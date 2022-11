Putin: ‘The Situation Is, to a Certain Extent, Revolutionary’ – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.



Putin hat in der Tat auf den Punkt gebracht, wo wir uns befinden: am Rande einer Revolution.

Putin: “Die Situation ist bis zu einem gewissen Grad revolutionär

Von Pepe Escobar

28. Oktober 2022 Strategic Culture Foundation

Global Research,

31. Oktober 2022

***

In einer umfassenden Rede auf der Plenarsitzung des 19. Jahrestreffens des Valdai-Clubs hielt Präsident Putin nicht weniger als eine vernichtende, vielschichtige Kritik an der Unipolarität.

Von Shakespeare bis zur Ermordung von General Soleimani;

von Betrachtungen über Spiritualität bis zur Struktur der UNO;

von Eurasien als Wiege der menschlichen Zivilisation bis zur Verbindung von BRI, SCO und INSTC;

von den nuklearen Gefahren bis hin zu jener peripheren Halbinsel Eurasiens, die “von der Idee geblendet ist, dass die Europäer besser sind als die anderen”, malte die Ansprache ein an Brüghel erinnerndes Bild des “historischen Meilensteins”, vor dem wir mitten im “gefährlichsten Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs” stehen.

Putin wagte es sogar, in den Worten der Klassiker zu sagen, dass “die Situation in gewisser Weise revolutionär ist”, da “die oberen Klassen nicht mehr so leben können und die unteren Klassen nicht mehr so leben wollen”. Es ist also alles im Spiel, denn “die Zukunft der neuen Weltordnung wird vor unseren Augen gestaltet”.

Weit mehr als ein eingängiger Slogan über das Spiel, das der Westen spielt, “blutig, gefährlich und schmutzig”, sollten die Rede und Putins Beiträge in der anschließenden Fragerunde als eine kohärente Vision von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft analysiert werden. Wir stellen hier nur einige der Höhepunkte vor:

“Die Welt ist Zeuge des Verfalls der internationalen Institutionen, der Aushöhlung des Prinzips der kollektiven Sicherheit und der Ersetzung des Völkerrechts durch ‘Regeln'”.

“Selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges leugnete niemand die Existenz der Kultur und Kunst des Anderen. Im Westen wird jede alternative Sichtweise als subversiv bezeichnet.”

“Die Nazis haben Bücher verbrannt. Jetzt verbieten die westlichen Väter des ‘Liberalismus’ Dostojewski.”

“Es gibt mindestens zwei ‘Westens’. Der erste ist traditionell, mit einer reichen Kultur. Der zweite ist aggressiv und kolonial.”

“Russland hat sich nicht als Feind des Westens betrachtet und tut dies auch nicht.

Russland hat versucht, Beziehungen mit dem Westen und der NATO aufzubauen – um in Frieden und Harmonie zusammenzuleben. Ihre Antwort auf jede Zusammenarbeit war einfach ‘Nein’.”

“Wir brauchen keinen Nuklearschlag gegen die Ukraine, es hat keinen Sinn – weder politisch noch militärisch.”

“Die Situation zwischen Russland und der Ukraine kann zum Teil als Bürgerkrieg betrachtet werden: “Als die Bolschewiki die Ukraine gründeten, statteten sie sie mit ursprünglich russischen Territorien aus – sie gaben ihr ganz Kleinrussland, die gesamte Schwarzmeerregion, den gesamten Donbass. Die Ukraine ist als künstlicher Staat entstanden.”

“Ukrainer und Russen sind ein Volk – das ist eine historische Tatsache. Die Ukraine hat sich zu einem künstlichen Staat entwickelt. Das einzige Land, das ihre Souveränität garantieren kann, ist das Land, das sie geschaffen hat – Russland.”

“Die unipolare Welt neigt sich dem Ende zu. Der Westen ist nicht in der Lage, die Welt im Alleingang zu regieren. Die Welt steht an einem historischen Meilenstein vor dem gefährlichsten und wichtigsten Jahrzehnt seit dem Zweiten Weltkrieg.”

“Die Menschheit hat zwei Möglichkeiten – entweder wir häufen weiter die Last der Probleme an, die uns alle erdrücken wird, oder wir können gemeinsam nach Lösungen suchen.”

Was machen wir nach der Orgie?

nmitten einer Reihe fesselnder Diskussionen steht der Valdai-Bericht “Eine Welt ohne Supermächte” aus dem Jahr 2022 im Mittelpunkt des Geschehens.

Die zentrale These des Berichts lautet – völlig zu Recht -, dass “die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in der Tat nicht mehr den Status einer dominierenden Supermacht genießen, aber die globale Infrastruktur, die ihnen dient, ist immer noch vorhanden.”

Natürlich wurden alle großen, miteinander verknüpften Probleme am gegenwärtigen Scheideweg dadurch ausgelöst, dass “Russland die erste Großmacht wurde, die, geleitet von ihren eigenen Vorstellungen von Sicherheit und Fairness, beschloss, die Vorteile des von der einzigen Supermacht geschaffenen ‘globalen Friedens’ zu verwerfen.”

