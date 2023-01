Is the US Responsible for the Attack on Makiivka in Donetsk? As probably should be expected, The New York Times, CNN, The Washington Post, Fox News, et al, ad nauseam, are dwelling on the anger of Russians following the deadly attack on a Russian base in Makiivka, an industrial city in Donetsk Oblast, now part of the Russian Federation.

Es gibt viele Beweise dafür, dass die US-Regierung und ihre Vertreter vor Ort sind und Russen in der Ukraine töten.

Sind die USA für den Angriff auf Makiivka in Donezk verantwortlich?



von Kurt Nimmo



4. Januar 2023

Wie nicht anders zu erwarten, beschäftigen sich die New York Times, CNN, die Washington Post, Fox News und andere bis zum Überdruss mit der Wut der Russen nach dem tödlichen Angriff auf einen russischen Stützpunkt in Makiivka, einer Industriestadt im Gebiet Donezk, das jetzt zur Russischen Föderation gehört.

Für die US-Regierung und ihre Kriegspropagandamedien ist der Ausbruch von Wut und Frustration über den Angriff eine positive Entwicklung für die Ukronazis. Man hofft, dass sich die Empörung gegen Putin und die russische Führung richten wird.

Twitter-Avatar für @CharlesEsdaile

Charles Joseph Esdaile @CharlesEsdaile

Abgesehen von dem hysterischen Geschrei, das die offizielle Linie darstellt, ist dies sehr interessant: Es sieht so aus, als würde die russische Öffentlichkeit endlich aufwachen.

bbc.co.ukMakiivka: Russland zeigt mit dem Finger nach dem tödlichsten Angriff in der UkraineDer Tod dutzender russischer Soldaten im ukrainischen Makiwka löst in Russland Schuldzuweisungen aus.

9:30 PM ∙ Jan 3, 2023

Wie üblich schätzen die BBC und diejenigen, die ihrer Nonstop-Propaganda Glauben schenken, das russische Volk falsch ein. In der Tat “beginnen sie aufzuwachen”, nicht als Reaktion auf Fehltritte von Putin und seinen Generälen, obwohl es berechtigte Wut gibt, sondern vielmehr darauf, dass die Ukraine zum großen Teil von Psychopathen kontrolliert wird, die sie als Kakerlaken betrachten und nichts anderes wollen, als sie zu töten.

Natürlich können wir nicht erwarten, dass die BBC, das wichtigste Propagandamagazin eines Landes, das für die Sprengung der NordStream-Pipeline verantwortlich ist und damit die Deutschen in diesem Winter frieren lässt, über die Einzelheiten des Anschlags berichtet. Für die Kriegspropagandisten ist der Tod von Hunderten von russischen Soldaten, ohne viele Details über die Angriffe, genug Information für engstirnige Briten.

In erster Linie wurde uns von Drehbuchautor Biden und der US-Regierung gesagt, dass sie der Ukraine nur reglementierte HIMARS-Artillerie von Lockheed Martin zur Verfügung stellen würden, die Russland nicht erreichen könne. Nach Angaben des Herstellers des Todeshändlers kann die Rakete jedoch Geschosse mit einer Reichweite von mehr als 300 km abfeuern und ist “interoperabel mit der neuesten Präzisionsmunition mit einer Reichweite von 15 bis 499+ km”, berichtet Newsweek.

Je nachdem, von wo aus die HIMARS abgefeuert wurden, liegt der größte Teil von Donezk in Reichweite von potenziell illegalen Geschossen, die illegal sind, weil die Plattform zum Abfeuern von Streubomben verwendet wurde, die von allen vernünftigen und rationalen Nationen geächtet werden. Ob Sie es glauben oder nicht, Biden erwägt tatsächlich, Streubomben an die völkermordenden Ukronazis zu schicken.

Die ursprünglichen M26-Raketen hatten Streu-Sprengköpfe, die über 600 kleine Bomblets über ein großes Gebiet verteilten. Diese als “Stahlregen” bezeichneten Raketen erwiesen sich während der Operation “Wüstensturm” im Jahr 1991 als äußerst wirksam, hinterließen jedoch eine inakzeptable Anzahl von nicht explodierten Bomblets auf dem Schlachtfeld. Die M26 wurde durch einen Einheitsgefechtskopf ersetzt, d. h. einen mit einer einzigen großen Sprengladung.

