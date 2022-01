Richard Falk spricht die Fakten an. Wir gehen ohne Illusionen ins Neue Jahr

“Das Jahr 2022 wird wahrscheinlich eine lange verzögerte Beerdigung erleben, die endgültig den Tod der Osloer Diplomatie verkündet, mit ihrem Vertrauen auf direkte Verhandlungen zwischen den beiden Seiten und den USA, die vorgeben, als neutraler Vermittler zu dienen, manchmal halb ironisch als “ehrlicher Makler” bezeichnet”.

https://www.middleeasteye.net/opinion/middle-east-world-what-to-expect-all-bets-off



Bild: From the end of Pax Americana to the complexities of the post-post-Cold war era, to rehabilitating MBS, and starving Afghanistan, while France grapples with big questions, and Palestine continues to resist: 2022 promises to be an eventful year (Illustration by MEE)

Richard Falk | Palästina: Mehr traditionelle Diplomatie, aber keine Stabilität

Israelische Armee nimmt junge Palästinenser ins Visier, die gegen die Besatzung protestieren, 2021 (AFP)

Die israelische Armee nimmt junge Palästinenser ins Visier, die gegen die Besatzung protestieren (AFP)

Zunächst einmal werden wir Zeuge eines wachsenden Bewusstseins dafür, dass die traditionelle Diplomatie in diesem seit mehr als einem Jahrhundert andauernden Kampf keine Stabilität und schon gar keinen gerechten Frieden bringen wird.

Das Jahr 2022 wird wahrscheinlich eine lange verzögerte Beerdigung erleben, die endgültig den Tod der Osloer Diplomatie verkündet, mit ihrem Vertrauen auf direkte Verhandlungen zwischen den beiden Seiten und den USA, die vorgeben, als neutraler Vermittler zu dienen, manchmal halb ironisch als “ehrlicher Makler” bezeichnet.

Es ist immer wieder deutlich gemacht worden, dass Israels politische Führer nicht nur einen politischen Kompromiss zu ihren Gunsten wollen. Israel hat sich lange Zeit dem Druck entzogen, sich an das Völkerrecht zu halten oder so zu tun, als würde es einen von Washington gelenkten Friedensprozess unterstützen.

Israel hat seit einigen Jahren aufgehört, so zu tun, als würde es eine diplomatische Lösung unterstützen.

Die ermutigendste Entwicklung für die Palästinenser liegt im symbolischen Bereich der Politik: Hier gewinnen sie sogar in Amerika, vor allem unter den jüngeren Juden, und es gibt Anzeichen dafür, dass der Zweiparteienkonsens im US-Kongress zumindest an den Rändern bröckelt.

Eine vorhersehbare Welle des palästinensischen Widerstands stellt keine große Bedrohung dar, zumal die benachbarten arabischen Regime von dem Konflikt abgelenkt oder losgelöst sind und einige ehemals feindlich gesinnte Regierungen sogar ihre Bereitschaft bekundet haben, sich offen mit Israel in der Konfrontation mit dem Iran zusammenzuschließen.

Dieses Bild der Sackgassen-Diplomatie wird durch die Haltung der USA nach der Amtsübernahme durch Trump noch verstärkt.

Auf der einen Seite hat die Präsidentschaft von Biden signalisiert, dass sie die von Trump eingeleiteten Schritte nicht in Frage stellen wird, darunter die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, die Bestätigung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen, die Unterstützung der “Normalisierungsabkommen” und sogar deren Ausweitung, gekrönt von Zusicherungen an Israel, dass es auf regionaler Ebene zusammenarbeiten wird, insbesondere wenn es um den Iran geht.

Gleichzeitig versucht Biden, den Anschein zu erwecken, einen gemäßigteren Ton anzuschlagen, was die erneute öffentliche Unterstützung Washingtons für eine Zweistaatenlösung und die milden Tadel erklärt, wenn Israel exzessive Gewalt gegen palästinensische Zivilisten anwendet oder den Ausbau jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland betreibt.

Ich gehe davon aus, dass selbst Biden erkannt hat, dass die Zweistaatenlösung seit langem eine Zombie-Lösung ist, die es Israel ermöglicht, den ungelösten Konflikt mit den Palästinensern auf unbestimmte Zeit schwelen zu lassen.

So wie die Dinge jetzt stehen, ist die Präsidentschaft Bidens schwach und unfähig, seine innenpolitische Agenda voranzutreiben, die die amerikanische Öffentlichkeit enttäuscht hat. Unter diesen Umständen ist das Letzte, was er im Jahr 2022 will, auch nur der geringste Bruch mit Israel, wie er gegen Ende der Obama-Präsidentschaft stattfand.

Meiner Meinung nach werden die bemerkenswertesten Entwicklungen im Jahr 2022 durch die wachsende Desillusionierung und den Unglauben hervorgerufen, dass konstruktive Maßnahmen entweder aus der Friedensdiplomatie der Vergangenheit oder aus dem neuen Druck der UNO folgen werden. Der palästinensische Widerstand wird der Welt weiterhin signalisieren, dass der Kampf weitergeht, egal wie sehr sich Israel bemüht, der Welt zu zeigen, dass es den Kampf gewonnen hat, und dass das Beste, worauf die Palästinenser hoffen können, wirtschaftliche Vorteile sind, die ihnen nach einer politischen Anerkennung Israels als jüdischer Staat gewährt werden, zusammen mit dem Versprechen, sich den zionistischen Ambitionen zur Eroberung des verbleibenden “gelobten Landes” nicht entgegenzustellen.

Mit anderen Worten, das kommende Jahr wird der Welt wahrscheinlich verkünden, dass Israel sich für eine einseitige Ein-Staaten-Lösung entschieden hat und die Palästinenser sich weigern, dieses giftige Kool-Aid zu schlucken.

In Anbetracht dieser Denkweise wird die ermutigendste Entwicklung für die Palästinenser im kommenden Jahr wahrscheinlich im symbolischen Bereich der Politik stattfinden, und zwar in dem, was ich zuvor als die Dimension des “Legitimitätskriegs” des politischen Konflikts bezeichnet habe.

Hier gewinnen die Palästinenser sogar in Amerika, vor allem unter jüngeren Juden, und es gibt Anzeichen dafür, dass der Zweiparteienkonsens im US-Kongress zumindest an den Rändern bröckelt.

Wir alle müssen uns an drei wesentliche Merkmale des gegenwärtigen Kontextes erinnern: (1) die Palästinenser führen einen antikolonialen Krieg gegen eine Apartheidregierung in Israel; (2) die großen antikolonialen Kriege wurden nicht von der militärisch stärkeren Seite gewonnen, sondern vom Gewinner des Legitimationskrieges, wie die USA in Vietnam und in jüngerer Zeit im Irak und in Afghanistan feststellen mussten; (3) die Palästinenser werden von der informierten Weltöffentlichkeit und den Medien zunehmend als Sieger des Legitimationskrieges angesehen; dieser Eindruck wird durch die fortgesetzte Untersuchung der Fakten durch die UNO und das weitere Engagement des Internationalen Strafgerichtshofs unterstützt. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...