Schließen Sie sich dem Twitter-Sturm zum Geburtstag von Georges Abdallah am 2. April an! Samidoun

Heute am 70. Geburtstag von Georges Abdallah, der seit 37 Jahren (!) in Frankreich im Gefängnis sitzt, fordern wir seine Freiheit. Präsident Macron, anstatt Muslime als “Feinde der Republik” zu jagen, unterstützen sie besser den Kampf um ein Freies Palästina!

#MacronLibérezAbdallah – Schließen Sie sich dem Twitter-Sturm zum Geburtstag von Georges Abdallah am 2. April an!

Freitag, 2. April 2021

10 Uhr Pazifik – 13 Uhr Ost – 19 Uhr Mitteleuropa – 20 Uhr Palästina

Verwenden Sie die Hashtags: #MacronLibérezAbdallah

Tag: @EmmanuelMacron @GDarmanin, um Ihre Forderung an französische Beamte zu richten!

Schließen Sie sich anlässlich des 70. Geburtstages von Georges Ibrahim Abdallah dem Twittersturm #MacronLibérezAbdallah (Macron, Free Abdallah!) an, um diesen inhaftierten libanesischen Kommunisten und Kämpfer für Palästina zu befreien, der seit 1984 in Frankreich inhaftiert ist und seit 1999 auf seine Freilassung hoffen kann!

Freitag, 2. April 2021 – 10 Uhr Pazifik – 13 Uhr Ost – 19 Uhr Mitteleuropa – 20 Uhr Palästina/Libanon

Am Freitag, den 2. April 2021, wird Georges Ibrahim Abdallah, der am längsten inhaftierte politische Gefangene in Europa, 70 Jahre alt. Schließen Sie sich uns in einem Twitter-Sturm an, um seinen Geburtstag zu begrüßen und die sofortige Freilassung dieses libanesisch-arabischen Kämpfers für Palästina zu fordern, der seit über 36 Jahren in Frankreich inhaftiert ist. Während seiner gesamten Zeit im Gefängnis ist Georges Abdallah an vorderster Front des Kampfes geblieben und hat sogar an gemeinsamen Hungerstreiks mit palästinensischen Gefangenen teilgenommen. Seine Rückkehr in den Libanon wurde wiederholt von französischen Beamten blockiert, die in Absprache mit den Vereinigten Staaten und Israel handeln. Schließen Sie sich uns an und sagen Sie: #MacronLibérezAbdallah

--

