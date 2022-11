https://caitlinjohnstone.com/2022/11/14/they-keep-us-focused-on-decoy-dichotomies-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/

Sie halten uns auf Ablenkungsmanöver-Dichotomien fokussiert: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

14. November 2022

Den Menschen im Westen wird beigebracht, dass böse ausländische “Regime” ihren Bürgern nicht erlauben, ihre Regierung zu kritisieren, während die Menschen im Westen selbst darauf trainiert sind, ihre Regierung niemals zu kritisieren. Sie werden stattdessen dazu erzogen, Scheindichotomien zu kritisieren – falschen parteipolitischen Unsinn – und nicht die wahre Macht.

Westler sind darauf trainiert, die Handlungen der anderen Partei oder die Überzeugungen der anderen ideologischen Fraktion zu kritisieren, niemals die Außen- oder Innenpolitik, die von beiden Parteien voll unterstützt wird. Die Machtstruktur, die zu 99,9 % die gleiche Politik verfolgt, unabhängig davon, welche Partei offiziell das Sagen hat, ist die eigentliche Regierung, aber die Menschen im Westen sind darauf trainiert, niemals dorthin zu schauen. Sie sind stattdessen darauf trainiert, sich auf ein falsches zweihändiges Puppentheater zu fixieren, das sie ablenkt.

Westler sagen: “Also ich lebe lieber hier als in China oder Russland, denn hier kann ich meine Regierung kritisieren, wann immer ich will!” Okay. Aber das tun Sie nicht. Du kritisierst deine Regierung nicht. Du kritisierst nur die Marionetten, und normalerweise nur die Marionetten der Partei, die du nicht magst. Du kritisierst nie deine eigentliche Regierung. Die Kritik an der eigenen Regierung sieht so aus, dass man die mörderische Außenpolitik angreift, die von beiden Parteien unterstützt wird. Die autoritäre Innenpolitik anzugreifen, die von beiden Parteien unterstützt wird. Die ausbeuterischen kapitalistischen Systeme anzugreifen, die von beiden Parteien unterstützt werden.

Die Menschen im Westen sind darauf trainiert, das nicht zu tun. Sie sind darauf trainiert, zu glauben, dass “Kritik an der eigenen Regierung” so aussieht, als würde man “Drumpf” oder “Let’s go Brandon” sagen, während die gleichen tyrannischen Agenden weiter voranschreiten, egal wer im Weißen Haus sitzt.

Die Menschen im Westen sind “frei”, so wie Hühner aus Freilandhaltung frei sind; sicher, die Tür ist technisch offen und sie können technisch nach draußen gehen, aber sie sind darauf konditioniert, dies niemals zu tun. Die so genannte westliche liberale Demokratie gibt vor, Freiheit zu bieten, während sie in der Praxis nur die Illusion von Freiheit bietet. Sie bedient sich der ausgeklügeltsten Propagandamaschine, die je erfunden wurde, um die Menschen in einem Dasein als blind gehorchende Getriebedreher gefangen zu halten, während in ihren Köpfen Karikaturen über Freiheit ablaufen.

Das Problem ist nicht “Wokeism”, das Problem ist, dass wichtige Gespräche wie US-Militarismus und Imperialismus in lächerlichen Gesprächen darüber stecken bleiben, ob das US-Militär zu woke oder nicht woke genug ist, anstatt darüber, dass es Menschen tötet und die ganze Welt bedroht. Wenn man sich auf eine der beiden Seiten dieser Debatte einlässt, schützt man die schlimmsten Impulse der mächtigsten und gefährlichsten Menschen der Welt, weil man das Fadenkreuz der öffentlichen Aufmerksamkeit von den Mächtigen auf die andere Seite des “Wokeness”-Kulturkriegs verschiebt. Dies geschieht an allen Ecken und Enden.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie die Republikaner die schrecklichsten Agenden des US-Imperialismus vorantreiben, dabei aber die “Anti-Wokeness” als Träger für ihre Propaganda benutzen, wie etwa, als Jesse Kelly bei Tucker Carlson sagte: “Wir brauchen kein frauenfreundliches Militär. Wir brauchen kein schwulenfreundliches Militär, bei allem Respekt für die Air Force. Wir brauchen ein Militär, das rundheraus feindselig ist. Wir brauchen ein Militär voller Typ-A-Männer, die auf einem Thron aus chinesischen Schädeln sitzen wollen.”

Oder als Psycho Rubio sagte: “Wir brauchen kein Militär, das sich auf die richtige Verwendung von Pronomen konzentriert. Wir brauchen ein Militär, das sich darauf konzentriert, chinesische Flugzeugträger in die Luft zu jagen.”

Der Kulturkrieg sagt, dass man die “Anti-Wach”-Rhetorik zurückdrängen sollte. Der Antiimperialismus sagt, dass man sich gegen die allumfassende Kriegstreiberei wehren sollte. Es ist schwer, sich auf beides zu konzentrieren. Dies wird von den Managern des Imperiums auf unzählige Arten ausgenutzt. Sie bringen die Menschen dazu, Scheindichotomien nachzujagen, damit sie sich nicht auf die Mächtigen konzentrieren können.

