Putin`s Krieg

Von Gilad Atzmon

14.03.2022

Putin ist kein militärischer General. Er ist eine moderne Führungspersönlichkeit, ein ausgebildeter Spion und Stratege, der versteht, dass der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist (Clausewitz). Wenn wir Putins Motive verstehen wollen, sollten wir daher davon absehen, Russlands Militärkampagne anhand von “strengen militärischen Zielen” zu bewerten. Stattdessen sollten wir die Militärkampagne als ein politisches Instrument betrachten, mit dem eine globale und regionale geopolitische Verschiebung in gigantischem Ausmaß mobilisiert werden soll.

Es ist klar, dass Putins Armee ihr Bestes tut, um zivile Opfer zu vermeiden. Sie setzt Belagerungstaktiken ein, im Gegensatz zur barbarischen amerikanischen “Shock and Awe”-Doktrin. Außerdem bemüht sich das russische Militär, das ukrainische Militär nicht zu zerschlagen. Stattdessen kesselt es Städte ein und schneidet die ukrainische Armee im Osten und Süden des Landes aus. Das russische Militär hat die Fähigkeit der Ukraine, sich neu zu formieren, geschweige denn einen Gegenangriff zu starten, zunichte gemacht. Westliche Militäranalysten sind sich einig, dass ein klarer Beweis für die zunehmende Unfähigkeit der ukrainischen Armee darin besteht, dass es der ukrainischen Armee nicht gelungen ist, den 60 km langen russischen Konvoi auf dem Weg nach Kiew ernsthaft zu beschädigen, obwohl der Konvoi mehr als zehn Tage lang stillstand.

In den letzten 24 Stunden hat Russland dem Westen klar gemacht, dass jede westliche Militärlieferung an die Ukraine als legitimes militärisches Ziel behandelt wird. Mit anderen Worten, die ukrainische Elitearmee im Osten des Landes ist jetzt eine nicht mehr existierende militärische Kraft; sie kann die Städte verteidigen, sie kann Guerillaangriffe auf die ausgedehnte russische Militärlogistik durchführen, aber sie kann sich nicht zu einer Kampftruppe zusammenschließen, die das Schlachtfeld verändern kann. Putins Armee, da sind sich Militärexperten einig, verfügt über eine massive Feuerkraft. Es ist kaum ein Geheimnis, dass die russische Artillerie eine tödliche Waffe ist und dass es weltweit keine Streitkräfte gibt, die ihr das Wasser reichen können. Die militärischen Gründe dafür liegen auf der Hand.

Die UdSSR hat nie auf die Qualität und Loyalität ihrer Fußsoldaten vertraut. Sie verließ sich zwar auf die Massenwirkung der Soldaten, auf ihre schiere Zahl, erfand aber auch die Mittel, die Technologie, die Taktik und die Doktrin, um die Schlacht aus der Ferne zu gewinnen, in Vorbereitung auf den Vormarsch der Massen. Es war die rote Artillerie, die die 3. Reichsarmee niederwarf. Auch die UdSSR und das moderne Russland sind dafür bekannt, feindliche Städte dem Erdboden gleichzumachen. Russland genießt diese Macht, hat aber bisher darauf verzichtet, diese Fähigkeit in der Ukraine einzusetzen. Russland hat diese Fähigkeit eher zur Schau gestellt, als dass es sie eingesetzt hätte. Militäranalysten zufolge hat Russland noch nicht einmal damit begonnen, seine überlegene Luftmacht zu nutzen, sondern lediglich seine totale Luftüberlegenheit über der Ukraine zu sichern. Die Taktik der russischen Armee besteht darin, Druck auf die Außenbezirke der Städte auszuüben, um die militärische Macht Russlands zu demonstrieren und dann Korridore für humanitäre Konvois zu öffnen. Und genau das ist der Trick. Russland sorgt für einen Flüchtlingsstrom in den Westen.

