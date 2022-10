‘Putin’s Nuclear Threat’ ‘Putin’s Nuclear Threat’ Putin’s Nuclear Threat’…. The title is here has been placed within quotation marks for a reason, because Russian President Vladimir Putin made no nuclear threat unless one considers that a threat to respond to nuclear threats or to respond to a hypothetical nuclear attack amounts to a threat to use nuclear weapons.

Putins nukleare Bedrohung” Putins nukleare Bedrohung” Putins nukleare Bedrohung”….

von Gordon M. Hahn

11. Oktober 2022

Der Titel steht hier nicht ohne Grund in Anführungszeichen, denn der russische Präsident Wladimir Putin hat keine nukleare Drohung ausgesprochen, es sei denn, man betrachtet eine Drohung, auf nukleare Drohungen zu reagieren oder auf einen hypothetischen nuklearen Angriff zu reagieren, als eine Drohung, Atomwaffen einzusetzen. Der Westen hat versucht, den Eindruck zu verbreiten, dass Putin eine nicht-provozierte nukleare Drohung ausgesprochen hat, so wie er auch behauptet hat, dass Russland am 24. Februar 2022 eine nicht-provozierte Invasion in der Ukraine unternommen hat. Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird sie gewissermaßen zur Wahrheit. Ja, eine wiederholte Lüge kann zu einer virtuellen Wahrheit werden, und in unserer virtuellen Zeit hat die virtuelle Realität einen tiefgreifenden Einfluss auf die tatsächliche Realität, und zwar nicht im positiven Sinne. Ganz im Gegenteil.

Das Zitat, das angeblich eine Drohung Putins mit dem Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine und/oder ihre NATO-Verbündeten darstellt, stammt aus Putins Ankündigung vom 21. September über seine Entscheidung, eine Teilmobilisierung von Reservisten einzuleiten. In seiner Fernsehansprache erwähnte Putin keine Atomwaffen an sich, sondern verwies auf “verschiedene Waffentypen” in Russlands Besitz, die den Atomwaffen entgegenwirken könnten, mit deren Einsatz westliche Führer ausdrücklich gedroht haben. Putin sagte am 21. September:

“Sie (die Ukrainer) haben sogar zur nuklearen Erpressung gegriffen. Ich beziehe mich dabei nicht nur auf den vom Westen unterstützten Beschuss des Kernkraftwerks Saporoschje, der die Gefahr einer nuklearen Katastrophe birgt, sondern auch auf die Äußerungen einiger hochrangiger Vertreter der führenden NATO-Länder über die Möglichkeit und Zulässigkeit des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen – Atomwaffen – gegen Russland.

“Ich möchte diejenigen, die solche Äußerungen über Russland machen, daran erinnern, dass auch unser Land über verschiedene Waffentypen verfügt, und einige davon sind moderner als die Waffen der NATO-Länder. Im Falle einer Bedrohung der territorialen Integrität unseres Landes und zur Verteidigung Russlands und unseres Volkes werden wir mit Sicherheit von allen uns zur Verfügung stehenden Waffensystemen Gebrauch machen. Dies ist kein Bluff.

“Die Bürger Russlands können sicher sein, dass die territoriale Integrität unseres Vaterlandes, unsere Unabhängigkeit und Freiheit – ich wiederhole – mit allen uns zur Verfügung stehenden Systemen verteidigt werden. Diejenigen, die uns mit nuklearen Mitteln erpressen wollen, sollten wissen, dass sich die Windrose drehen kann.

Einige mögen sagen, dass vor “Putins Drohung” keine westlichen Führer Drohungen ausgesprochen oder angedeutet hätten, dass sie bereit seien, Atomwaffen gegen Russland einzusetzen. Das ist natürlich falsch. Die Quasi-Eiserne Lady, die neue britische Premierministerin Liz Truss, sagte im Zusammenhang mit der Diskussion über den Russland-NATO-Ukraine-Krieg während ihrer Kampagne zur Nachfolge von Boris Johnson, sie sei bereit, bei Bedarf “den Knopf zu drücken” (www.youtube.com/watch?v=CM8evVhzHPI&ab_channel=DailyMail). Der republikanische US-Senator Roger Wicker betonte, dass die USA einen nuklearen Ersteinsatz gegen Russland “nicht ausschließen” und forderte US-Präsident Joe Biden auf, “nichts vom Tisch zu nehmen” (www.youtube.com/watch?v=Dq00bvvC24I&t=192s&ab_channel=U.S.SenatorRogerWicker). Dies wurde im Dezember 2021 gesagt – vor Putins Einmarsch in die Ukraine am 22. Februar. Wenige Tage vor Putins Einmarsch drohte der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj mit einer Renuklearisierung der Ukraine, indem er die Teilnahme der Ukraine am Budapester Memorandum aufkündigte, das die postsowjetische Ukraine im Gegenzug für die Anerkennung der Souveränität Kiews über die Krim durch Russland und russisch-westliche Garantien für die ukrainische Souveränität und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes denuklearisierte. Wie ich in einem anderen Beitrag feststellte, könnte dies ein weiterer Faktor in einer langen Reihe von westlichen und ukrainischen Provokationen gewesen sein, die Putin zu seinem Handeln veranlassten (https://gordonhahn.com/2022/10/04/the-complex-and-unclear-origins-of-the-russo-nato-ukrainian-war/).

