Wie viele von den israelischen Söldnern wohl unter den 600 Getöteten Kämpfern sind……

Russland erklärte am Donnerstag, seine Artillerie habe in der Nacht mehrere ukrainische Stellungen und Festungen getroffen und dabei über 600 Kämpfer getötet.

“Die Streitkräfte der Russischen Föderation setzen die spezielle Militäroperation in der Ukraine fort”, teilte das Verteidigungsministerium mit. “Über 600 Nationalisten und 61 Einheiten von Waffen und militärischer Ausrüstung wurden zerstört”.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums zerstörten die Raketen auch die Flugzeugausrüstung auf dem Flugplatz Kanatowo in der zentralukrainischen Region Kirowohrad und ein großes Munitionsdepot in der südlichen Stadt Mykolaiv.

Russland hat am 24. Februar Zehntausende von Truppen in die Ukraine entsandt, um die militärischen Fähigkeiten seines südlichen Nachbarn zu schwächen und die Ukraine zu entnazifizieren.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/russia-ukraine-israel-accused-sending-mercenaries

Bild: Demonstrators at Habima Square in Tel Aviv attend a televised video address by Ukraine’s President Volodymyr Zelensky to the Israeli Knesset, on 20 March 2022 (AFP)

Der Streit eskaliert, nachdem Russlands Außenminister den jüdischen Präsidenten der Ukraine mit Hitler verglichen hat

Russland-Ukraine-Krieg: Moskau wirft Israel vor, Söldner in die Ukraine zu schicken

Von MEE-Mitarbeitern

4. Mai 2022

Der diplomatische Streit zwischen Russland und Israel ist am Mittwoch erneut eskaliert, als eine Sprecherin des russischen Außenministeriums behauptete, israelische Söldner würden als Teil eines rechtsextremen ukrainischen Regiments gegen Russland kämpfen.

“Israelische Söldner stehen praktisch Schulter an Schulter mit militanten Asow-Kämpfern in der Ukraine”, sagte Maria Sacharowa in einem Interview mit dem kremlnahen Radiosender Sputnik.

Der Kreml hat das Asow-Regiment als Rechtfertigung für seinen Einmarsch in die Ukraine angeführt und gesagt, es sei ein konkretes Beispiel für das Neonazi-Problem der Ukraine.

Asow ist ein höchst umstrittenes Bataillon, seit es sich 2014, nach der Annexion der Krim, dem Kampf gegen die russische Aggression angeschlossen hat.

Gegründet von rechtsextremen Aktivisten als Antwort auf die russischen Separatisten, die versuchten, die Donbas-Region zu übernehmen, kämpft Asow seither unter dem ukrainischen Militär.

Israelische Beamte haben noch nicht auf die Unterstellung reagiert, Israelis würden an der Seite von Neonazis kämpfen.

Die Äußerungen kamen kurz nachdem der russische Außenminister Sergej Lawrow den jüdischen Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Zelenskij, mit Adolf Hitler verglichen hatte und sagte, beide hätten jüdisches Blut.

“Ein weises jüdisches Volk hat gesagt, dass die glühendsten Antisemiten in der Regel Juden sind. Jede Familie hat ihre schwarzen Schafe, wie wir sagen”, sagte er am Sonntag im italienischen Fernsehen.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte am Dienstag, er sei “wütend” und “angewidert” über die Kommentare.

“Ausgerechnet in einer Woche, in der wir des Holocausts gedenken, verbreitet der russische Außenminister Lawrow Lügen, schreckliche Lügen, die nach Antisemitismus riechen”, sagte Hertzog gegenüber Haaretz. “Ich erwarte von ihm, dass er seine Worte zurücknimmt und sich entschuldigt.”

Israels Außenminister Yair Lapid nannte die russischen Äußerungen “unverzeihlich”, “empörend” und einen “schrecklichen historischen Fehler”.

Im vergangenen Monat hatte Lapid Russland beschuldigt, in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Russland bezeichnete die Anschuldigungen als “antihistorisch” und “erklärt weitgehend, warum die derzeitige israelische Regierung das neonazistische Regime in Kiew unterstützt”.

Bilaterale Beziehungen

Obwohl Israel, ein langjähriger Verbündeter sowohl Russlands als auch der Ukraine, seit der russischen Invasion im Februar versucht hat, ein gewisses Maß an Neutralität aufrechtzuerhalten – um geopolitische Interessen in der Region, insbesondere in Bezug auf den Iran und Syrien, zu schützen -, haben die jüngsten Kommentare russischer Beamter eine wütende Reaktion hervorgerufen.

Haaretz berichtet, dass der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu ein geplantes Telefongespräch mit seinem israelischen Amtskollegen Benny Gantz letzte Woche abgesagt hat. Das Gespräch sollte dazu dienen, die Sicherheitspolitik bezüglich der israelischen Luftangriffe auf iranische Ziele in Syrien zu koordinieren. Auch Russland hat eine Annäherung an den Iran angedeutet.

Vor drei Wochen trafen sich russische Börsenvertreter mit ihren Kollegen in Teheran, um eine Zusammenarbeit bei der Umgehung von Sanktionen zu besprechen. Berichten zufolge erwägt Radiy Khabirov, der Führer der autonomen Region Bashkortostan in Russland, die Eröffnung eines Konsulats im Iran.

“Obwohl der Iran seit 40 Jahren unter Sanktionen steht, hat er bewiesen, dass er über ernsthafte technologische und wirtschaftliche Fähigkeiten verfügt. Seine Erfahrungen auf dem Gebiet des Erdöls und der Erdöldestillate sowie der Lebensmittel und der Landwirtschaft sind für uns von großem Interesse”, sagte Chabirow. Übersetzt mit Deepl.com

