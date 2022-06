Russland äußert “tiefe Besorgnis” über die Übernahme von christlichem Land in Jerusalem durch Siedler

Wo bleibt die “christliche- heuchlerische- Werte”gemeinschaft, mit ihren “Besorgnissen” gegen diese zionistischen Willkür Verbrechen? Danke Russland.

Evelyn Hecht-Galinski

Russia said yesterday that it was “deeply concerned” by an Israeli court’s decision allowing Jewish settler groups to purchase Christian property in Jerusalem. Early this month, Israel’s High Court ruled in favour of settler group Ateret Cohanim, which takes over Palestinian lands from Muslims and Christians in occupied Jerusalem and gives it to Jews in an attempt to change the city’s identity.