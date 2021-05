Bild: The Israeli newspaper Haaretz published the photos of 67 children who were killed in Gaza in the recent 11-day bombardment campaign by the Israel Defense Forces. (Photo: Haaretz)

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-see-their-children-laid-out-dare-to-talk-about-israel-s-responsibility-1.9856427 Sie sehen ihre Kinder aufgebahrt und wagen es, über Israels Verantwortung zu sprechen Von Gideon Levy 29.05.2021Am Donnerstag fühlte ich großen Stolz, ein Haaretz-Leser – und -Autor – zu sein, und tiefe Scham, Israeli zu sein. Die Titelseite der Zeitung an diesem Tag hätte man in den israelischen Luftwaffenstützpunkten aushängen sollen, damit die Piloten und ihre Assistenten und die Korps- und Geschwaderkommandeure sie sehen. Was würde 1st Lt. Gal fühlen – der Pilot, der von Yedioth Ahronoth, dem Sprachrohr des IDF-Sprecherbüros, am Ende der militärischen Konfrontation mit der Hamas in diesem Monat interviewt wurde. Er hatte der Zeitung gesagt, dass er “Erleichterung” verspürte, nachdem er die Bomben auf Gaza abgeworfen hatte? Würde er immer noch dieselbe Erleichterung empfinden, nachdem er sein Werk gesehen hat – die Fotos der 67 toten Kinder auf der Titelseite von Haaretz? Wäre der einzige “milde Schock”, den diese Bombenmaschine, die sich Pilot nannte, empfand, immer noch der Moment, in dem er die Bomben abwarf, wie er es erzählte – oder würde der Anblick der Fotos der toten Kinder irgendeine andere Emotion in ihm hervorrufen, die ihn davon abhalten könnte, eine solch verabscheuungswürdige Mission noch einmal auszuführen?

Nach Gaza, ein israelisch-palästinensischer Kampf um Identität: Aluf Benn, Noa Landau und Anshel Pfeffer Die Bilder sind schockierend in ihrem kumulativen Ausmaß. All die Propaganda über die “moralischste” und “beste Luftwaffe”, über “chirurgische Luftangriffe” und warnende Klopfzeichen auf den Dächern von Gaza verpuffen plötzlich angesichts dieser Fotos. Das strahlende Lächeln des 10-jährigen Rafeef. Die Gesichtsmaske, die der 9-jährige Amir trägt. Mohammed, der nie auch nur einen einzigen Geburtstag feiern würde. Die bunte Sonnenbrille des achtjährigen Islam auf dem letzten Bild von ihm, das auch das erste gewesen sein könnte. Diese Fotos sind überzeugender als tausend hohle israelische Propagandareden über Selbstverteidigung, über die Schuld der Hamas und darüber, dass es keine Alternative gab. Das ist das ultimative, singuläre Ergebnis, vor dem nur Piloten und andere gehirngewaschene Israelis ungerührt bleiben können und Nach dem ersten Schock kam der zweite, nur ein bisschen weniger als der erste: die Reaktionen in Israel. Wenn irgendjemand noch an dem Ausmaß der Verleugnung und psychologischen Verdrängung gezweifelt hatte, in der die israelische Gesellschaft lebt, wer an der Schwere ihrer moralischen Krankheit gezweifelt hatte, die Reaktionen auf die Titelseite bewiesen es. Diese Gesellschaft ist sehr krank. Die Debatte in den Medien und in den sozialen Medien brach aus wie ein Buschfeuer. Sie war wild und lehrreich. Israel mied die Schreckensnachricht wie die Pest. Niemand sprach über die toten Kinder, über die entsetzlichen Dimensionen des Mordens und über die Armee, die es begangen hat. Das war nicht im Geringsten das Thema. In einer erstaunlichen akrobatischen Darbietung riefen die Israelis alles auf, was sie hatten, und noch mehr, um die Wahrheit zu vermeiden, sich der Verantwortung zu entziehen und mit ihrer üblichen Selbstbeweihräucherung fortzufahren. Hier ist eine unvollständige Liste: Haaretz ist schuldig, weil sie die Fotos der beiden getöteten israelischen Kinder nicht veröffentlicht hat. Die New York Times ist schuldig, weil sie schrieb, dass nur zwei palästinensische Kinder durch palästinensische Raketen getötet wurden. Die Hamas ist schuldig, weil sie die Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt. Die Hamas ist schuldig, weil sie Raketen aus Bevölkerungszentren abfeuert. Die Kinder wurden nicht einmal getötet. Es gibt Fotos, auf denen sie zu sehen sind, wie sie aus ihren Leichentüchern aufstehen. Es gab nur eine Sache, über die niemand zu sprechen wagte: Die Verantwortung Israels, die Schuld der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, die Rolle der Piloten und die Mitverantwortung jedes Israelis, vom Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an abwärts, für diese Tötung von Kindern. Unter der Schirmherrschaft ihrer bemitleidenswerten Medien wurde eine ganze Gesellschaft Schulter an Schulter zusammengetrommelt, um sich jeder Verantwortung zu entziehen, jede Schuld abzuwehren, die ganze Welt zu beschuldigen, jeden Zweifel zu zerstreuen und zu sagen: Es ist nicht durch unsere Hände, dass dieses Blut vergossen wurde. Aber die bittere Wahrheit ist, dass es nur durch unsere Hände geschehen ist. Es gibt keine andere Möglichkeit, sie darzustellen. Es gibt keine andere Wahrheit, die man zur Schau stellen kann. Man kann sagen, dass dies im Krieg passiert und sogar denken, dass dieser Krieg nicht ausgebrochen wäre, wenn es die Hamas nicht gegeben hätte – was sehr zweifelhaft ist -, aber die ganze Schuld auf das Opfer zu schieben, ist ein neuer Rekord in israelischer Verächtlichkeit. Nicht einmal ein Wort des Bedauerns? Schmerz? Ein Jota von Verantwortung? Ein Hauch von Schuld? Entschädigung für die Familien? Nicht Israel. Niemals. Die Kinder starben bei Luftangriffen. Die Kinder sind schuldig. Nur sie. Absolut nur sie. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...