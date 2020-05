Welcher deutsche oder andere Künstler denkt so an die Freiheit für Palästina, als Roger Waters. Was für ein Video, danke Roger

Wir werden siegen

Roger Waters singt „We shall overcome“ für den Nakba-Tag 2020

16.5.20

Ausstellung während der Online-„Nakba-Rallye“, veranstaltet von „Jewish Voice for Peace“, 15. Mai 2020.

Die vollständige Veranstaltung kann hier eingesehen werden: https://www.facebook.com/watch/live/?…

Liedtext (nach unserem Verständnis):

Wir werden überwinden

Wir werden überwinden

Wir werden eines Tages überwinden

Tief in meinem Herzen glaube ich

Wir werden eines Tages überwinden

Wir werden Hand in Hand gehen

Wir werden Hand in Hand gehen

Wir werden eines Tages Hand in Hand gehen

Tief in meinem Herzen glaube ich

Wir werden eines Tages Hand in Hand gehen

Wir werden die Gefängnismauern niederreißen

Wir werden die Gefängnismauern niederreißen

Gemeinsam werden wir an diesem Tag die Gefängnismauern niederreißen

Tief in meinem Herzen glaube ich, dass

wir werden an diesem Tag all diese Gefängnismauern niederreißen

Und die Wahrheit wird uns befreien

Die Wahrheit wird uns alle an diesem Tag befreien

Tief in meinem Herzen glaube ich, dass

die Wahrheit wird uns alle an diesem Tag befreien

Wir werden Hand in Hand gehen

Wir werden das Land zurückerobern

Wir werden unsere Olivenbäume pflanzen

Vom Fluss Jordan bis zum Meer

Und von Myanmar nach Lahore

Die Schläger werden Angst haben zu treten

Kein Treten mehr im Dope

Wir wählen stattdessen die Menschenrechte

Und von Chicago nach Porthcawl

Wir werden die Kampflinien ziehen

Wir werden uns auf den Balkonen versammeln

und die Fenster weit werfen

und wir werden unsere Töpfe und Pfannen mitbringen und schreien

und der Cazerolazo rollt eine Menschenmenge aus

Die Länder zu jedem einzelnen Punkt, wo

jeder Mann nimmt, was ein anderer Mann hat

Lebt in einem Haus, das ein anderer Mann gebaut hat

Nimmt Fuits aus dem Land

ein anderer Mann bestellte

Fährt in einem Auto auf einer geteerten Straße

mit einem darunter liegenden Tunnel, in dem

die Einheimischen gehen

Demokratie, Demokratie….

Und über das Meer und Wetʼsuwetʼen Land

Eine weitere erste Nation macht diesen Standpunkt

Und sie werden das Wasser sauber halten

Vom Berg zum Meer

Und sie werden es der Nachfrage erklären

Erklären, dass es das Land von Mutter Natur ist

Wir sind viele, sie sind wenige

Das Wasser hier gehört mir und Ihnen

Dies ist wieder unser Land

Wir werden zu Wort kommen

Denn heute wird ein Kind geboren

Ein eigenes Kind

Und wie die Sonne durch den Regen strahlt

Wie ein Lächeln durch einen Schmerz

Das Kind wird mir helfen, das Leben zu sehen

der allererste zurückkehrende Flüchtling

Wenn wir unsere Hände so schütteln

Wie ein Mann genau wie eine Taube

Das Kind wird sich in unseren Händen niederlassen

Der Name des Kindes ist Liebe

Der Name des Kindes ist Liebe…

Roger Waters sings „We shall overcome“ for Nakba day 2020

16.5.20



Exhibition during the online „Nakba Rally“ hosted by „Jewish Voice for Peace“, May 15, 2020.

The full event can be seen here: https://www.facebook.com/watch/live/?…

Song lyrics (to our understanding):

We shall overcome

We shall overcome

We shall overcome one day

Deep in my heart I do believe

We shall overcome one day

We’ll walk hand in hand

We’ll walk hand in hand

We’ll walk hand in hand one day

Deep in my heart I do believe

We’ll walk hand in hand one day

We’ll tear down the prison walls

We will tear down the prison walls

Together we’ll tear down the prison walls on that day

Deep in my heart I do believe that

we will tear down all those prison walls on that day

And the truth will set us free

The truth will set us all free on that day

Deep in my heart I do believe that

the truth will set us all free on that day

We’ll walk hand in hand

We’ll take back the land

We’ll plant our olive trees

From the Jordan river to the sea

And from Myanmar to Lahore

The thugs will fear to tread

No more kicking in the dope

We choose human rights instead

And from Chicago to Porthcawl

We will draw the battle lines

We wil gather on the balconies

and throw the windows wide

and we will bring our pots and pans and shout

and the cazerolazo roll out a crowd

The lands to each and every spot where

any man takes what another man’s got

Lives in a house that another man built

Takes fuits from the land

another man tilled

Drives in a car on a tarmac road

with a tunnel underneath where

the local people go

Democracy, democracy ….

And across the sea and Wetʼsuwetʼen land

Another first nation makes this stand

And they will keep the water clean

From the mountain to the sea

And they will explain it to demand

Explain it’s Mother Nature’s land

We are many, they are few

The water here belongs to me and you

This is our land again

We will have our say

For today a child is born

A child of its own

And like the sun beams through the rain

Like a smile through a pain

The child will help me live to see

the very first returning refugee

If we cup our hands like this

Like a man just like a dove

The child will setlle in our palms

The child’s name is love

The child’s name is love…

