zugebe, zweifelhafter – für eine endgültige Lösung in der Zukunft.

Ich glaube nicht, dass es eine offenere und offenere Beschreibung der Rolle der Israel-Lobby in diesem Stadium ihrer Existenz gibt. Beachten Sie, dass es keinen Bullshit darüber gibt, dass der christliche Zionismus der Pfeiler Israels ist, oder George Washington und Abraham Lincoln die Rückkehr nach Jerusalem wollen, wie die Verteidiger des Zionismus heute behaupten, wenn es eine ganze Propagandaindustrie gibt, die sich dem widmet, was Glazer kahl sagt: Israel hängt von amerikanischen Juden ab, weil es nicht in amerikanischen materiellen oder strategischen Interessen liegt, ihn zu unterstützen.

Genau das, was Nathan Glazer 1976 sagte, sagten Stephen Walt und John Mearsheimer, zwei nichtjüdische Wissenschaftler, 30 Jahre später in der London Review of Books. Sie wurden als Antisemiten beschmiert, weil sie die Wahrheit über den Einfluss der pro-israelischen jüdischen Gemeinde und den neokonservativen Impuls für den Irakkrieg gesagt hatten. Obwohl sie in den höchsten Regierungsbüros gelesen wurden, entzündeten sie die Debatte über die israelische Lobby, die bis heute an den Rändern des Mainstreams andauert – mit einer jährlichen Konferenz zu diesem Thema im nächsten Monat in Washington.

Beachten Sie, was Glazer falsch gemacht hat. Er sagte, dass die Unterstützung Israels, während es nach und nach isoliert wurde, so sehr gegen die amerikanischen Interessen sei, dass jüdischer Druck die jüdische Position in den Vereinigten Staaten untergraben würde. Nicht so! Die Unterstützung der amerikanisch-jüdischen Bevölkerung wurde nur 40 Jahre lang verstärkt, Breira wurde von der Bühne gedrängt (teilweise durch die Büros des jungen Ideologen Wolf I. Blitzer), und Israel löschte immer wieder die Linien von 1967 und wurde immer mehr isoliert. Aber die Amerikaner blieben an ihrer Seite. Glazer sagte, dass israelische Juden falsch lagen, zu glauben, dass die USA herumgeschoben werden können; aber vielleicht waren sie es nicht. Genau das sagte Benjamin Netanyahu in seinem berühmten Hot-Mic-Moment 2002: Die USA können leicht verschoben werden. Und der Krieg gegen den radikalen Islam festigt nur das Band zwischen den Führungen der Länder.

Warum war Glazer so falsch? Wie ich in allen Diskussionen der israelischen Lobby betont habe, kann der Erfolg der Lobby nicht vom Aufstieg der Juden in das Establishment ausgeschlossen werden. Glazer schrieb zu einer Zeit, als Alan Dershowitz wütend gedroht hatte, die Harvard Law School zu verlassen, es sei denn, ein Jude wurde schließlich zum Dekan ernannt. Glazer und Dershowitz konnten sich den Grad der jüdischen Integration, der den 70er Jahren folgen sollte, nicht vorstellen, mit Juden an den Leitern der globalen Industrien von der Finanzierung über die Bildung bis hin zu Hollywood und in führenden Positionen in Regierung und Medien, darunter drei Juden am Obersten Gerichtshof. Das US-Establishment kam, um sich auf die jüdische Präsenz zu verlassen; und ein Teil des Abkommens war die Achtung vor der israelischen Lobby, insbesondere einer Vielzahl von Neokonservativen und Zionisten in politischen Entscheidungspositionen von Clinton über Bush bis Obama.

Dieser Deal könnte sich in diesem Moment durchaus auflösen. Also sind Nathan Glazers Worte doch vorausschauend.

Lassen Sie uns noch einmal auf Glazers Warnung vor antisemitischen Reaktionen zurückkommen. Im Jahr 2014 verlor Bruce Shipman, der bischöfliche Kaplan von Yale, seinen Job für einen kurzen Brief an die New York Times, in dem er sagte, dass Israels Angriff auf Gaza, der 2200 Palästinenser getötet hatte, den Antisemitismus auf der ganzen Welt anheizte; und das beste Gegenmittel war, dass „Israels Gönner im Ausland die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu um eine endgültige Lösung der palästinensischen Frage drängen“. Letzte Woche hat die New York Times einen weiteren Brief mit einer sehr ähnlichen Botschaft verschickt. Roderick Balfour, ein Nachkomme von Arthur Balfour, dem britischen Außenminister, der die Balfour-Erklärung vor 100 Jahren verfasst hat, sagte, dass Israels Unfähigkeit, die palästinensischen Rechte zu respektieren, „in Verbindung mit der Expansion der jüdischen Siedlungen in das arabische Gebiet, wichtige Faktoren für die Zunahme des Antisemitismus auf der ganzen Welt sind“.

Glazer sagte dasselbe: Es wird „Feindseligkeit“ gegenüber amerikanischen Juden geben, wenn sie nicht Druck auf Israel ausüben, um zu verkünden, dass es die Besetzung beenden wird. Das große Mitleid ist, dass amerikanische Juden seinem Rat seit 40 Jahren nicht mehr gefolgt sind; und die Besetzung ist solider denn je; und niemand, der den Konflikt studiert, kann sich eine friedliche Lösung vorstellen. Übersetzt mit Deeply. com

Israel’s dependence on lobby’s pressure will cause hostility to U.S. Jews, Nathan Glazer warned in 1976 Israel is becoming more and more isolated in the world, so it depends on one friend, the United States. But supporting Israel is not in America’s interests. In fact, Israel is a strategic liability for the U.S. That makes American Jewish influence the ultimate pillar of Israel’s survival.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …