Roger Waters from Pink Floyd blames US and NATO for feeding the Ukraine conflict Roger Waters was recently interviewed by CNN’s Michael Smerconish and went hard on his opinion on the war in Ukraine and China, saying that in fact, it is The United States and NATO who are actually responsible for fueling the conflict.



Roger Waters bei einem Auftritt in ChicagoAP



Roger Waters von Pink Floyd beschuldigt die USA und die NATO, den Ukraine-Konflikt zu schüren



Roger Waters wurde von CNN interviewt



7. August 2022

Roger Waters wurde kürzlich von Michael Smerconish von CNN interviewt und äußerte seine Meinung zum Krieg in der Ukraine und in China. Er sagte, dass in Wirklichkeit die Vereinigten Staaten und die NATO für das Anheizen des Konflikts verantwortlich sind.

Schon immer ein politischer Kritiker

Der legendäre Rockstar und Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters, hat sich schon immer kritisch mit dem Zustand der Menschheit auseinandergesetzt, und viele seiner politischen Ansichten standen im Mittelpunkt seiner Kunst. In seinem Album The Wall erforschte er den Konflikt des Krieges und seine Folgen auf einer persönlichen Ebene, außerdem teilte er in Animals die menschliche Gesellschaft in drei Nutztiere auf und nannte jeden Track den Teil der Gesellschaft, den sie repräsentieren: Hunde, Schweine und Schafe.

Die USA und die NATO tragen die Schuld, sagt Roger

In diesem speziellen Interview wandte er sich gegen die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten Befreier seien, und erwähnte, dass die Vereinigten Staaten und die NATO für das Anheizen des Konflikts verantwortlich seien, anstatt Wolodymyr Selenskij zu ermutigen, zu verhandeln und den schrecklichen Krieg zu beenden.

Waters beschrieb, worum es im ukrainischen Krieg ging



Er erwähnte auch, dass der Krieg in der Ukraine 2008 begann und dass alles, was er ist, eine ständige Aktion und Reaktion der NATO ist, die in Richtung der Grenzen zu Russland drängt und sich nicht an das hält, was vereinbart wurde, als Gorbatschow den Rückzug der UdSSR aus Osteuropa aushandelte.

Er stellt sich auf die Seite Chinas

In dem Gespräch stellte er sich sogar auf die Seite Chinas, indem er sagte, dass Taiwan ein Teil Chinas ist und dass dies seit 1948 so ist, und nicht nur das, sondern er verdoppelt auch noch, indem er sagt, dass die internationale Gemeinschaft dies seither gebilligt hat.

Es ist nicht ihre Aufgabe, Befreier zu sein

Waters war auch unnachgiebig in der Aussage, dass die Vereinigten Staaten keine Befreier sein sollten und dass es nicht ihre Aufgabe sei. Er führte auch ein Beispiel für die Zerstörung an, die die USA im Nahen Osten verursacht haben und ihre Unterstützung Israels gegen das palästinensische Volk. Übersetzt mit Deepl.com

