Ein Verbrechen und Schande für die gesamte „christliche Wertegemeinschaft“ der Staaten, die dieses zionistische Verbrechen ermöglicht!

Seit 14 Jahren belagert, sind die Palästinenser zu pleite, um sich auf den Ramadan vorzubereiten

Die Belagerung des Gazastreifens und der Ausbruch des Coronavirus haben dazu geführt, dass den Palästinensern keine Mittel zur Verfügung stehen, um in den Genuss der Traditionen des Heiligen Monats zu kommen



Gaza siege and coronavirus outbreak have left Palestinians with no funds to enjoy the holy month’s traditions…