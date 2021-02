Sir Gerald Kaufman ist verstorben

Ein großer Unterstützer Palästinas hat uns verlassen.

Profile: Sir Gerald Kaufman MP (21 June 1930-26 February 2017) On this day four years ago, the veteran British Member of Parliament Sir Gerald Bernard Kaufman died at the age of 86. The Labour Party MP left a legacy as one of Britain’s most vocal pro-Palestine political figures. Kaufman was born in Leeds on 21 June 1930, the son of Jewish immigrants from Poland.

Profil: Sir Gerald Kaufman MP (21. Juni 1930-26. Februar 2017)

Seine Desillusionierung mit Israel begann angeblich, als er das Land in den 1980er Jahren zu Forschungszwecken bereiste.

26. Februar 2021

An diesem Tag vor vier Jahren starb der altgediente britische Parlamentsabgeordnete Sir Gerald Bernard Kaufman im Alter von 86 Jahren. Der Abgeordnete der Labour Party hinterließ ein Vermächtnis als einer der lautstärksten pro-palästinensischen politischen Persönlichkeiten Großbritanniens.

Kaufman wurde am 21. Juni 1930 in Leeds als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen geboren. Er gewann ein Stipendium an der Leeds Grammar School und erhielt ein weiteres Stipendium, um am Queens College in Oxford zu studieren, wo er einen Abschluss in Philosophie, Politik und Wirtschaft (PPE) machte.

Seine politische Karriere begann in Oxford, wo er Sekretär des Labour Clubs der Universität war. Bei den Parlamentswahlen 1955 kandidierte er erfolglos als Labour-Kandidat in Bromley und vier Jahre später erneut in Gillingham.

Zwischen seinem Studienabschluss und seinem Eintritt in die nationale Politik versuchte er sich als Journalist. 1955 trat er dem Daily Mirror bei und arbeitete dann ein Jahrzehnt später als politischer Kolumnist für den New Statesman. Er war sein ganzes Leben lang ein produktiver Schriftsteller.

Kaufman zog schließlich 1970 ins Parlament ein und gewann den Sitz für Manchester Ardwick. Nach Änderungen der Wahlkreisgrenzen wechselte er 1983 nach Manchester Gorton, ein Sitz, den er bis zu seinem Tod innehatte. Während seiner politischen Karriere war er von 1974-79 Juniorminister und Schatten-Umweltminister (1980-83), Schatten-Innenminister (1983-87) und Schatten-Außenminister (1987-92).

Als Abgeordneter war Kaufman bekannt dafür, dass er sich zweimal gegen den Labour-Einpeitscher stellte. So stimmte er unter der Premierministerschaft von Tony Blair für die US-geführte Invasion des Irak im Jahr 2003, obwohl er offenbar privat nicht damit einverstanden war. Dafür wurde er kritisiert, ebenso wie für seine Opposition zu den eher linksgerichteten Figuren der Labour-Partei, wie Tony Benn und Ken Livingstone.

Eine Haltung, die ihm sowohl Lob als auch Kritik einbrachte, war seine Unterstützung für Palästina und seine Verurteilung von Israel. Dies war überraschend, da er und seine Familie in seiner Jugend überzeugte Zionisten waren, wobei Kaufman regelmäßig nach Israel reiste und der Regierung in Tel Aviv seine volle Unterstützung gewährte.

Seine Enttäuschung über Israel begann Berichten zufolge, als er das Land in den 1980er Jahren zu Forschungszwecken bereiste. Er besuchte die Westbank und stieß auf eine jüdische Siedlung und ein palästinensisches Dorf. Während die Siedlung “blitzsauber” war und über moderne Annehmlichkeiten und einen hohen Lebensstandard verfügte, fand er die Palästinenser in dem nur zehn Minuten entfernten Dorf “in bitterer Armut leben”.

