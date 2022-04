“Sie müssen den Verstand verloren haben”: Wie der kollektive Westen dem nuklearen Armageddon entgegenstolpert Von Gilbert Doctorow

Neue ICBM: Sind Bidens Berater klug genug, um zu erkennen ...

Bevor ich schließe, möchte ich (Doctorow) die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Entwicklung in Russland am gestrigen Nachmittag lenken, über die sogar unsere westlichen Medien heute Morgen berichtet haben: den Teststart der neuen russischen Sarmat-ICBM, die neue Rekorde in Bezug auf Geschwindigkeit, Entfernung, Zerstörungskraft ihrer MIRV-Sprengköpfe und, was sicherlich am wichtigsten ist, Unverwundbarkeit gegenüber allen bekannten und geplanten Raketenabwehrsystemen im Westen aufstellt. Ein Teil der Unverwundbarkeit der Sarmat ist eine Funktion ihrer Reichweite, die bis zu jedem Punkt der Erde reicht. Die Flugbahn der Sarmat kann so eingestellt werden, dass sie über den Südpol fliegt und so die amerikanischen Ortungssysteme umgeht, die auf einen Angriff aus dem Nordwesten eingestellt sind.

Die Sarmat kann mit 18.000 km/h fliegen. Ihre 7 bzw. 15 Nuklearsprengköpfe können ebenfalls ABM-Systeme umgehen und mit Hyperschallgeschwindigkeit auf ihr Ziel zufliegen. Ab September wird die Sarmat in Silos installiert, in denen bisher die leistungsstärkste ICBM der Welt, die Voevoda, untergebracht war, die nach und nach ausgemustert und als Trägerrakete für kommerzielle Satelliten umfunktioniert wird.

In seinen Glückwünschen an die Konstrukteure, Projektentwickler und Hersteller der Sarmat betonte Präsident Putin die Bedeutung der neuen Waffen als Abschreckungsmaßnahme Russlands gegen diejenigen im Westen, die das Land militärisch bedrohen würden. Hört denn niemand zu?

Privilegierte, ignorante “Punks” hören nicht zu

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte am Sonntag [10. April], dass die Vereinigten Staaten auf eine “unabhängige” Ukraine und ein “isoliertes” Russland drängen, eine Haltung, die sich in dem Maße verhärtet, wie sich Moskaus Konflikt mit seinem westlichen Nachbarn der Zweimonatsmarke nähert.

Während eines Interviews in der NBC-Sendung “Meet the Press” sagte Sullivan dem Moderator Chuck Todd, dass die Regierung Biden dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy und dem Militär seines Landes weiterhin wichtige Hilfe und zusätzliche Ressourcen zukommen lassen werde.

“Unsere Politik ist eindeutig, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um der Ukraine zum Erfolg zu verhelfen. Und es wird … Präsident Zelenskyy und die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine sein, die bestimmen, was dieser Erfolg ist”, sagte er.

Er fügte hinzu: “Wir müssen sie weiterhin militärisch unterstützen und starke Wirtschaftssanktionen verhängen, um ihre Position, ihre Haltung am Verhandlungstisch zu verbessern.”

Sullivan sagte dann, dass die USA sich eine Zukunft der Ukraine ohne russische Einmischung vorstellen – und mit Russland, das im Wesentlichen in die Ecke gedrängt wird.

“Am Ende des Tages wollen wir eine freie und unabhängige Ukraine, ein geschwächtes und isoliertes Russland und einen stärkeren, geeinteren und entschlosseneren Westen”, sagte er. “Wir glauben, dass alle drei Ziele in Sicht sind und erreicht werden können, und wir werden alles tun, was nötig ist, um die Ukrainer bei ihren Bemühungen zu unterstützen, diese Ziele zu erreichen.”

Wer ist dieser Jake Sullivan?

Siehe Auszüge unten: “Von den ‘Besten und Klügsten’ zu einem ‘Haufen ignoranter Punks’

Ted Postol: “Meine große Sorge ist, dass ich einige dieser Personen kenne, die für Obama gearbeitet haben und jetzt für Biden arbeiten. Und es tut mir leid, das zu sagen – ich weiß, dass es als arrogant angesehen wird, das zu sagen – aber sie sind ignorant. Lassen Sie mich das ganz klar sagen: Das ist keine versehentliche Aussage meinerseits. Sie sind schlichtweg ignorant. Und sie sind ein Haufen von – Sie wissen schon – an diesen Eliteschulen ausgebildeten Leuten; sie wissen nichts, aber sie denken, sie wüssten etwas.

Ich habe in Stanford gelehrt; ich habe am MIT gelehrt; ich habe in Princeton und in Harvard gelehrt. Ich weiß also, was viele dieser Leute sind, weil sie sehr privilegiert sind – das ist natürlich eine Verallgemeinerung; es gibt sicherlich einige äußerst intelligente und nachdenkliche Menschen unter ihnen. Aber ein großer Teil dieser Menschen ist einfach völlig selbstverliebt; sie sind überzeugt, dass sie viel mehr wissen als sie selbst; sie wollen nicht zuhören, sie sind nicht daran interessiert zu lernen – ich meine, wenn man versucht, ihnen Fakten zu präsentieren, laufen sie lachend davon.

