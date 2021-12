Was für ein Künstler und ein Mensch

https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/roger-waters-why-i-support-war-crimes-case-against-israels-benny-gantz

Bild: Eric Slomanson ZUMA Press

Roger Waters: Warum ich den Kriegsverbrecherprozess gegen Israels Benny Gantz unterstütze

Von Adri Nieuwhof

6. Dezember 2021

Am Dienstag wird ein Gericht in Den Haag entscheiden, ob eine Klage wegen Kriegsverbrechen gegen den israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz und den ehemaligen Luftwaffenchef Amir Eshel eingereicht werden kann.

Dies ist die letzte Etappe in den Bemühungen des palästinensisch-niederländischen Staatsbürgers Ismail Ziada, Gerechtigkeit für den israelischen Bombenangriff auf das Haus seiner Familie in Gaza im Jahr 2014 zu erlangen, bei dem seine Mutter und sechs weitere Personen getötet wurden.

Gantz war zu dieser Zeit israelischer Armeechef.

The Electronic Intifada sprach mit Roger Waters darüber, warum er Ziadas rechtliche Schritte unterstützt hat.

Der Rockstar erinnert sich an einen Bericht über die Familie und was ihr angetan wurde.

“Als ich die Geschichte las, war ich sehr bewegt und fühlte mich elend und traurig”, erinnert er sich.

“Der Name Ziada blieb in meinem Kopf hängen und ich erfuhr, dass ein palästinensischer Kerl in Holland” Gantz und Eshel verklagte, sagt er. “So kam ich ins Spiel.”

“Das passiert jeden Tag, jede Minute eines jeden Tages passiert das einer palästinensischen Familie”, fügt Waters hinzu. “Wir können nicht über alle schreiben.”

Aber Waters sah eine Chance, zumindest in einem Fall für Gerechtigkeit zu sorgen.

“Der Sand bewegt sich”

Im September legte Ziada Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts ein, wonach die beiden israelischen Kommandeure für ihre mutmaßlichen Verbrechen Immunität genießen, weil sie sie in offizieller Funktion begangen haben.

In dieser Woche wird Ziada erfahren, ob seine Berufung erfolgreich war und der Fall weitergeführt werden kann oder ob die Gerechtigkeit für die Palästinenser in eine weitere Sackgasse geraten ist.

Ziada wird von Liesbeth Zegveld, einer angesehenen Menschenrechtsanwältin, vertreten. Sie argumentiert, dass Kriegsverbrechen von Einzelpersonen und nicht von Staaten begangen werden.

In den Nürnberger Grundsätzen – die während der Prozesse gegen ranghohe Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurden – heißt es ausdrücklich, dass diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen, keine Immunität beanspruchen können, weil sie im Namen eines Staates handelten oder weil sie Befehle ausführten.

Gantz und Eshel seien daher als Einzelpersonen für die Bombardierung verantwortlich, bei der Ziadas Familie ums Leben kam, argumentiert Zegveld.

Ismail Ziada verklagte zwei israelische Generäle wegen des Todes von sechs Angehörigen während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen 2014. (via Facebook)

“Ich finde es toll, dass wir alle zusammen, alle, die Ismail Ziada unterstützen, zumindest darauf bestehen, dass die Welt eine Kamera und ein Mikrofon auf die Argumente in diesem Gerichtssaal in Den Haag richtet”, sagt Waters.

“Das ist vielleicht der einzige Ort auf der Welt, an dem ein Richter oder ein Gremium von Richtern die Argumente hört, denn in Israel hört man sie sicher nicht.”

Waters sieht in dem Fall eine Chance für diejenigen, die sich für Gerechtigkeit in Palästina einsetzen, andere zu erreichen und aufzuklären – zu einer Zeit, in der sich die Meinungen ändern.

“Der Sand unter unseren Füßen verschiebt sich ständig”, sagt er diesem Reporter. “Ich möchte den Chor, zu dem Sie und ich sprechen, ermutigen, lauter zu singen. Wir fassen immer mehr Fuß.”

“Ihr müsst auf die Straße gehen”, fordert er auf. “Schließt euch all diesen pro-palästinensischen Protesten an.”

