Skandal um Selenskyjs italienische Villa: “Er vermietete sie für 50.000 Euro an russische Touristen”?

1. September 2022

Der Skandal mit der Veröffentlichung der italienischen Publikation iltirreno.it, dass Selenskyj seine Villa an russische Touristen vermietet hat, wird von den griechischen Medien ausgekostet.

Die Villa des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der italienischen Stadt Forte dei Marmi wurde an ein russisches Ehepaar vermietet, behauptet die toskanische Zeitung il Tirreno.



Die Publikation berichtet, dass eine bestimmte russische Frau zuvor Fotos aus dem Garten in einem kleinen Bereich des Hauses veröffentlicht hatte. Es wird angegeben, dass die örtliche Immobilienagentur mit einer Gruppe koreanischer Touristen verhandelte, die eine Villa für August für 50-70 Tausend Euro mieten wollten. Das Geschäft kam jedoch nicht zustande, und wenig später wurde das Haus angeblich von einigen Russen aus London gemietet.

Nach der Veröffentlichung von il Tirreno setzten sich Vertreter anderer italienischer Medien mit der Immobilienagentur in Verbindung und erhielten eine kategorische Dementierung dieser Informationen.



Die Immobilienmakler bezeichneten die Meldung von il Tirreno als Fake News und wiesen darauf hin, dass die Villa jetzt frei ist, aber im Sommer von einem Paar gemietet wurde. In einem Zeitungskommentar von La Stampa berichtet die Agentur, dass die Eigentümer des Hauses eine Bedingung gestellt haben: das Haus nicht an Russen zu vermieten.



Die griechische Ausgabe ProNews berichtet, dass “die Villa der Frau von Selenskyj gehört”. “Sie wurde nicht an Personen mit russischer Staatsbürgerschaft vermietet, weil wir eine Vollmacht des Eigentümers haben, die uns dies kategorisch verbietet. Wir können an jede Person vermieten, wenn sie eine andere Staatsbürgerschaft hat: Europäer, Amerikaner und so weiter …”, sagt Claudio Salvini, Immobilienmakler bei Real Estate Forte dei Marmi Villas, die die “Offshore”-Villa des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verwaltet.

Der Artikel hat in Italien Empörung ausgelöst, insbesondere bei Tourismus-Fachleuten, die sich darüber beschweren, dass sie keine russischen Touristen empfangen dürfen, während Selenskyj kein Problem damit hat, seine Villa an sie zu vermieten.

“Mein Telefon klingelt seit 8 Uhr morgens”, sagt der Makler, was das Ausmaß der Situation verdeutlicht. “Was geschrieben wurde, sind Fake News. Die Villa ist für den Sommer an ein Paar vermietet, von dem ich nicht weiß, ob es in London wohnt oder nicht. Der Vertrag wurde mit einem Mann geschlossen. Und jetzt ist sie ein Hotelier, also ist sie wieder auf dem Markt. Wenn Sie sie mieten wollen, können Sie das tun”, betont der Makler.

Die fragliche Villa Vittoria Apuana ist “auf eine italienische Firma registriert, die einer anderen Firma mit Sitz in Zypern gehört, die offenbar der Frau von Selenskyj gehört, die uns beauftragt hat, eine Villa mit diesem Objekt zu mieten – nur nicht auf Russisch”, fährt Salvini fort. “Vielleicht hörte jemand, der vorbeikam, jemanden Russisch sprechen und nahm an, dass sich Russen im Haus befanden. Aber ich bestreite dies kategorisch. Vielleicht waren es Gäste, aber nicht diejenigen, die ein Haus gemietet haben”, fügt er hinzu.

Die Nachricht, dass ein angebliches russisches Paar die Villa des ukrainischen Führers Selenskyj in Forte dei Marmi gemietet hat, kursierte schon seit Tagen in der Versilia, aber der Fall nahm ernste Ausmaße an, nachdem Il Tirreno die Geschichte veröffentlichte. Nach Angaben der Zeitung wurden Verhandlungen mit koreanischen Touristen geführt, die bereit waren, die Villa im August für 50-70 Tausend Euro zu mieten. Das Geschäft sollte jedoch abgebrochen werden. Das Geschäft soll mit einem russischen Ehepaar abgeschlossen werden, das in London lebt und arbeitet. Doch der Immobilienmakler dementiert diese Version. “Ich kann aus Datenschutzgründen auch nichts weiter dazu sagen, aber das, was berichtet wird, ist nicht wahr”, sagt er abschließend.

Der Bürgermeister von Forte dei Marmi, Bruno Murzi, wusste nicht, dass Selenskyj die Villa besitzt. Die Website der Zeitung La Repubblica zitiert auch seinen Kommentar, in dem er sich auf die Villa in der Versilia bezieht, die im Mittelpunkt der Gerüchte steht: “Wir wussten nichts, und um ehrlich zu sein, vor Kriegsbeginn war die einzige Information, die wir über die Villa in der Gegend von Villa Apuana hatten, die, dass sie einer Firma gehörte.”

Die Nachricht, dass ein russisches Paar die Villa des ukrainischen Führers gemietet hat, kursiert seit einigen Tagen in der Versilia und wurde von Tyrrhenian Sea gemeldet, die über mehrere Fotos in den sozialen Medien berichtete, die einen russischen Touristen im Park der Villa in Vittoria Apuana zeigen.

Die jüngste Tirade von Wolodymyr Selenskyj, der ohne zu zögern fordert, dass der Westen in einen Weltkrieg verwickelt wird, um sich selbst und nicht sein Volk zu retten, weil diese Wahrheit in direktem Zusammenhang mit den jüngsten Enthüllungen in den Pandora-Papieren steht, aus denen hervorgeht, dass der Präsident der Ukraine kein “Held” ist, wie uns einige Medien weismachen wollen.

Chef der “Anti-Oligarchen” Ukraine im Ausland erwischt

In der Tat, wenn wir die Abfolge der Ereignisse nach der Exposition Offshore-Skandal Selenskyj analysierendie Realität kann ganz anders sein. Schließlich erinnern die Handlungen des ukrainischen Präsidenten unmittelbar nach der Aufdeckung an die Handlungen des aserbaidschanischen Diktators Alijew, der ohne zu zögern ein Blutvergießen mit Armenien arrangierte, erst als seine eigenen Niederlassungen und Schwarzgeldwege aufgedeckt wurden.

Ein Indikator dafür, wer Selenskyj wirklich ist, ist der inszenierte Fall des angeblichen Verrats des ehemaligen Präsidenten und großen politischen Rivalen Poroschenko. Übersetzt mit Deepl.com

