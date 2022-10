https://www.middleeastmonitor.com/20221018-difficult-months-ahead-why-israel-is-afraid-of-the-lions-den/

Die bewaffnete Gruppe der Höhle der Löwen in der Altstadt von Nablus, Foto veröffentlicht am 3. September 2022 [Höhle der Löwen/Telegramm]



Schwierige Monate liegen vor uns: Warum Israel Angst vor der Höhle der Löwen hat

Von Ramzy Baroud

18. Oktober 2022

Diese Schlagzeile in der israelischen Zeitung “Jerusalem Post” erzählt nur einen Teil der Geschichte: “Die Höhle der Löwen und andere palästinensische Gruppen bereiten Israel und der PA endloses Kopfzerbrechen.”

Es stimmt, dass sowohl die israelische Regierung als auch die Palästinensische Autonomiebehörde gleichermaßen besorgt sind über die Aussicht auf einen weit verbreiteten bewaffneten Aufstand im besetzten Westjordanland und dass die neu gegründete Brigade “Höhle der Löwen” mit Sitz in Nablus das Epizentrum dieser von Jugendlichen geführten Bewegung ist.

Der wachsende bewaffnete Widerstand im Westjordanland bereitet Tel Aviv und Ramallah jedoch mehr als nur “Kopfzerbrechen”. Wenn dieses Phänomen weiter zunimmt, könnte es die Existenz der Palästinensischen Autonomiebehörde bedrohen und Israel vor die schwierigste Entscheidung seit der Invasion der wichtigsten Städte im Westjordanland im Jahr 2002 stellen.

Obwohl die israelischen Militärbefehlshaber weiterhin die Macht der neu gebildeten Gruppe untergraben, scheinen sie keine klare Vorstellung von ihren Wurzeln, ihrem Einfluss und ihren künftigen Auswirkungen zu haben.

In einem kürzlichen Interview mit der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth behauptete der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, die Höhle der Löwen sei eine “Gruppe von 30 Mitgliedern”, die man schließlich erreichen und eliminieren werde. “Wir werden die Terroristen in die Finger bekommen”, erklärte er.

Die Höhle der Löwen ist jedoch kein Einzelfall, sondern Teil eines größeren Phänomens, zu dem auch die Nablus-Brigaden, die Dschenin-Brigaden und andere Gruppen gehören, die sich vor allem im nördlichen Westjordanland befinden.

Die Gruppe hat zusammen mit anderen bewaffneten palästinensischen Militäreinheiten aktiv auf die Tötung von Palästinensern reagiert, darunter Kinder, ältere Menschen und am 14. Oktober sogar ein palästinensischer Arzt, Abdullah Abu Al-Teen, der in Jenin seinen Verletzungen erlag. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden seit Jahresbeginn über 170 Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen getötet.

Bei den palästinensischen Angriffen wurden auch zwei israelische Soldaten getötet, einer am 8. Oktober in Shuafat und der andere am 11. Oktober in der Nähe von Nablus.

Nach dem Angriff in Shuafat riegelte Israel das Flüchtlingslager Shuafat als eine Form der kollektiven Bestrafung vollständig ab, ähnlich wie bei den jüngsten Belagerungen von Dschenin und anderen palästinensischen Städten.

Die palästinensisch-arabische Tageszeitung Al Quds berichtete unter Berufung auf die israelischen hebräischen Medien, dass das israelische Militär seine Operationen in den kommenden Wochen auf die Höhle der Löwen konzentrieren wird. Für die bevorstehende Schlacht werden wahrscheinlich Tausende weiterer israelischer Besatzungssoldaten im Westjordanland stationiert werden.

Es ist schwer vorstellbar, dass Israel einen Großteil seiner Armee mobilisieren würde, um gegen 30 palästinensische Kämpfer in Nablus zu kämpfen. Aber nicht nur Israel, auch die Palästinensische Autonomiebehörde ist sehr besorgt.

Die Autonomiebehörde hat versucht, die Kämpfer mit einem “Kapitulationsangebot” zu locken, bei dem sie ihre Waffen aufgeben und sich den Streitkräften der Autonomiebehörde anschließen, ist aber gescheitert. Derartige Angebote wurden in der Vergangenheit bereits Kämpfern der Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden der Fatah gemacht, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg.

