Zum Nachdenken!

https://mondoweiss.net/2022/02/russia-ukraine-israel-and-the-limits-of-bds/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=daily-email-mailpoet



bild: Carnegie Hall announces that conductor Valery Gergiev, a friend of Russian President Putin, will no longer lead a concert series, due to international condemnation of Russian invasion of Ukraine.

Russland, Ukraine, Israel und die Grenzen von BDS

Diejenigen, die Russland leidenschaftlich boykottieren, sollten sich überlegen, ob sie den Palästinensern mit denselben Mitteln helfen wollen, die israelische Apartheid zu überwinden.

Russland, Ukraine, Israel und die Grenzen von BDS

Von Jonathan Ofir

28. Februar 2022

Die Mobilisierung der Dänen für einen umfassenden Boykott Russlands hat mich in den letzten Tagen überrascht.

Am Freitag war ich in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks. Es war ziemlich dramatisch. Die ukrainische Flagge hing an der Wand des Rathauses neben der dänischen Flagge. Am Abend wurde ein Galakonzert mit der in Russland geborenen Star-Sopranistin Anna Netrebko eine Stunde vor Beginn abgesagt, und zwar von ihr selbst: Sie ist als Putin-Fan bekannt, ein Teil des Publikums rief zum Boykott auf, und auch Politiker der Stadtverwaltung setzten sich für die Absage ein. Obwohl der Veranstaltungsort nicht absagte (dazu hätte es eines politischen Mandats bedurft), beschloss Netrebko schließlich, das Konzert abzusagen, wobei sie die “aktuelle Situation” und “traurige Tage” als Grund angab. Einen Tag später erhielt die Stadtverwaltung bereits das Mandat von oben und gab bekannt, dass die für diese Woche geplante Aufführung des russischen Balletts abgesagt würde. In den Nachrichten hörte ich, dass die großen Supermarktketten russische Produkte aus den Regalen nahmen.

Die Sängerin Anna Netrebko und Wladimir Putin. Laut Wikimedia bei der Verleihung des Nationalpreises der Russischen Föderation 2004.

Jenseits des Atlantiks berichtet die New York Times über die Absage von Musikaufführungen durch Russen:

Valery Gergiev, a Putin Supporter, Will Not Conduct at Carnegie Hall… Carnegie Hall und die Wiener Philharmoniker gaben am Donnerstag bekannt, dass der russische Dirigent Valery Gergiev, ein Freund und prominenter Unterstützer von Präsident Vladimir V. Putin von Russland, nicht mehr eine Reihe von Konzerten in dieser Woche leiten wird, da Putins Einmarsch in der Ukraine international immer stärker verurteilt wird… Carnegie und die Philharmoniker teilten auch mit, dass der russische Pianist Denis Matsuev, der mit Herrn Gergiev und dem Orchester am Freitag auftreten sollte, nicht auftreten wird. Denis Matsuev ist ein Vertrauter Putins, der sich 2014 für die Annexion der Krim ausgesprochen hat.

Die Europäische Rundfunkunion kündigte kürzlich an, dass “kein russischer Act am diesjährigen Eurovision Song Contest teilnehmen wird”, weil “die Aufnahme eines russischen Beitrags in den diesjährigen Wettbewerb den Wettbewerb in Verruf bringen würde”. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie 2019, als der Wettbewerb in Israel stattfand, der isländische Sender mit einer Geldstrafe von 5.000 Euro belegt wurde, nachdem er Aufnahmen einer isländischen Gruppe gezeigt hatte, die im Green Room lediglich eine palästinensische Flagge schwenkte und damit gegen die angebliche “No-Politics-Regel” verstieß.

Das gilt auch für den Fußball. Die FIFA erklärte:

Kein internationaler Wettbewerb darf auf dem Territorium Russlands ausgetragen werden, wobei “Heimspiele” auf neutralem Boden und ohne Zuschauer ausgetragen werden… Der Mitgliedsverband, der Russland vertritt, muss an allen Wettbewerben unter dem Namen “Fußballverband Russlands (RFU)” und nicht “Russland” teilnehmen… Bei Spielen, an denen Mannschaften des Fußballverbands Russlands teilnehmen, werden weder die Flagge noch die Hymne Russlands verwendet.

Erinnern wir uns daran, dass die schottische Fußballmannschaft Celtic im letzten Jahr palästinensische Flaggen aufgehängt hat und dass der Verein 2014 von der UEFA mit einer Geldstrafe von über 18.000 Dollar belegt wurde, weil Fans bei einem Spiel palästinensische Flaggen geschwenkt hatten. Interessant ist, dass die britische Premiere League und der Fußballverband nun Berichten zufolge grünes Licht dafür gegeben haben, dass Fans bei Fußballspielen die ukrainische Flagge schwenken dürfen.