Nachrichtenberichte, die von den Kriegspropagandamedien pflichtbewusst ignoriert werden, deuten darauf hin, dass die Ukronazis tatsächlich bereits Streumunition eingesetzt haben, die höchstwahrscheinlich von der US-Regierung bereitgestellt wurde, die über das Ausmaß der militärischen Unterstützung für Zelenskyy und seine Bande von durchgeknallten Ultranaten lügt. Bemerkenswerterweise hat die New York Times über den Einsatz von Streubomben in der Ukraine berichtet, die häufig Kinder töten und verstümmeln. Laut einem Bericht auf MRonline:

Die Streubomben, die die ukrainischen Streitkräfte gegen ein mit Zivilisten bevölkertes Dorf auf ihrem eigenen Territorium eingesetzt haben, sind laut dem Übereinkommen über Streumunition von Ländern auf der ganzen Welt verboten, weil sie unschuldige Zivilisten wahllos töten können. Fast 20 % dieser Munition explodieren beim Aufprall nicht und stellen noch lange nach Beendigung der Feindseligkeiten eine Bedrohung für die Zivilbevölkerung dar, die wahllos getötet und verstümmelt wird.

Die Ukronazis, die dafür berüchtigt sind, dass sie während des Zweiten Weltkriegs polnische Kinder in Wolhynien und Ostgalizien ausgeweidet und zu Tode gehackt haben, begannen nach dem von der US-Regierung inszenierten Putsch in Kiew mit dem Einsatz von Streubomben in Donezk.

Die ukrainischen Streitkräfte hatten 2015 auch Streubomben in den Kämpfen gegen die abtrünnigen Republiken Lugansk und Donezk im Osten des Landes eingesetzt. Erst kürzlich, am 14. März, feuerten sie solche Munition auf Donezk ab, wobei 20 Menschen getötet und 37 weitere verletzt wurden…

Der Leiter des Nationalen Zentrums für Verteidigungsmanagement des [Donezker] Verteidigungsministeriums, General Michail Mezentsev, ging auf das Vorgehen der Ukraine in Donezk ein und nannte die Folgen des ukrainischen Tochka-U-Angriffs, einer Rakete mit Streumunition. Er bezeichnete die Bombardierung als “Kriegsverbrechen”.

Wenn bei dem Angriff auf den russischen Stützpunkt in Makiwka tatsächlich HIMARS-Artillerie eingesetzt wurde, ist es mehr als wahrscheinlich, dass Ausbilder der US-Regierung und Techniker des Pentagons anwesend waren. Die Russen wissen, “dass die Ziele mit Hilfe von US-Militärsatelliten ausgewählt werden”, und die Ukronazis werden intensiv an dem komplexen Präzisionsraketensystem ausgebildet.

“Nach Angaben eines hochrangigen US-Verteidigungsbeamten haben ukrainische Soldaten an einem ungenannten Ort außerhalb des Landes mit der Ausbildung an den ersten von den USA hergestellten Raketenartilleriesystemen begonnen”, schrieb der Defense Blog im Juni.

“Das HIMARS-System wird ihnen eine größere Distanz ermöglichen. Im Moment haben die Haubitzen, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, eine Reichweite von etwa 30 km; die HIMARS haben eine mehr als doppelt so große Reichweite, was ihnen – selbst mit weniger Systemen – einen größeren Abstand ermöglicht”, sagte Colin H. Kahl, Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik.

Es ist durchaus möglich, dass sich eine HIMARS-Einheit in der Nähe einer russischen Militäreinrichtung in Donezk positionieren konnte, um diese zu zerstören. Ich bezweifle jedoch, dass die Mission von Ukrainern durchgeführt wurde, da wir wissen, dass das Pentagon und die NATO ihnen nicht ganz trauen – und das aus gutem Grund. Waffensysteme der US-Regierung tauchen in Afrika auf und werden von skrupellosen Ukrainern an potenzielle Terroristen und andere “schlechte Akteure” verkauft.

“Die NATO traut ukrainischen Soldaten nicht zu, HIMARS selbst zu bedienen, vermutlich aus mehreren Gründen”, erklärt Ian Summer, “An American Tourist in Russia”.

