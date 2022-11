Treffender kann man es kaum ausdrücken Evelyn Hecht-Galinski

Bei einer Veranstaltung anlässlich des 10. Jahrestages der Wiedergründung der Russischen Historischen und der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft am Tag der Nationalen Einheit in Moskau äußerte sich der russische Präsident auch zu anderen Themen.

Putin: Politische Führung der Ukraine denkt nur an das Geld in westlichen Banken

© Evgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

“Diese Bandera-Führung denkt wahrscheinlich nur an das Geld, das in westlichen Banken versteckt ist. Ich meine in erster Linie die politische Führung”, sagte der russische Präsident bei einem Treffen mit Historikern und religiösen Persönlichkeiten.

Die ukrainischen Behörden benutzten diese “Banderaiten, um sich denjenigen anzudienen, die ihre Millionen und Milliarden in diesen westlichen Banken kontrollieren”, so Putin bei der Veranstaltung anlässlich des 10. Jahrestages der Wiedergründung der Russischen Historischen Gesellschaft und der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft.

Russlands Staatschef fügte hinzu, dass Kiew nicht an die möglichen Folgen des heutigen Geschehens gedacht habe. Er kritisierte weiterhin, dass ausländische Staaten, die Waffen und Söldner in die Ukraine liefern, rücksichtslos gegenüber dem ukrainischen Volk seien und nur ihre eigenen Interessen verfolgten. Und ebendiese Interessen hätten mit denen der Ukrainer wenig gemein:

“Heute, da sie ständig Waffen an die Ukraine liefern und Söldner dorthin schicken, gehen sie (ausländische Mächte) absolut rücksichtslos mit den Bürgern des Landes um”, zitierte RIA Nowosti den russischen Präsidenten.

Putin äußerte zudem, dass Russland die Menschen in der Ukraine respektiere: “Wir haben das ukrainische Volk immer mit Respekt und Wärme behandelt”, sagte der Kremlchef und stellte fest, dass dies trotz der aktuellen tragischen Konfrontation auch weiterhin der Fall ist. Zuvor hatte Putin der Behauptung zugestimmt, die Situation in der Ukraine könne teilweise als Bürgerkrieg bezeichnet werden.

Doch einige Länder, darunter Polen, hätten die Idee der Aufnahme der Ukraine in die NATO und der Rückgabe der in der Vergangenheit russisch gewordenen Gebiete noch nicht aufgegeben, so der russische Präsident.

“Und die Idee, sie ist lebendig. Und die Idee, die Ukraine zu absorbieren, ist nicht vom Tisch.”

Zwar werde wenig darüber gesprochen, doch die Idee der Rückgabe der Gebiete, die Polen weggenommen wurden, sei bereits spruchreif.