Und ist es nicht interessant, darüber nachzudenken, wie die Schauspielerin Emma Watson im Januar ein eher zahmes Bild über Solidarität und Palästina geteilt hat – und dafür eine Flut von Verleumdungen von Israel-Apologeten erhielt, einschließlich des ehemaligen UN-Botschafters Danny Danon, der sie eine Antisemitin nannte?

Es gibt also diese Selektivität, wenn es darum geht, wogegen man protestieren darf, welche Flaggen legitim sind, ganz zu schweigen davon, welches Land man boykottieren kann und welches nicht. Lassen wir die Heuchelei und die Doppelmoral einmal beiseite und beziehen wir uns auf die Russland- und Ukraine-Problematik an sich, so glaube ich, dass es ein großes internationales Verständnis für dieses Ereignis gibt, und sehen Sie sich an, wie weitreichend es ist. Die Empörung richtet sich gegen einzelne Personen und ihre politische Unterstützung für Putin. Es ist zweifelsohne eine sehr einschneidende Entscheidung in Bezug auf die Meinungsfreiheit und die akademische Freiheit, einzelne Künstler aufgrund ihrer mutmaßlichen Überzeugungen oder ihrer Nationalität abzusagen und zu boykottieren. Dennoch gibt es nicht nur Verständnis dafür, dass dies geschieht, sondern auch dafür, dass es logisch ist und dass es eine moralische Rechtfertigung dafür gibt – Russland muss abgelehnt werden.

Es geht nicht nur um Boykott, sondern auch um Desinvestitionen und Sanktionen – es ist überall.

Und nun zu Palästina und BDS.

Die Kampagne für Boykott, Desinvestment und Sanktionen (BDS), ein Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft aus dem Jahr 2005 als Reaktion auf die israelische Annexionsaggression, wurde mit endlosen Anschuldigungen der Illegitimität konfrontiert, unzählige Male als antisemitisch bezeichnet, in der Mehrheit der US-Bundesstaaten und in anderen Ländern (Kanada, Frankreich) verboten und in vielen parlamentarischen Entschließungen, auch in Deutschland, verurteilt. Deutschland, das BDS als antisemitisch und damit illegitim verurteilt hat, geht nun über seine Politik, keine Waffen in Konfliktgebiete zu liefern, hinaus und rüstet die Ukraine direkt auf.

Es ist klar, dass, wenn die politische Sache als gerecht genug angesehen wird, nicht nur Boykott, Divestment und Sanktionen selbstverständlich sind, sondern sogar die direkte Bewaffnung der Partei, die als angegriffen angesehen wird.

Israel marschiert nicht nur in Palästina ein, es annektiert es nicht nur – es betreibt ein Kolonialsystem der Apartheid, und zwar schon seit seiner Gründung (siehe den jüngsten Amnesty-Bericht). Amnesty schloss sich Human Rights Watch, der israelischen B’Tselem und einer Vielzahl palästinensischer Organisationen und anderer an, die auf diese Realität hingewiesen haben. Man mag zwar unterschiedlicher Meinung darüber sein, wann diese Realität begonnen hat und wo sie am deutlichsten zutage tritt, aber die Tatsache, dass Israel sie umsetzt, ist kaum umstritten, außer bei den eingefleischten Israel-Apologeten.

Russland glaubt, dass es in die Länder zurückkehrt, die es durch westliche Machenschaften “auf katastrophale Weise” verloren hat. Israel glaubt, dass es in sein gelobtes Land zurückkehrt.

Doch während Boykott, Desinvestment und Sanktionen gegen Russland auf westliches Verständnis stoßen und als Beweis für moralisches Rückgrat angesehen werden, wird BDS zugunsten der palästinensischen Rechte als bigott dargestellt. Die abgenutzte israelische Hasbara (Propaganda) sagt, dass Israel der “einzige jüdische Staat” sei, und deshalb seien solche Maßnahmen gegen ihn eindeutig antisemitisch und würden ihn ausgrenzen. Wir wissen bereits, dass BDS Israel nicht ausgrenzt. Sehen Sie sich Russland an. Wird Russland “ausgesondert”? Ist es nicht der “einzige russische Staat”? Warum sollte Israel einen Freifahrtschein erhalten, weil es der “einzige jüdische Staat” ist? Und ist das Motiv für solche Aktionen, die Russland einschränken sollen, nur ein Zeichen “antirussischer” Stimmung? Nun, wenn man Putin ist, ist es das.