“Ihr müsst vor dem Bundestag stehen, mit den anderen 500 oder 600 Menschen oder wie klein auch immer die Zahl sein mag”, sagt er und wünscht sich, dass “die Hälfte der deutschen Bevölkerung” auf die Straße geht und vor dem Parlament ihres Landes protestiert.

“Oder man muss vor dem Gerichtsgebäude in Den Haag stehen und Schulter an Schulter mit seinen Brüdern und Schwestern demonstrieren”, fügt Waters hinzu.

Bösartige Lobby

Waters sagt, dass er sich erst seit 2006 für Palästina einsetzt.

Er schreibt dem Journalismus und Filmen wie 5 Broken Cameras zu, dass sie ihn über die Realitäten in Palästina aufgeklärt haben, einschließlich Fällen wie dem von Ziada.

Waters liest auch seit langem The Electronic Intifada, seit sich eines Tages bei einem Auftritt ein Typ an mich heranschlich und sagte: “Könnte ich kurz mit Ihnen über etwas sprechen?

Vor seiner Solokarriere spielte Waters bei der legendären Rockband Pink Floyd. Er schrieb einen der bekanntesten Songs der Band, “Another Brick in the Wall”.

Es wurde zu einer Protesthymne für schwarze Studenten in Südafrika, was dazu führte, dass das Apartheidregime es 1980 verbot.

Heute sehen Israel – das Apartheid gegen die Palästinenser praktiziert – und seine Lobby auch Waters als Bedrohung an.

“Sie haben mich auf jede erdenkliche Weise angegriffen, nur nicht mit dem Verbot von Liedern”, antwortet Waters auf die Frage nach den Reaktionen auf sein Eintreten für die Rechte der Palästinenser.

Er sagt, dass seine Lieder in Israel beliebt sind, meint aber, dass “sie offensichtlich nicht ganz verstehen, worum es geht, sonst wären sie nicht so beliebt”.

Waters vermutet, dass manche von ihm erwarten, “dass er das Regime reinwäscht, indem er in Israel Lieder singt” – was er als Unterstützer der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung ablehnen würde.

Der Rockstar arbeitet seit langem mit Veteranengruppen zusammen, eine Sache, die ihm sehr am Herzen liegt.

Aber Waters sagt, dass diese Wohltätigkeitsarbeit wegen seiner Unterstützung für die Rechte der Palästinenser einen “Kollateralschaden” erlitten hat.

“Die Lobby in den Vereinigten Staaten ist bösartig”, sagt er und beschuldigt Israel-Befürworter, Veteranengruppen unter Druck zu setzen, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten.

“Und das ist wieder und wieder geschehen”, fügt er hinzu.

“Pariastaat”

Aber der Druck hat nicht gewirkt. “Ich nehme die Verleumdungen gar nicht mehr zur Kenntnis”, sagt Waters jetzt.

Fast jeder, der sich für Palästina einsetzt, kann sich mit Waters’ Erfahrungen identifizieren, als Antisemit verleumdet zu werden. Wenn überhaupt, sieht er diese Taktik als Zeichen der Schwäche Israels an.

“Es ist lächerlich, denn ich habe in meinem Leben noch nie etwas Antisemitisches gesagt. Habe ich den zionistischen und apartheidischen Staat Israel kritisiert? Ja, natürlich habe ich das”, sagt er.

“Wir müssen die grundlegenden, anständigen Regeln anwenden, die im internationalen Recht verankert sind, und unser Versprechen der Menschenrechte für alle unsere Brüder und Schwestern, das in der UN-Menschenrechtserklärung verankert ist.”

Mit Blick auf Israel – und insbesondere sein Ministerium für strategische Angelegenheiten, das in den letzten Jahren viele Verleumdungskampagnen orchestriert hat – fügt Waters hinzu: “Sie müssen davon überzeugt werden, dass Sie auch hinter diesen Dingen stehen müssen, oder Sie werden als jenseits der Grenzen des anständigen menschlichen Verhaltens behandelt und als Pariastaat behandelt.”

Waters hofft natürlich, dass Ziadas Klage erfolgreich sein wird. Aber egal, wie die Richter entscheiden, der Fall ist Teil eines größeren, andauernden Kampfes für Gerechtigkeit in Palästina. Übersetzt mit Deepl.com

--

