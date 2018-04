Schluss mit der Käfighaltung! Von Hans-Jürgen Bandelt

Ich möchte mich explizit bei Hans-Jürgen Bandelt, für die Übersendung seines Beitrags bedanken. Ich habe mich auch sehr über meine Erwähnung in seinem Artikel gefreut, da ich mich schon seit Jahrzehnten mit Palästina beschäftige und es sehr begrüße, wenn sich immer mehr kompetente Menschen mit Palästina befassen, da sich schon zu viele „Propagandadrohnen“ zu Palästina äußern. Evelyn Hecht-Galinski

Hans-Jürgen Bandelt, Jahrgang 1951, war Professor am Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg, wo er sich neben der Behandlung kombinatorisch-geometrischer Probleme den Anwendungen der Genetik auf vorgeschichtliche Fragestellungen widmete, sowie Studien zur forensischen und medizinischen Genetik betrieb. Er ist Mitglied der Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V. und schreibt gegen den Bildungsabbau in Schule und Hochschule an. In letzter Zeit setzt er sich mit Didaktik auseinander und verfasst politische Essays über Bildung und Neoliberalismus.

Schluss mit Käfighaltung! Die israelische Regierung spricht von den Palästinensern als Raubtieren oder anderen Tieren, die man zurückdrängen oder töten muss. Zusammengepfercht sind sie