Da die ukrainische Regierung ein Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 60 Jahren verhängt hat, handelt es sich um Frauen und Kinder. Bislang gibt es etwa 2,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge, aber diese Zahl könnte noch dramatisch ansteigen. Und es stellt sich die Frage: Wird Deutschland bereit sein, eine weitere Million Flüchtlinge aufzunehmen, die keine Arbeitskräfte sind? Was ist mit Frankreich und Großbritannien, den USA, Kanada, all den Ländern, die Zalansky und die Ukraine in den Krieg getrieben haben, aber das ukrainische Volk schnell seinem Schicksal überlassen haben? Früher oder später, so glaubt Putin, wird Europa seinen gesamten Forderungskatalog akzeptieren und die Liste der Sanktionen aufheben und ihn vielleicht sogar für seine Verluste bei den Ölverkäufen entschädigen – alles in dem verzweifelten Versuch, den Tsunami ukrainischer Flüchtlinge aufzuhalten.

Bis sich die Gemüter abgekühlt haben, werden viele Ukrainer es vielleicht sogar vorziehen, in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen zu bleiben. Dies wird, zumindest in Putins Augen, zu einer demografischen Verschiebung des ethnischen Gleichgewichts zugunsten der russischen Volksgruppen in der Ukraine führen. Im Rahmen einer solchen Verschiebung wird Putin in der Lage sein, die Situation in seinem Nachbarstaat mit politischen und sogar demokratischen Mitteln zu beherrschen. Putins Plan ist nicht neu. Er war bereits in Syrien erfolgreich. Als der Westen erkannte, dass Syrien auf dem Weg nach Europa war, hat er Putin sehr schnell erlaubt, den Kampf um Assad auf Kosten von Amerikas Hegemonie im Nahen Osten zu gewinnen. Putin wendet nun im Grunde die gleiche Taktik an. Er mag grausam oder sogar barbarisch sein, aber dumm oder irrational ist er nicht.

Die wichtigste Frage ist: Wie ist es möglich, dass unsere westliche politische und mediale Elite keine Ahnung von Putins und Russlands Vorgehen hat? Wie ist es möglich, dass nicht ein einziger westlicher Militäranalyst die Punkte miteinander verbinden und den Nebel dieses schrecklichen Krieges durchschauen kann? Der Grund liegt auf der Hand: Heutzutage sehen keine begabten Menschen mehr eine mögliche Karriere im Militär oder im öffentlichen Dienst. Begabte Menschen bevorzugen die Unternehmenswelt, Banken, Hightech, Daten- und Mediengiganten. Das Ergebnis ist, dass westliche Generäle und Geheimdienstexperten nicht sehr begabt sind. Die Situation unserer westlichen politischen Klasse ist sogar noch deprimierender.

Unsere Politiker sind nicht nur diejenigen, die nicht begabt genug waren, um den Weg in die Unternehmen einzuschlagen, sie sind auch in einzigartiger Weise unethisch. Sie sind dazu da, die finstersten Pläne ihrer globalistischen Herren zu erfüllen, und sie tun dies alles auf unsere Kosten. Ich habe kaum Zweifel daran, dass eine erfahrene Politikerin wie Angela Merkel die Situation in der Ukraine nicht zu einer globalen Katastrophe eskalieren lassen würde. Sie wurde, wie Putin, für ihren Job richtig ausgebildet und versteht den tiefen Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Wie Putin war auch sie darauf trainiert, fünf Schritte vorauszudenken. Soweit ich weiß, gibt es im Westen niemanden, der Putin versteht, der seine Gedanken lesen kann. Stattdessen schreibt man dem russischen Führer psychotische Züge zu, in dem verzweifelten Versuch, das Ausmaß der hoffnungslosen und tragischen Situation zu verbergen, die der Westen sich selbst und insbesondere der Ukraine zugefügt hat. Inzwischen ergreift Putin die spektakulärsten Maßnahmen, um sein Leben und sein Regime zu schützen. Wir im Westen finden das “lächerlich”, aber Putin weiß sehr wohl, dass der einzige Weg, wie der Westen mit seiner eigenen Unfähigkeit umgehen kann, darin besteht, ihn und sein Regime auf die eine oder andere Weise zu beseitigen. Übersetzt mit Deepl.com