Vor kurzem, wenige Tage nach “Putins nuklearer Drohung”, schien Selenskyj an die NATO zu appellieren, Wickers unheilvollen Vorschlag in die Tat umzusetzen und einen Erstschlag gegen Moskau durchzuführen: “”Was sollte die NATO tun? Die Möglichkeit ausschließen, dass Russland Atomwaffen einsetzt. Aber vor allem appelliere ich noch einmal an die internationale Gemeinschaft, so wie es vor dem 24. Februar war: Präventivschläge, damit sie wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie sie einsetzen, und nicht umgekehrt, um auf Russlands Atomschläge zu warten, um dann zu sagen: “Ah, das ist es, was ihr macht? Na, dann holt es euch von uns!” (https://ukranews.com/en/news/886513-zelenskyy-calls-on-nato-to-launch-preventive-nuclear-strike-on-russia). Schließlich haben ukrainische Streitkräfte wiederholt auf russische Truppen geschossen, die den Kernkraftwerkskomplex von Saporoschje und das ukrainische Personal, das dort arbeitet, besetzen und damit ein neues Tschernobyl in Europas größtem Atomkraftwerk riskieren.

Ich überlasse es dem Leser, festzustellen, welche Seite sich in einem gefährlichen nuklearen Kleinkrieg befindet.

Ich möchte nur hinzufügen, dass der nukleare Schatten, der jetzt über Europa und der Welt hängt, genau der Grund ist, warum die NATO nicht über das wiedervereinigte Deutschland hinaus hätte erweitert werden sollen, wie es der Westen Moskau versprochen hat, warum der Westen nicht über ein Jahrzehnt lang Instabilität in Kiew hätte säen sollen, warum der Westen Kiew keine NATO-Mitgliedschaft für die Zukunft hätte versprechen sollen, warum die Obama-Regierung das Massaker der Heckenschützen und den unter falscher Flagge erfolgten Sturz von Viktor Janukowitsch auf dem Maidan nicht hätte anerkennen und das von europäischen Staaten unterzeichnete und von Putin unterstützte Abkommen vom 20. Februar zur Beendigung der Maidan-Krise nicht hätte aufkündigen dürfen und warum Putin die Krim nicht hätte besetzen dürfen, warum Kiew dem Donbass nicht den Krieg hätte erklären sollen, warum Washington Kiew hätte drängen sollen, seinen Minsk-2-Verpflichtungen nachzukommen, warum die USA und die NATO die Ukraine nicht hätten ausbilden, bewaffnen und ermutigen sollen, zu versuchen, die Krim und den Donbass mit Gewalt wieder zu erobern, warum Putin den Konflikt im Donbass nicht hätte eskalieren lassen sollen, warum der Westen eine neue Sicherheitsarchitektur mit Russland hätte vereinbaren und die Pläne zur Ausweitung auf die Ukraine und Georgien aufgeben sollen, und warum der Westen jetzt seine ganze Macht und seinen Einfluss nutzen sollte, um Moskau und Kiew an den Verhandlungstisch zu bringen, anstatt Kiew zu bewaffnen und Moskau mit unausgegorenen Sanktionen, beleidigender Rhetorik und Nukleargesprächen zu verärgern. Sicherlich haben einige russische Beamte auch nukleare Drohungen ausgesprochen, und zwar ohne jeglichen Zusammenhang mit Vergeltungsmaßnahmen gegen einen hypothetischen westlichen Nuklearangriff oder der Androhung eines solchen Angriffs. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es die Vertreter des Westens waren, die zuerst auf diese Weise sprachen – Wicker und Selenskyj vor der russischen Offensive vom 24. Februar. Derartige Äußerungen sollten vermieden werden, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Putin in seiner Drohung, notfalls alle Russland zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, nicht das Wort “nuklear” verwendet hat. Übersetzt mit Deepl.com

Über den Autor



– Gordon M. Hahn, Ph.D., ist Expertenanalyst bei Corr Analytics, http://www.canalyt.com, und leitender Forscher am Center for Terrorism and Intelligence Studies (CETIS), Akribis Group, www.cetisresearch.org. Webseiten: Russische und eurasische Politik, gordonhahn.com und gordonhahn.academia.edu

Dr. Hahn ist der Autor des neuen Buches: Russian Tselostnost’: Wholeness in Russian Thought, Culture, History, and Politics (Europe Books, 2022). Er hat fünf frühere, viel beachtete Bücher verfasst: The Russian Dilemma: Security, Vigilance, and Relations with the West from Ivan III to Putin (McFarland, 2021); Ukraine Over the Edge: Russia, the West, and the “New Cold War” (McFarland, 2018); The Caucasus Emirate Mujahedin: Global Jihadism in Russia’s North Caucasus and Beyond (McFarland, 2014), Russia’s Islamic Threat (Yale University Press, 2007) und Russia’s Revolution From Above: Reform, Transition and Revolution in the Fall of the Soviet Communist Regime, 1985-2000 (Transaction, 2002). Außerdem hat er zahlreiche Think-Tank-Berichte, akademische Artikel, Analysen und Kommentare in englisch- und russischsprachigen Medien veröffentlicht.

Dr. Hahn lehrte an den Universitäten Boston, American, Stanford, San Jose State und San Francisco State sowie als Fulbright-Stipendiat an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg, Russland, und war Senior Associate und Visiting Fellow am Center for Strategic and International Studies, dem Kennan Institute in Washington DC und der Hoover Institution.