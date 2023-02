Sie sorgen sich nicht um “russischen Einfluss”, sondern um Dissens von Caitlin Johnstone

They’re Not Worried About “Russian Influence”, They’re Worried About Dissent ❖ Being labeled a Russian propagandist all day every day for criticizing US foreign policy is really weird, but one advantage it comes with is a useful perspective on what people have really been talking about all these years when they warn of the dangers of “Russian propaganda”.

Jeden Tag als russischer Propagandist abgestempelt zu werden, weil man die US-Außenpolitik kritisiert, ist wirklich seltsam, aber ein Vorteil, den es mit sich bringt, ist eine nützliche Perspektive darauf, wovon die Leute all die Jahre wirklich gesprochen haben, als sie vor den Gefahren der “russischen Propaganda” warnten.

Ich weiß, dass ich kein russischer Propagandist bin. Ich werde nicht von Russland bezahlt, ich habe keine Verbindungen zu Russland, und bis ich 2016 mit dieser politischen Kommentartätigkeit begann, dachte ich nur wenig über Russland nach. Meine Meinungen über das westliche Imperium tauchen manchmal in russischen Medien auf, weil ich jedem erlaube, meine Arbeit zu verwenden, der das möchte, aber das war immer etwas, das sie selbst gemacht haben, ohne dass ich es ihnen vorgelegt habe und ohne irgendeine Art von Bezahlung oder Aufforderung. Ich bin buchstäblich nur ein zufälliger Westler, der politische Meinungen im Internet teilt; diese Meinungen stimmen nur zufällig nicht mit dem US-Imperium und seinen Geschichten über sich selbst und sein Verhalten überein.

Dennoch beobachte ich seit Jahren, wie Leute auf mich als Beispiel dafür zeigen, wie “russische Propaganda” aussieht. Das hat dazu beigetragen, dass ich die ganze Panik über den “russischen Einfluss”, die in den letzten sechs Jahren im Umlauf war, besser verstehen kann, und hat mir einen Einblick gegeben, wie ernst man sie nehmen sollte.

Das ist einer der Gründe, warum mich Matt Taibbis Bericht über die Enthüllungen der Twitter Files über Hamilton 68 nicht überrascht hat. Hamilton 68 ist eine von DC-Sumpfmonstern betriebene und von imperialistischen Denkfabriken unterstützte Informationsoperation, die im Laufe der Jahre Hunderte, wenn nicht Tausende völlig gefälschte Mainstream-Nachrichtenberichte über russischen Online-Einfluss hervorgebracht hat.

Hamilton 68 gab vor, russische Versuche zu verfolgen, das westliche Denken in den sozialen Medien zu beeinflussen, aber Twitter fand schließlich heraus, dass es sich bei den “Russen”, die die Operation verfolgte, in Wirklichkeit meist um echte, meist amerikanische Konten handelte, die nur zufällig Dinge sagten, die nicht perfekt mit dem offiziellen Beltway-Konsens übereinstimmten. Diese Konten waren oft rechtsorientiert, aber auch Leute wie der Herausgeber von Consortium News, Joe Lauria, der so weit von der Rechten entfernt ist, wie man nur sein kann.

Sie trugen massiv dazu bei, die öffentliche Hysterie über die russische Online-Beeinflussung zu schüren, doch während sie vorgaben, das Verhalten der russischen Beeinflusser zu verfolgen, verfolgten sie in Wirklichkeit abweichende Meinungen.