Dieses Mal ging die Strategie nicht auf. Die Gruppe lehnte das Angebot der Palästinensischen Autonomiebehörde ab, was den Fatah-nahen Gouverneur von Nablus, Ibrahim Ramadan, dazu veranlasste, die Mütter der Kämpfer anzugreifen, indem er sie als “abartig” bezeichnete, weil sie “ihre Söhne in den Selbstmord schicken”. Ramadans Äußerungen, die dem Sprachgebrauch israelischer und israelfreundlicher Personen bei der Darstellung der palästinensischen Gesellschaft ähneln, verdeutlichen die massive Kluft zwischen dem politischen Diskurs der Palästinensischen Autonomiebehörde und dem der einfachen Palästinenser.

Die Palästinensische Autonomiebehörde verliert nicht nur die Kontrolle über die Geschichte, sondern auch über das, was sie im Westjordanland, insbesondere in Nablus und Dschenin, noch an Kontrolle hat.

Ein hochrangiger palästinensischer Beamter sagte der Media Line, dass die palästinensische “Straße uns nicht mehr vertraut”, da sie “uns als verlängerten Arm Israels betrachtet”. Das stimmt, aber dieser Mangel an Vertrauen hat sich schon seit Jahren entwickelt.

Die “Einheitsintifada” vom Mai 2021 war jedoch ein wichtiger Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der PA und den Palästinensern. Der Aufstieg der “Höhle der Löwen” und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen sind nur einige Beispiele für die dramatischen Veränderungen, die sich im Westjordanland vollziehen.

Das Westjordanland verändert sich in der Tat. Eine neue Generation, die sich kaum oder gar nicht mehr an die Zweite Intifada (2000-2005) erinnern kann, hat die israelische Invasion damals nicht erlebt, sondern ist unter der Besatzung und der Apartheid aufgewachsen und nährt sich von den Erinnerungen an den Widerstand in Dschenin, Nablus und Hebron.

Ihrem politischen Diskurs, ihren Gesängen und Symbolen nach zu urteilen, hat diese Generation genug von der lähmenden und oft oberflächlichen Spaltung der Palästinenser in Fraktionen, Ideologien und Regionen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den neu gegründeten Brigaden, zu denen auch die Höhle der Löwen gehört, um fraktionsübergreifende Gruppen handelt, die zum ersten Mal Kämpfer der Hamas, der Fatah und anderer Organisationen in einer einzigen Plattform vereinen. Dies erklärt die allgemeine Begeisterung und das fehlende Misstrauen der einfachen Palästinenser gegenüber den neuen Kämpfern.

So war beispielsweise Saed Al-Kuni, ein palästinensischer Kämpfer, der kürzlich von israelischen Soldaten in einem Hinterhalt am Rande von Nablus getötet wurde, Mitglied der Höhle der Löwen. Einige haben behauptet, Al-Kuni sei ein führendes Mitglied der Fatah-Brigaden gewesen, andere sagen, er sei ein bekannter Hamas-Kämpfer gewesen.

Diese Ungewissheit über die politische Identität der getöteten Kämpfer ist in der palästinensischen Gesellschaft ziemlich einzigartig, zumindest seit der Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde im Jahr 1994.

Es ist zu erwarten, dass Israel das tun wird, was es immer tut: mehr Besatzungstruppen aufstellen, Angriffe und Attentate verüben, Proteste niederschlagen und aufständische Städte und Flüchtlingslager belagern. Was sie zumindest im Moment nicht verstehen, ist, dass die wachsende Rebellion im Westjordanland nicht von ein paar Kämpfern in Nablus und ein paar mehr in Dschenin ausgeht, sondern das Ergebnis einer echten Volksstimmung ist.

In einem Interview mit Yedioth Ahronoth, das von Al-Quds übersetzt wurde, beschrieb ein israelischer Kommandeur, was er bei einer Razzia in Dschenin erlebt hat:

“Wenn wir (Jenin) betreten, warten bewaffnete Kämpfer und Steinewerfer an jeder Ecke auf uns. Jeder macht mit. Du siehst einen alten Mann an … und fragst dich, ob er Steine werfen wird? Und er tut es. Einmal habe ich eine Person gesehen, die nichts zu werfen hatte (auf uns). Er rannte zu seinem Auto, nahm eine Milchtüte und warf sie auf uns.

Die Palästinenser haben einfach die Nase voll von der israelischen Besatzung und von ihrer kollaborierenden Führung. Sie sind bereit, alles aufs Spiel zu setzen; in Jenin und Nablus haben sie das bereits getan. Die kommenden Wochen und Monate sind entscheidend für die Zukunft des Westjordanlandes und eigentlich für alle Palästinenser. Übersetzt mit Deepl.com

