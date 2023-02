Zionistische Nazis, sie unterscheiden nicht nur zwischen Juden und Palästinensern, sondern auch von verschiedenen jüdischen Gruppen untereinander. Willkommen im faschistisch-zionistischen-Nazi Staat Evelyn Hecht-Galinski

Aber der Rassismus von Smotrichs Frau ging noch weiter, wie sie dem israelischen Fernsehen sagte: "Ich unterscheide zwischen Juden – europäischer, marokkanischer und jemenitischer Abstammung – und Arabern. Die ersten sind mein Volk, die zweiten sind meine Feinde."

https://www.middleeastmonitor.com/20230203-racist-israeli-nationals-reflect-their-new-government/



Ein Blick von der Al-Bir Wal-Ihsan Moschee, die von jüdischen Siedlern beschädigt wurde, und eine Wand mit rassistischen Slogans sind am 27. Juli 2020 im Stadtteil Al-Bireh in Ramallah, Westjordanland, zu sehen. [İssam Rimawi – Anadolu Agency]

Rassistische israelische Staatsangehörige spiegeln ihre neue Regierung wider

von Motasem A Dalloul

3. Februar 2023



Am Dienstag hat eine jüdische Mutter im israelischen HaEmek Medical Centre in der Stadt Afula im nördlichen Bezirk Israels entbunden. Die jüdische Frau fand sich in einem Zimmer neben einer arabischen Mutter wieder, die im selben Krankenhaus entbunden hatte. Die Jüdin wurde wütend und bat das Krankenhauspersonal, die Araberin aus dem Zimmer zu entfernen.

Die Bitte wurde von der Krankenhausverwaltung, in der Araber und Juden zusammenarbeiten, abgelehnt. Die arabische Frau und ihr Ehemann waren jedoch schockiert über das schreckliche Verhalten, das das Ergebnis einer Politik war, die darauf abzielte, systematischen Rassismus zu fördern.

“In diesem Moment weigert sich im HaEmek Medical Center, wo meine Frau gerade entbunden hat, ihre Zimmergenossin, mit ihr im selben Zimmer zu bleiben, weil sie Araberin ist”, schrieb Dr. Wasim Rock, der Ehemann der arabischen Frau, auf Twitter.

Aufgrund der Spannungen zog Dr. Rock freiwillig in ein anderes Zimmer um, als die jüdische Israelin sagte, sie fühle sich nicht sicher, “aber sie hat nicht das Recht zu verlangen, dass andere Menschen den Raum in einem Krankenhaus verlassen”, fügte er hinzu.

Dr. Rock sagte dem israelischen Fernsehsender Channel 13: “Wir sind alle Bürger desselben Landes. Wir müssen in Frieden zusammenleben, denn wir haben kein anderes Land und keinen anderen Ort, an dem wir leben können”.

Dieser Vorfall erinnert an einen ähnlichen Vorfall im Jahr 2016, als die Frau des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich verlangte, dass eine arabische Frau nach der Geburt eines Kindes in einem israelischen Krankenhaus aus ihrem Zimmer entfernt wird.

“Als Frau, die hier in Samaria [dem besetzten palästinensischen Westjordanland] lebt, erlebe ich täglich den Krieg zwischen uns und den Arabern. Und deshalb fühle ich mich unwohl, wenn ich mit einer arabischen Frau in einem Raum sitze. Für mich sind wir Feinde”, sagte Smotrichs Frau.

Der rechtsextreme Smotrich, Mitglied der Knesset für die Partei Jüdisches Heim, verteidigte die Ansichten seiner Frau. “Es ist nur natürlich, dass meine Frau nicht neben jemandem liegen möchte, der gerade ein Baby zur Welt gebracht hat, das in weiteren 20 Jahren ihr Baby ermorden könnte”, sagte er.

Eine Botschaft an die arabische Welt: Nehmt Netanjahu und seine Mit-Extremisten nicht auf

Aber der Rassismus von Smotrichs Frau ging noch weiter, wie sie dem israelischen Fernsehen sagte: “Ich unterscheide zwischen Juden – europäischer, marokkanischer und jemenitischer Abstammung – und Arabern. Die ersten sind mein Volk, die zweiten sind meine Feinde.”

Das Mossawa-Zentrum, eine Menschenrechtsgruppe, die sich für die Rechte israelischer Araber und Palästinenser einsetzt, machte Smotrich für den Vorfall mit Rocks Frau verantwortlich und berief sich dabei auf Äußerungen, die er 2016 gemacht hatte. Der “Rassist” Smotrich und seine Frau “können stolz auf das rassistische Klima sein, das sie geschaffen haben”, sagte die Rechtsgruppe.

Das von Smotrich geförderte rassistische Klima rührt nicht von dem Vorfall mit seiner Frau auf der Entbindungsstation her, sondern zieht sich durch das gesamte politische und gesellschaftliche Spektrum. 2015 erklärte Smotrich in einer Innensitzung der Knesset, dass Bauunternehmer in Israel keine Häuser an Araber verkaufen sollten.

“Wer das jüdische Volk schützen will und Mischehen ablehnt, ist kein Rassist. Wer Juden ein jüdisches Leben ohne Nicht-Juden leben lassen will, ist kein Rassist”, sagte Smotrich. Er fügte hinzu: “Ich glaube an die Worte Gottes. Ich ziehe es vor, dass Juden ihren Lebensunterhalt verdienen und würde kein Haus an Araber verkaufen.”



Die israelischen Besatzungsbehörden erlauben illegalen Siedlern, ohne Abschreckung bewaffnete Angriffe auf Palästinenser und ihr Eigentum im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem zu verüben – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Im März 2017 sagte er, es gebe nur drei Möglichkeiten, mit einem palästinensischen Kind umzugehen, das Steine auf israelische Besatzungskräfte wirft. “Entweder ich erschieße ihn, oder ich sperre ihn ein, oder ich verweise ihn”, sagte er.

Im Jahr 2017 veröffentlichte er einen Essay mit dem Titel “Israels entscheidender Plan”, in dem er sagte: “Den Konflikt [zwischen Israelis und Palästinensern] zu beenden, bedeutet, das Bewusstsein zu schaffen und zu festigen – praktisch und politisch -, dass es westlich des Jordans nur einen Ausdruck nationaler Selbstbestimmung gibt: den der jüdischen Nation. Deshalb können diejenigen, die auf ihre nationalen Bestrebungen verzichten wollen, hier bleiben und als Individuen im jüdischen Staat leben.”

Palästinenser, die nicht bereit sind, auf ihre nationalen Ambitionen zu verzichten, so schrieb er, “werden Hilfe zur Auswanderung erhalten” oder als “Terroristen” bezeichnet werden und “von den Sicherheitskräften mit harter Hand behandelt werden”. Übesetzt mit Deepl.com