Schritt 1: Sei progressiv.

Schritt 2: Ignoriere ein großes Problem, das die Progressiven eigentlich bekämpfen sollten.

Schritt 3: Ignoriere es so lange, bis die Rechten anfangen, ihm Aufmerksamkeit zu schenken.

Schritt 4: Die Bekämpfung des Problems wird als rechte Position dargestellt.

Siehe: Siehe nukleare Brinkmanship, Ukraine Stellvertreterkrieg, Assange, Syrien, Internetzensur, usw.

Einer der Gründe, warum die Menschen das Risiko eines Atomkriegs so locker sehen, ist, dass es für den Verstand ein schwieriges Konzept ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ein groß angelegter Atomkrieg würde nicht nur alle Menschen töten, sondern auch verhindern, dass jeder andere Mensch, der in der Zukunft geboren würde, jemals existieren könnte.

Ich habe keine besonderen Gefühle gegenüber China oder Russland, ich erkenne nur die unbestreitbare Tatsache an, dass sie quantitativ weitaus weniger zerstörerisch sind als das zentralisierte US-Imperium. Wenn sie nicht von diesem Imperium aggressiv angegriffen würden, würde ich sie wahrscheinlich nicht so sehr wahrnehmen.

ber Revolution und Kommunismus in der englischsprachigen Welt ist nur ein Fantasie-Rollenspiel, wenn sie nicht mit der kalten, harten Realität beginnt und endet, dass die Linke hier völlig neutralisiert und marginalisiert wurde und die Zahlen nicht annähernd so hoch sind, wie sie sein müssten. Die revolutionäre Linke von den äußersten Rändern weg und näher an den Mainstream heranzubringen, sollte Ihr erstes und wichtigstes Ziel sein, bevor Sie über irgendetwas anderes reden, denn sonst sind Sie nur ein LARP. Ihr argumentiert über eine politische Bewegung, die keine wirkliche Bewegung hat.

Sie können dies durch Öffentlichkeitsarbeit und Aktivismus erreichen. Man kann es auch erreichen, indem man Wege findet, Sozialismus und Kommunismus so verdammt cool aussehen zu lassen, dass die Leute sich gegenseitig umwerfen, um dabei zu sein. Indem man clevere Wege findet, sie in einer sehr indoktrinierten Gesellschaft glänzend und attraktiv zu machen.

Jeder, der sich anstrengt, dich davon zu überzeugen, eine mächtige Person zu mögen, hat seinen Verstand gegen die Doktrin des Personenkults eingetauscht, egal ob ihr Held Bernie Sanders, AOC, Donald Trump, Tucker Carlson oder Elon Musk ist. Das Werben für die Mächtigen ist ein Zeichen dafür, dass das kritische Denken aufgegeben wurde.

Denken Sie einmal darüber nach: Was würde es bringen, wenn noch eine Person positive Gefühle für Elon Musk oder eine andere mächtige Figur hegt? Welchen Nutzen hat das für die Welt? Das tut es nicht, und doch versuchen die Menschen ständig, Konvertiten für sie zu gewinnen, genau wie Evangelisten, die für ihre Religion werben. Das liegt daran, dass es ihnen nur um die Person geht, nicht um die Sache oder die Politik, für die diese Person angeblich steht.

Jeder, der mich davon zu überzeugen versucht, ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Perspektive zu unterstützen, wird mein Interesse haben, wenn er klar und gut argumentiert, aber jeder, der versucht, mich davon zu überzeugen, eine bestimmte Person zu mögen, wird sofort als hirnloser Automat abgetan. Ich weiß, dass ich von ihnen nichts Intelligentes hören werde.

Das Vorantreiben von Agenden dient diesen Agenden. Die Förderung von Personen dient nur diesen Personen. Wenn es Ihnen darum geht, eine Sache voranzubringen, dann sollten Sie diese Sache vorantreiben. Lassen Sie sich nicht in die propagandafreundliche, gedankenvernichtende Teergrube der Persönlichkeitsverehrung verwickeln.

Berühmte Menschen sind nicht Ihr Freund, und die Mächtigen zu erheben, dient nur der Macht. Dies gilt insbesondere in der Machtstruktur, in der wir derzeit leben und in der nur diejenigen an die Spitze gelangen dürfen, die die Interessen der Macht unterstützen.

Filmemacher können Sie dazu bringen, für die Robbe oder den Eisbären zu jubeln, indem sie einfach auswählen, welcher von der Kamera verfolgt und als Protagonist dargestellt wird. Auf die gleiche Weise können sie uns auch dazu bringen, für Polizisten, ein korruptes Rechtssystem oder ein imperialistisches Militär zu jubeln. Übersetzt mit Deepl.com