Nun, nicht gerade “globaler Frieden”, eher ein mafiös erzwungenes Ethos des “our way or the highway”. In dem Bericht wird das Einfrieren der russischen Gold- und Devisenreserven und das “Aufräumen” des russischen Eigentums im Ausland ganz diplomatisch als “westliche Rechtsprechung” bezeichnet, die sich “wenn nötig” eher von politischen Erwägungen als von Gesetzen leiten lässt.

Das ist in der Tat blanker Diebstahl unter dem Deckmantel der “regelbasierten internationalen Ordnung”.

Der Bericht sieht – optimistisch – das Aufkommen einer Art normalisierten “kalten Friedens” als “die beste heute verfügbare Lösung” voraus – wobei er einräumt, dass dies bei weitem nicht garantiert ist und “den grundlegenden Umbau des internationalen Systems auf neuen Fundamenten nicht aufhalten wird.”

Die Grundlage für die sich entwickelnde Multipolarität wurde in der Tat durch die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China nur drei Wochen vor den vom Imperium angeordneten Provokationen geschaffen, die Russland zur Einleitung der militärischen Sonderoperation (SMO) zwangen.

Parallel dazu wurden die finanziellen Grundzüge der Multipolarität mindestens seit Juli 2021 in einem gemeinsam von Professor Michael Hudson und Radhika Desai verfassten Papier vorgeschlagen.

Der Valdai-Bericht erkennt die Rolle der mittelgroßen Mächte des Globalen Südens an, die “die Demokratisierung der internationalen Politik veranschaulichen” und “in Zeiten des Umbruchs als Stoßdämpfer fungieren können”. Das ist ein direkter Verweis auf die Rolle der BRICS+ als wichtige Protagonisten.

Was das große Bild auf dem Schachbrett betrifft, so wird die Analyse realistischer, wenn man bedenkt, dass “der Triumph der ‘einzig wahren Idee’ einen wirksamen Dialog und eine Einigung mit Anhängern anderer Ansichten und Werte per definitionem unmöglich macht.”

Putin hat in seiner Ansprache mehrfach darauf angespielt. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass das Imperium und seine Vasallen von ihrem normativen, aufgezwungenen, wertbeladenen Unilateralismus abweichen werden.

Dass die Weltpolitik “rasch zu einem Zustand der Anarchie zurückkehrt, der auf Gewalt beruht”, liegt auf der Hand: Nur das Imperium des Chaos will Anarchie erzwingen, da ihm die geopolitischen und geoökonomischen Instrumente zur Kontrolle der rebellischen Nationen völlig ausgegangen sind, abgesehen von dem Sanktions-Tsunami.

Der Bericht hat also Recht, wenn er feststellt, dass der kindische neohegelianische Traum vom “Ende der Geschichte” letztlich gegen die Wand der Geschichte geprallt ist: Wir sind wieder beim Muster der groß angelegten Konflikte zwischen den Machtzentren angelangt.

Und es ist auch eine Tatsache, dass “ein einfacher Wechsel des ‘Betreibers’, wie er in früheren Jahrhunderten stattgefunden hat” (wie die Übernahme der Macht von Großbritannien durch die USA) “einfach nicht funktionieren wird.”

China mag den Wunsch hegen, der neue Sheriff zu werden, aber die Führung in Peking ist definitiv nicht daran interessiert. Und selbst wenn es dazu käme, würde der Hegemon dies vehement verhindern, da “das gesamte System” weiterhin “unter seiner Kontrolle steht (vor allem Finanzen und Wirtschaft).”

Der einzige Ausweg ist also wieder einmal die Multipolarität – die der Bericht recht vage als “eine Welt ohne Supermächte” charakterisiert, die noch “ein System der Selbstregulierung benötigt, das eine viel größere Handlungsfreiheit und Verantwortung für solche Handlungen impliziert.”

In der Geschichte sind schon seltsamere Dinge passiert. So wie es aussieht, sind wir tief in den Strudel des völligen Zusammenbruchs geraten. Putin hat in der Tat auf den Punkt gebracht, wo wir uns befinden: am Rande einer Revolution.

Dieser Artikel wurde zuerst von der Strategic Culture Foundation veröffentlicht.

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Sie können die Artikel von Global Research gerne weiter verbreiten.

Pepe Escobar, geboren in Brasilien, ist Korrespondent und leitender Redakteur der Asia Times und Kolumnist für Consortium News und Strategic Culture. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er hat ausführlich über Pakistan, Afghanistan und Zentralasien bis hin zu China, Iran, Irak und dem weiteren Nahen Osten berichtet. Pepe ist der Autor von Globalistan – Wie sich die globalisierte Welt in einen flüssigen Krieg auflöst; Red Zone Blues: A Snapshot of Baghdad during the Surge. Er war mitwirkender Redakteur bei The Empire and The Crescent und Tutto in Vendita in Italien. Seine letzten beiden Bücher sind Empire of Chaos und 2030. Pepe ist auch Mitglied der Europäischen Akademie für Geopolitik in Paris. Wenn er nicht auf Reisen ist, lebt er zwischen Paris und Bangkok.

Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Das Bild ist unter der Public Domain lizenziert.

Das Bild ist lizenziert unter der Public Domain

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Pepe Escobar, Global Research, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...