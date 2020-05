Samstag, den 16. Mai Quds-Tag Freiheit für Palästina

Den Samstag, 16.Mai unbedingt vormerken. Ich unterstütze diesen wichtigen Quds-Tags . Ich danke Yavuz Özoguz für sein exklusives Statement auf meiner Hochblauen Seite.

Yavuz özoguz

Der Internationale Al-Quds-Tag ist ein weltweiter Demonstrationstag der Unterdrückten gegen die Unterdrücker verdeutlicht am Kernkonflikt der Zeit der ethnischen Säuberung Palästinas. Der Tag wurde von Imam Chomeini nach der Islamischen Revolution im Iran 1979 ausgerufen. Er findet jeweils am Abschiedsfreitag [dschumat-ul-wida] des Monats Ramadan statt. In westlichen Ländern erfolgt es wektagsbedingt an einem Samstag. Seit mehreren Jahrzehnten findet der Quds-Tag in Deutschland statt. dieses Jahr wurde er – offensichtlich unter dem Eindruck des politischen Drucks und er Corona-Beschränkungen – abgesagt.



In Palästina selbst ist das friedliche Zusammenleben von Juden, Christen, Muslimen und anderen nur möglich, wenn sie als gleichberechtigte Bürger in einem Staat leben, der keine Religonsgemeinschaft bevorzugt oder benachteiligt. Das ist unter der von Hegemonialbestrebungen gekennzeichneten Politik des Zionismus nicht zu gewährleisten. Dieser Tag des Protests gegen die Besetzung Jerusalems (arabisch Al-Quds) und für die ersehnte Befreiung, stellvertretend für die Befreiung aller Unterdrückten und unter Besatzung lebenden Menschen hat aber eine zu große Ausstrahlungskraft, als dass man ihn vernachlässige dürfte. An den weltweit stattfindenden Demonstrationen beteiligen sich normalerweise Millionen von Muslimen. Da die Veranstalter des Quds-Tages dieses Jahr keine Alternativen anbieten, hat sich eine private Initiative geformt, die im Internet eine online Demo mit Zuschaltungen aus verschiedenen Regionen plant. Möge es zum zukünftig friedlichen Zusammenleben von Juden, Christen, Muslimen und anderen in der Region beitragen.