Eines der verrücktesten Dinge, die heute in der Welt passieren, ist die Art und Weise, wie westliche Menschen durch westliche Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen werden, damit sie Panik vor russischer Propaganda bekommen, die im Westen nicht existiert. Bevor RT abgeschaltet wurde, erreichte der Sender satte 0,04 Prozent der gesamten britischen Fernsehzuschauer. Die viel gepriesene russische Wahlbeeinflussungskampagne auf Facebook stand größtenteils nicht im Zusammenhang mit der Wahl und betraf laut Facebook “etwa 1 von 23.000 Inhalten”. Eine Untersuchung der New York University über das russische Trolling-Verhalten auf Twitter im Vorfeld der Wahl 2016 ergab, dass es “keine Anzeichen für eine bedeutsame Beziehung zwischen der Exposition gegenüber der russischen Kampagne zur Beeinflussung aus dem Ausland und Veränderungen in den Einstellungen, der Polarisierung oder dem Wahlverhalten” gibt. Eine Studie der University of Adelaide fand heraus, dass trotz aller Warnungen vor russischen Bots und Trollen nach Russlands Einmarsch in der Ukraine die überwältigende Mehrheit des nicht authentischen Verhaltens auf Twitter in dieser Zeit antirussischer Natur war.

Russland hat im Grunde keinen Einfluss darauf, was die Menschen im Westen denken, und doch sollen wir uns alle über “russische Propaganda” aufregen, während westliche Oligarchen und Regierungsbehörden uns ständig mit Propaganda bombardieren, die darauf abzielt, unsere Zustimmung für den Status quo zu erzwingen, von dem sie profitieren.

All das, und wir sehen immer noch Rufe nach mehr Narrativ-Management aus dem westlichen Imperium, wie der jüngste American Purpose Artikel “The Long War of Ideas”, der von Leuten wie Bill Kristol gefördert wird, der eine Wiederauferstehung der CIA-Kulturkriegstaktiken fordert, wie sie während des letzten Kalten Krieges verwendet wurden. Jeden Tag gibt es einen neuen liberalen Politiker, der darüber predigt, dass mehr getan werden muss, um den russischen Einfluss zu bekämpfen und die Amerikaner vor “Desinformation” zu schützen, obwohl uns immer wieder gezeigt wird, dass es ihnen in Wirklichkeit darum geht, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

Das sehen wir an den ständigen Bemühungen, die Online-Zensur zu verschärfen, an der fingierten neuen “Faktenüberprüfungs”-Industrie, an den Aufrufen zur Erhöhung des Outputs von offiziellen Propagandasendungen der US-Regierung wie Radio Free Europe/Radio Liberty und Radio Free Asia, in der Art und Weise, wie in den letzten Jahren jede abweichende Meinung über Russland gewaltsam aus den westlichen Medien entfernt wurde, in der Art und Weise, wie vom Imperium verstärkte Trolling-Operationen Kritiker der US-Außenpolitik online niedergeschrien und übertönt haben, in der Art und Weise, wie die Zensur über Algorithmen zu einer der wichtigsten Methoden zur Einschränkung der Meinungsfreiheit geworden ist.

Es wird behauptet, dass eine massive Eskalation von Propaganda, Zensur und Online-Psyche nötig sei, um den “russischen Einfluss” zu bekämpfen, während die einzigen Einflussoperationen, denen wir in nennenswerter Weise ausgesetzt sind, immer nur die westliche Variante sind. Sie wollen einfach noch mehr davon machen.

Unsere Machthaber sind nicht wirklich besorgt über den “russischen Einfluss”, sondern über den Dissens. Sie befürchten, dass die Öffentlichkeit dem “Wettbewerb der Großmächte”, dem sie uns auf absehbare Zeit unterwerfen wollen, nicht zustimmen wird, wenn sie nicht massiven Einfluss auf unsere Köpfe ausüben können, weil sie wissen, dass wir sonst erkennen werden, dass unsere Interessen durch den Wirtschaftskrieg, die explodierenden Militärausgaben und die nukleare Brinkmanship, die zwangsläufig mit der Kampagne zur Eindämmung Russlands und zur Verhinderung des Aufstiegs Chinas einhergehen, direkt geschädigt werden.

Sie propagieren uns über die Bedrohung durch ausländische Propaganda, um zu rechtfertigen, dass sie uns noch mehr propagieren. Wir werden manipuliert, damit wir Agenden zustimmen, denen kein gesunder Mensch ohne große Mengen an Manipulation jemals zustimmen würde. Übersetzt mit Deepl.com