Die ukrainischen Besatzungen könnten nicht kompetent genug sein, um diese Hochgeschwindigkeitseinsätze durchzuführen, ohne von russischem Gegenfeuer entdeckt und zerstört zu werden, ukrainische Neonazis könnten zu sehr versucht sein, russisches Territorium anzugreifen, ukrainische Kommandeure könnten zu korrupt sein und HIMARS-Raketen und -Munition verkaufen, oder all das.

Ich gebe zu, dass es sich hierbei um Spekulationen handelt (eine Verschwörungstheorie, die mich laut FBI zu einem inländischen Terroristen, vielleicht sogar zu einem weißen Rassisten macht). Eine Reihe gemeldeter Fakten untermauern jedoch das Argument, dass die US-Regierung in der Ukraine vor Ort ist und ihre hochentwickelten GPS- und Satellitenbilder einsetzt, um Russen ins Visier zu nehmen. Kurz gesagt, die US-Regierung tötet Russen – und zwar viele von ihnen (einigen Schätzungen zufolge wurden bei der Bombardierung von Makiivka über 600 Menschen getötet, obwohl dies noch nicht bestätigt wurde).

1: Die CIA ist in der Ukraine, und zwar schon seit einiger Zeit. Dies wurde von der New York Times berichtet, aber nur, weil der Staat es zu einem Teil des Pro-Kriegs-Narrativs gemacht hat. Die CIA ist nicht dazu da, Kekse zu verteilen wie Victoria Nuland.

2. Anfang Dezember räumte das Pentagon seine Bereitschaft ein, in der Ukraine bis an die Grenze zu gehen. “Eine anonyme Quelle aus dem US-Verteidigungsministerium sagte der Times, dass sich ‘die Angst vor einer Eskalation von Anfang an geändert hat. It’s different now.'”

3. Während es für die US-Regierung kontraproduktiv wäre, zuzugeben, dass sie Truppen vor Ort hat, ist es weit weniger kontrovers, zuzugeben, dass es eine Menge amerikanischer Söldner gibt, die bereit sind, das zu tun, was das Pentagon in der Ukraine nicht tun kann oder will, zumindest im Moment.

4. Wie bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan setzt die US-Regierung nach Angaben der Russen Söldner von Unternehmen ein, insbesondere von Greystone, einer ehemaligen Tochtergesellschaft von Blackwater (später Xe, dann Academi). Die Russen behaupteten im April, dass 150 amerikanische Söldner in der Ukraine tätig seien.

5. Noch vor Russlands BMA beschloss die US-Regierung, “Berater” in die Ukraine zu schicken. “Die Biden-Regierung erwägt, angesichts der russischen Militäraufrüstung an der Grenze zwischen den beiden Ländern Militärberater und neue Waffen in die Ukraine zu schicken”, berichtete The Hill am 23. November 2021 unter Berufung auf CNN. Als historische Parallele sei daran erinnert, was geschah, nachdem Präsident Kennedy 1961 Militärberater nach Vietnam entsandt hatte.

6. Die CIA wieder. Am 26. Dezember schrieb ich “CIA’s Deadly ‘Strategy of Tension’ to Destroy Russia” (Die tödliche ‘Strategie der Spannung’ der CIA zur Zerstörung Russlands), ein Blick auf mysteriöse Angriffe tief in Russland. Ich wies darauf hin, wie die CIA eine “Stay-behind-Armee” von Extremisten rekrutierte, um nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Terroranschläge und Sabotageakte zu verüben. Ich schrieb den Beitrag, nachdem der ehemalige US Army Special Operations Agent Jack Murphy behauptet hatte,

“Die NATO und die US-Geheimdienste haben Agenten in Russland eingesetzt und sie angewiesen, kritische Infrastrukturen anzugreifen, um “Chaos” zu stiften. Einkaufszentren, Gaspipelines und Treibstoffdepots wurden in den letzten Monaten in ganz Russland beschädigt, wobei Herr Murphy auf eine von der CIA gesteuerte Kampagne der verdeckten “Sabotage” hinwies.

Auch hier fällt es mir schwer zu glauben, dass die CIA und das Pentagon (zusammen mit dem britischen Geheimdienst) nicht für die Angriffe auf weit entfernte Städte in Russland verantwortlich sind und auch die Angriffe auf die Russen in Donezk koordiniert, wenn nicht sogar selbst durchgeführt haben, wenn man die Geschichte des nationalen Sicherheitsstaates und seines Vollstreckers CIA betrachtet. Übersetzt mit Deepl.com

