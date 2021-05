“Sie haben gespielt”: Gaza trauert um Kinder, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden Von Maha Hussaini und Mohammed al-Hajjar

Diese unschuldigen Kinder wurden beim Spielen getötet, sie hatten keine Chance und keine Schutzräume, sie waren den “Davidstern Bomben” hilflos ausgeliefert.

Bild: Palestinians in a morgue in Gaza devastated as they mourn the children killed in Israeli raids on Monday, 10 May, 2021 (MEE/Mohammed al-Hajjar)

https://www.middleeasteye.net/news/israel-gaza-children-killed-air-strikes



“Sie haben gespielt”: Gaza trauert um Kinder, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden

Die Kinder waren unter den 20 Toten nach israelischen Luftangriffen im Gazastreifen am Montag

Von Maha Hussaini und Mohammed al-Hajjar

im Gaza-Streifen

10. Mai 2021

Mindestens 20 Palästinenser, darunter neun Kinder, wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums am Montag bei einer Reihe von israelischen Luftangriffen im Gazastreifen getötet, weitere 60 wurden bei dem Bombardement verletzt.

Unter den Getöteten waren zwei Geschwister der Familie al-Masri, Ibrahim, 11, und der siebenjährige Marwan aus Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen.

Der Staub und der Geruch von Blut und Tod erfüllten den Ort in einem Augenblick, und die Kinder lagen blutend am Straßenrand”.

– Marwa al-Masri, Angehörige von fünf Palästinensern, die bei israelischen Angriffen auf Gaza getötet wurden

Sieben weitere Palästinenser wurden Berichten zufolge bei demselben Angriff getötet.

“Die Kinder spielten mit ihren Cousins vor dem Haus, als ein Mann auf einem Motorrad vorbeifuhr, und die Besatzung schoss zweimal auf ihn”, sagte Youssef al-Masri, der Vater der Kinder, gegenüber Middle East Eye.

“Meine Kinder wurden zu Märtyrern. Ich kann keinerlei Rechtfertigung dafür finden, jemanden ins Visier zu nehmen, der durch überfüllte zivile Viertel fährt, wo normalerweise Dutzende von Kindern spielen”, fügte er hinzu.

Augenzeugen berichteten, dass die Luftangriffe überfüllte Viertel trafen, nachdem bewaffnete palästinensische Gruppen an der östlichen Grenze des Gazastreifens ein israelisches Militärfahrzeug mit einer Kornet-Rakete beschossen und ein Sperrfeuer von Raketen in Richtung Israel abfeuerten.

Bewaffnete palästinensische Gruppen sagten, ihr Raketenabschuss sei eine Vergeltung für die israelischen “Verbrechen und Übergriffe” in Jerusalem, darunter Angriffe auf Palästinenser an der al-Aqsa-Moschee und im Viertel Sheikh Jarrah.

Das israelische Militär hat Aufnahmen eines Luftangriffs auf ein Gebäude in Gaza veröffentlicht und behauptet, dass dabei drei Hamas-Kämpfer getötet wurden.

Es lässt mein Herz bluten

Ibrahim und Marwan, die bei dem Angriff am Montag getötet wurden, waren die einzigen Kinder von Masri. Sie spielten gerne auf der Straße in der Nähe ihres Hauses vor dem Iftar [Fastenbrechen] während des Ramadan.

“Diese kriminelle Besatzung, deren Realität wir seit Jahrzehnten kennen, pflegt immer noch [ihr] übliches Bild, Kinder, Frauen und unbewaffnete Zivilisten zu töten”, sagte Masri.

Marwa al-Masri, aus einem anderen Zweig der Familie, erzählte MEE, dass zwei weitere israelische Luftangriffe einschlugen, als die Familien sich auf ihr Iftar-Essen vorbereiteten.

“Ich kam gerade von der Arbeit nach Hause, als zwei Explosionen die Nachbarschaft erschütterten. Der Staub und der Geruch von Blut und Tod erfüllten den Ort in einem Moment, und Kinder lagen blutend am Straßenrand”, sagte sie.

“Ich sah, wie meine Cousine ihre Kinder umarmte und schrie, all das geschah in nur einem Moment. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das passiert ist.”

Fünf Mitglieder von Marwas Familie wurden getötet, weitere wurden verletzt.

“Es lässt mein Herz bluten. Während die Menschen sich auf ihr Iftar im Ramadan vorbereiteten, hielten wir die Särge unserer Kinder, die von der Besatzung kaltblütig ermordet wurden”, fuhr sie fort.

“Diese Besatzung übt Gewalt und Terror gegen Palästinenser in Jerusalem und Gaza aus und gegen alles, was seit 1948 palästinensisch ist.”

‘Ein Alptraum’

Nach einer Woche der gewaltsamen israelischen Niederschlagung palästinensischer Proteste in Jerusalem eskalierten die Spannungen am Montag weiter, als sich israelische Siedlergruppen auf einen massiven Marsch in der Altstadt vorbereiteten.

Das israelische Militär sagte, ein Mann sei durch eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Panzerabwehrrakete verletzt worden, während der israelische Rettungsdienst Magen David Adom sagte, ein 49-jähriger Mann befinde sich in einem stabilen Zustand, nachdem er durch Glasscherben verletzt wurde.

Kinder wurden getötet und junge Männer bluteten. Mütter weinten und schrien’

– Ahmed Nasser, Nachbar der Familie Masri

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte das Gebiet innerhalb von 80 km des Gazastreifens für die nächsten 48 Stunden unter militärischer Kontrolle.

Zuvor hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Montag geschworen, auf die palästinensischen Raketen “mit großer Kraft” zu reagieren.

“Wir werden keine Angriffe auf unser Territorium, unsere Hauptstadt, unsere Bürger oder unsere Soldaten tolerieren”, sagte er.

Ahmed Nasser, ein Nachbar der Familie Masri, erzählte MEE, dass die Familien der Nachbarschaft gerade das Essen vorbereiteten, als die Luftangriffe ihre Straße trafen.

“Wir bereiteten das Iftar vor, und Kinder und Jugendliche saßen in der Nachbarschaft, bevor eine massive Explosion, gefolgt von einer weiteren, plötzlich die Straße erschütterte”, sagte er.

“Ich rannte auf die Straße und die Szene war schrecklich. Kinder wurden getötet und junge Männer bluteten. Mütter weinten und schrien, während das [anvisierte] Motorrad und sein Fahrer in Flammen standen”, so Nasser weiter.

“Die Szene war ein Albtraum, den ich immer noch vor Augen habe. Wir bereiteten das Essen vor und ließen es auf dem Tisch stehen, um dann im Krankenhaus mit unseren trauernden Nachbarn zu essen.” Übersetzt mit Deepl.com