Und achten Sie darauf, wie sorgfältig die BDS-Bewegung auch im Bereich des kulturellen Boykotts darauf achtet, dass dies nicht zu einem persönlichen Boykott von Einzelpersonen wird, weil sie Israelis sind:

Verankert in den Grundsätzen des internationalen Rechts und der universellen Menschenrechte, lehnt die BDS-Bewegung, einschließlich PACBI, grundsätzlich den Boykott von Personen aufgrund ihrer Identität (wie Staatsbürgerschaft, Rasse, Geschlecht oder Religion) oder ihrer Meinung ab. Die bloße Zugehörigkeit von israelischen Kulturschaffenden zu einer israelischen Kultureinrichtung ist daher kein Grund für die Anwendung des Boykotts. Wenn jedoch eine Person den Staat Israel oder eine mitschuldige israelische Institution vertritt oder beauftragt/angeworben wird, um an Israels Bemühungen, sich “neu zu profilieren”, teilzunehmen, dann unterliegen ihre/seine Aktivitäten dem institutionellen Boykott, zu dem die BDS-Bewegung aufruft… Israelische Kulturprodukte (im Gegensatz zu öffentlichen Veranstaltungen), die von offiziellen israelischen Stellen finanziert werden, aber nicht in Auftrag gegeben oder anderweitig an politische Bedingungen geknüpft sind, unterliegen nicht per se dem Boykott.

In diesem Sinne verfolgt die BDS-Bewegung einen sanfteren Boykott als den, der auf das Südafrika der Apartheid angewandt wurde, und als den, der jetzt bereitwillig auf Russland angewandt wird. In Europa werden israelische Produkte nicht verboten – Europa ist es gelungen, den “radikalen” Schritt zu gehen, Siedlungsprodukte zu kennzeichnen, anstatt sie als “made in Israel” zu vermarkten, damit der Verbraucher entscheiden kann, ob er sich direkt an der Finanzierung von Kriegsverbrechen beteiligt oder nicht. Aber diese Produkte ganz aus den Regalen nehmen? Wir sind doch nicht in Russland!

Würden die Supermärkte hier alle israelischen Produkte aus den Regalen nehmen, so wie sie es mit russischen Produkten tun (denn schließlich geht es nicht nur um Putin oder Bennett, sondern um einen ganzen Staat, der sich schuldig gemacht hat), würden wir sofort ein ohrenbetäubendes Geschrei über Antisemitismus und Feindseligkeit gegenüber Israel hören, und was ist mit Russland.

Alles in allem ist der Grund, warum BDS so viel weniger populär ist als Boykotte gegen Russland im Westen, in Wirklichkeit nur Rassismus gegen Palästinenser. Und das ist die Ironie – Israel-Apologeten projizieren ihren eigenen Rassismus auf diejenigen, die die Unterdrückten unterstützen würden. Nichtsdestotrotz hat BDS eine beträchtliche Unterstützung in der Bevölkerung, wie eine US-Umfrage der University of Maryland aus dem Jahr 2019 zeigt: Von der Hälfte der Befragten, die tatsächlich von der BDS-Bewegung gehört haben, unterstützte etwa die Hälfte der Demokraten die Bewegung. Bei den Republikanern waren es nur 8 %. Sie wird zwar immer noch von einer Minderheit unterstützt, aber es handelt sich um eine beträchtliche Minderheit. Andererseits lässt die Gesetzgebung gegen BDS darauf schließen, dass die politische Elite den Kontakt zum Volk verloren hat. Und es geht nicht nur um Unterstützung oder Nicht-Unterstützung – die Mehrheit der politischen Elite verbietet sie regelrecht – im Namen Israels, auf Kosten des ersten Zusatzartikels der US-Verfassung selbst. Das deutet darauf hin, dass es der politischen Elite gelungen ist, sich über die Köpfe der Menschen hinwegzusetzen und eine Volksbewegung für Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit zu zensieren.

Um auf meine Erfahrungen in Dänemark zurückzukommen: Hier gab es eine Welle der Volksmobilisierung. Die Öffentlichkeit hat nicht auf die Politiker gewartet – die Unterstützung des Boykotts durch die Bevölkerung hat den Weg gewiesen, und die Politiker sind mitgekommen. Das ist es, was Druck von der Basis bedeutet, und das ist es, was Israel zu beschneiden versucht. Das Potenzial für eine massive BDS-Bewegung, die Israel für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zieht, ist vorhanden – sie muss nur die Hürden überwinden, die Israel auf internationaler Ebene aufstellt, wo es versucht, diejenigen zu beschämen und zu ächten, die versuchen, die Unterdrückten zu unterstützen.

Diejenigen, die dies für einen außergewöhnlichen Moment der Klarheit in Bezug auf Boykotte und deren Legitimität halten (da sie Russland mit Leidenschaft boykottieren), sollten sich einen Moment Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, warum nicht die gleichen gewaltlosen Mittel angewandt werden sollten, um den Palästinensern gegen die Unterdrückung durch die Apartheid zu helfen. Und wenn sie die russische Propaganda durchschauen können, bin ich sicher, dass sie auch die israelische Hasbara durchschauen können. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...