Kaufmans anschließende Kritik an Israels Besatzung und Menschenrechtsverletzungen nahm allmählich zu. Sie erreichte einen neuen Höhepunkt während der israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen in den Jahren 2008-2009, die unter dem Codenamen Operation Gegossenes Blei lief. Etwa 1.400 Palästinenser wurden getötet, was Kaufman dazu veranlasste, Israel im Unterhaus zu kritisieren, wo er dessen Vorgehen mit dem der Nazis verglich.

“Meine Großmutter lag krank im Bett, als die Nazis in ihre Heimatstadt Staszow kamen”, erinnerte er sich. “Ein deutscher Soldat erschoss sie in ihrem Bett. Meine Großmutter starb nicht, um israelischen Soldaten Deckung zu geben, die palästinensische Großmütter in Gaza ermorden.”

Er wies die Behauptung der israelischen Armee zurück, die meisten palästinensischen Opfer von “Gegossenes Blei” seien Kämpfer der Hamas gewesen. “Das war die Antwort der Nazis… Ich nehme an, dass man die Juden, die im Warschauer Ghetto um ihr Leben kämpften, als Militante hätte abtun können.”

Außerdem traf sich Kaufman mit dem Führer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, sowie mit dem Führer der Hamas im besetzten Palästina, Ismail Haniyeh.

“Die Leiden des jüdischen Volkes können nicht als eine Art Rechtfertigung für das verwendet werden, was Israel den Palästinensern antut”, sagte er 2012. “Ich finde es entwürdigend, dass die Leiden der Juden im Holocaust als eine Art Rechtfertigung für die Verfolgung der Palästinenser verwendet werden.”

Solche kontroversen, direkten und konfrontativen Ansichten, so hieß es, machten ihn oft zu einer schwierigen Person, mit der man selbst unter seinen Parlamentskollegen nicht gut auskam. Er zog sicherlich viel Kritik von der Pro-Israel-Lobby in Großbritannien sowie von jüdischen Gemeindegruppen auf sich.

Was zur letzten großen Kontroverse seiner Karriere wurde, war ein Kommentar, den er 2015 während einer parlamentarischen Sitzung machte, die vom in London ansässigen Palestinian Return Centre (PRC) veranstaltet wurde. “Jüdische Spenden an die Konservative Partei”, sagte er, “[bedeuten, dass] es jetzt eine große Gruppe konservativer Abgeordneter gibt, die pro-Israel sind… Sie interessieren sich nicht für die Tatsache, dass Palästinenser ein unterdrücktes Leben führen und jederzeit erschossen werden können. Allein in den letzten Tagen haben die Israelis 52 Palästinenser ermordet, und niemand kümmert sich darum, und diese Regierung kümmert sich nicht.”

Der damalige Vorsitzende der Labour Party, Jeremy Corbyn, nannte Kaufmans Kommentar “inakzeptabel und zutiefst bedauerlich”. Er fügte hinzu, dass sie “den Beziehungen zur Gemeinschaft schaden und nichts für die palästinensische Sache tun.”

Seit Kaufmans Tod vor vier Jahren, der Corbyn wegen angeblichen “Antisemitismus” aus dem Amt jagte, als Teil der energischen Kampagne der Pro-Israel-Lobby, jegliche Kritik am Besatzungsstaat zu verbieten, hat sich Labour unter seiner neuen Führung verändert – manche sagen “deformiert”. Letzten Monat kam ans Licht, dass der Parteivorsitzende Keir Starmer einen ehemaligen israelischen Spion für das Social-Media-Team der Partei angestellt hat, was zum Beispiel das Labour Muslim Network (LMN) dazu veranlasste, misstrauisch über die veränderte Haltung der Partei zu Palästina zu werden.

Viele fragen sich nun, wie es vielleicht Sir Gerald Kaufman selbst tun würde, wenn er heute noch am Leben wäre, ob sich die britische Labour-Partei auf Kosten der Gerechtigkeit für die Menschen im besetzten Palästina vollständig der Pro-Israel-Lobby verschrieben hat. Übersetzt mit Deepl.com

