Rachel Corries Blut ist ein ‘Zeuge der israelischen Verbrechen’, sagt MP

17. März 2021

Eine palästinensische Abgeordnete sagte am Dienstag, dass das Blut von Rachel Corrie ein “Zeuge der israelischen Verbrechen” sei. Huda Naim machte ihren Kommentar in einer Erklärung, die am Todestag der in den USA geborenen Pro-Palästina-Aktivistin veröffentlicht wurde, die am 16. März 2003 getötet wurde, als sie versuchte, einen israelischen Bulldozer zu stoppen, der palästinensische Häuser in Rafah abreißt.

“Das Blut der Freiheitskämpferin Rachel Corrie wird Israels Schande bleiben”, sagte Naim. “Die [israelische] Besatzung hat mit der Ermordung von Corrie die Menschenrechte und das Völkerrecht verletzt.”

Sie fügte hinzu, dass der relative Mangel an Verurteilung der “israelischen Verbrecher” und das Fehlen jeglicher Sanktionen oder Bestrafung ihnen grünes Licht für weitere Verbrechen gebe.

“Rachel Corrie hat mit ihrer Verteidigung der palästinensischen Rechte die höchste Bedeutung von Menschlichkeit demonstriert”, betonte die Abgeordnete. “Die Palästinenser werden sich immer an ihren Aktivismus, ihren Widerstand und ihr Opfer in den Händen der zionistischen Tötungsmaschine erinnern.”

Sie forderte, dass die Verantwortlichen für die Ermordung der 23-jährigen Corrie als “Kriegsverbrecher” strafrechtlich verfolgt werden sollten.Übersetzt mit Deepl.com