Und sie sind keine Experten. Und das ist kein Problem – es ist überhaupt kein Problem, dass sie keine Experten sind. Das Problem ist, dass sie nicht daran interessiert sind, etwas zu lernen. Wissen Sie, ich hatte diese Figur, einen Typen namens Colin Kahl, er ist jetzt stellvertretender stellvertretender Sekretär für Politik im Pentagon. Er hat keine Ahnung. Er war in Stanford, sie machten ihn zum Co-Direktor des Zentrums dort. Unglaublich unhöflich. Und wissen Sie, er erzählte mir an einem Punkt, als ich versuchte, etwas mit ihm zu besprechen – etwas zu besprechen -, drehte er sich um und sagte: “Ich habe einen Job, ich habe einen richtigen Job, ich habe keine Zeit für so etwas. Das ist ein Mann, der jetzt im Verteidigungsministerium auf höchster Ebene tätig ist und möglicherweise Biden berät.

Das ist die Gefahr. Und wenn wir uns die Obama-Regierung ansehen, dann haben wir ähnliche Gefahren gesehen. Es gibt einen sehr interessanten Artikel im Atlantic Monthly, der von einem Mann namens Ben Rhodes geschrieben wurde. Rhodes war der nationale Sicherheitsberater für Kommunikation im Weißen Haus, und er schrieb einen völlig gefälschten, angeblich nachrichtendienstlichen Bericht der Regierung, der der Öffentlichkeit über den Nervenkampfstoffanschlag in Damaskus im August 2013 zugänglich gemacht wurde.

Und es ist sehr interessant; ich würde Ihren Lesern empfehlen, diesen Atlantic Monthly-Artikel zu lesen. Denn in seinem Versuch, allen zu zeigen, was für ein schlauer Kerl er ist, enthüllt er, dass sein Hauptziel mit Obama, mit dem Präsidenten, darin bestand, ihn zu einer Entscheidung zu bewegen, die eine Katastrophe für die Vereinigten Staaten gewesen wäre, aber er [Rhodes] wusste es nicht. Aber er [Rhodes] wusste es nicht. Er griff Syrien an, bevor die öffentliche Empörung über die Fehlinformationen über den Nervenkampfstoffangriff abflaute. [Mit anderen Worten: Er wollte nicht, dass die öffentliche Empörung abebbt, bevor er Obama zu einer folgenschweren Entscheidung zwang oder austrickste, die für die Vereinigten Staaten eine Katastrophe gewesen wäre. Eine totale Katastrophe. [Ironischerweise war es der russische Präsident Putin, der die Kastanien für Obama aus dem Feuer holte. UND die Fehlinformation stammte von einem chemischen Angriff unter falscher Flagge, der dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad angelastet wurde und darauf abzielte, Obama dazu zu bringen, einen offenen Militärschlag gegen Syrien zu genehmigen].

Rhodes prahlt also in diesem Artikel mit der Rolle, die er gespielt hat. Das ist ein echtes Fenster, das die Leute nutzen sollten, um einen Blick in die Denkweise einer Person zu werfen, die im Grunde durch Privilegien und Zufälle [schauen Sie sich die Collegiate School in Manhattan an, wo er seine prägenden Jahre verbrachte] zu einem nationalen Sicherheitsberater wurde, ohne wirklich zu wissen, was vor sich geht.

Wir befinden uns also in einer gefährlichen Situation. Wir haben eine Menge – es tut mir leid, weil mich das so beunruhigt – wir haben einen Haufen Punks, wissen Sie, 30-jährige Punks, die aus privilegierten Verhältnissen kommen und behaupten, sie seien Experten in Sachen Politik, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht über das Grundwissen verfügen. Und sie sind Berater von Präsidenten. [Hervorhebung hinzugefügt] Und das ist kein gutes professionelles System. Dagegen müssen wir etwas unternehmen.

Wir werden alle tot sein

Der Grund, warum Atomwaffen nicht eingesetzt werden dürfen, ist folgender: Wenn wir sie einsetzen, werden wir alle sterben. So einfach ist das. Und ich kann noch viel ausführlicher erklären, warum das, was ich gerade gesagt habe, richtig ist. Wenn sie also wieder die Frage stellen, warum wir diese Waffen nicht einsetzen können, ist die einfache Antwort: Wenn wir es tun, sind wir alle tot. … Diese Waffen kommen zum Einsatz, und ehe man sich versieht, werden Tausende von Waffen eingesetzt. Es ist einfach unvermeidlich. Es ist unvermeidlich, dass die Katastrophe nicht aufzuhalten sein wird. Deshalb sollte man wirklich große Angst davor haben, dass Atomwaffen auf einem “niedrigen Level” eingesetzt werden.