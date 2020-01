Soleimani zu töten war im Interesse Israels, „nicht im Interesse der Amerikaner“ Von Philip Weiss

Killing Soleimani was in Israel’s interest, ’not in the American interest‘ (says former Obama aide) – Mondoweiss The media consensus is that Trump ordered the killing of Iranian general Qasem Soleimani because the U.S. president was angered by the attack on the U.S. embassy in Baghdad last week and because he felt a need to intimidate Iran.

Soleimani zu töten war im Interesse Israels, „nicht im Interesse der Amerikaner“ (sagt der ehemalige Obama-Helfer).



Von Philip Weiss am 7. Januar 2020

Die Medien sind sich einig, dass Trump die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani angeordnet hat, weil der US-Präsident durch den Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad letzte Woche verärgert war und weil er das Bedürfnis verspürte, den Iran einzuschüchtern. CNN und MSNBC bieten auch die Ansicht an, dass Trump versucht, seine Popularität angesichts einer Anklage oder eines Krieges zu steigern, damit er wiedergewählt wird.

Das Interesse Israels an dem Attentat steht weiterhin im Mittelpunkt meines Interesses. Israel scheint ein Faktor in Trumps Entscheidung gewesen zu sein, angefangen mit der Tatsache, dass sein größter Geldgeber zu einem Schlag gegen den Iran aufgerufen hat. Wie der ehemalige Unterhändler des Weißen Hauses, Aaron David Miller, twitterte:

Wenn die Israelis nicht irgendwie darin verwickelt wären, wäre ich verblüfft. Sulrimani steht schon lange auf ihrer Liste.

Die Mainstream-Presse weicht immer wieder dem Israel-Blickwinkel aus, sicherlich aus Sorge um den Antisemitismus. Also lasst uns die Punkte verbinden.

Israel ist praktisch das einzige Land, das diese Operation unterstützt hat, sagt uns sogar der Mainstream. Auf MSNBC sagte Kristen Welker gestern, dass amerikanische „Partner und Verbündete in der Region“ gegen das Töten „mit Ausnahme von Israel“ seien.

Was ist mit den Saudis und Golfstaaten, die oft als militanter Einfluss auf die US-Politik angepriesen werden? Gegenstimmen. „Sogar die Golfstaaten reagieren viel negativer als die Israelis, weil die Golfstaaten das Gefühl haben, dass sie die Vergeltung viel eher absorbieren. Es war ziemlich interessant zu sehen, wie sie… für Deeskalation argumentieren. Es ist klar, dass sie das im Gegensatz zu Israel nicht für eine gute Idee hielten“, sagt Ilan Goldenberg, früher in der Obama-Regierung.

Die Saudis hätten in den letzten Monaten versucht, mit dem Iran zu verhandeln und seien durch das Attentat „verschreckt“ worden und drängen die Amerikaner zur Zurückhaltung, sagte Daniel Benaim vom Center for American Progress gestern in der WNYC-Radiosendung von Brian Lehrer. Man beachte, dass die Saudis nicht vorzeitig über das Attentat befragt wurden, obwohl Israel es war (im Widerspruch zu früheren Berichten).

Goldenberg, der eine lange Karriere in der Obama-Regierung hatte, sagte gestern ausdrücklich, dass der Streik „nicht im amerikanischen Interesse“ sei und strategisch ein „großer Fehler“ sei. Michael Koplow vom Israel Policy Forum fragte Goldenberg, warum in Israel „zum größten Teil dieses [Töten] universell bejubelt wird“ und warum seine israelischen Kollegen „anrufen oder simsen“, um zu sagen, es sei „ein unqualifizierter guter Schachzug“ und um sich zu fragen, warum es „in den Vereinigten Staaten nicht universell bejubelt wird“.

Ilan Goldenberg, vom Zentrum für eine neue amerikanische Sicherheit

Goldenberg reagierte darauf, indem er zwischen amerikanischen und israelischen Interessen unterschied:

Wenn man in Israel sitzt, ist es aus der Sicht der israelischen Interessen ein unqualifizierter guter Zug, denn es ist schön, diesen Kerl aus dem Vorstand zu haben, besonders weil es komplett von den USA gemacht wurde… Ich denke, Israel hat im Grunde genommen einen großen Vorteil mit höchstwahrscheinlich – ich glaube nicht, dass der Iran Israel bei seiner Vergeltung ins Visier nehmen wird.

Aber wir sind eine globale Supermacht. Es geht uns nicht nur um den Nahen Osten. Wenn unsere Prioritäten nur der Nahe Osten wären und wir nichts anderes hätten, worüber wir uns Sorgen machen müssten, und wir dachten, dass es eine gute Idee wäre, alles im Nahen Osten weiter auszufechten, dann könnte ich [das] sehen. Und für einen regionalen Spieler wie Israel – sicher, als ob das großartig wäre – werden Sie den Nahen Osten besser machen. Aber uns in einen potenziellen Konflikt hineinzuziehen, der amerikanische Leben und viele amerikanische Ressourcen kosten wird, wenn wir uns um viel größere Probleme wie China und Russland und den Klimawandel kümmern müssen…

Wir müssen aufhören, diese Kriege im Nahen Osten zu führen und uns in einen Konflikt nach dem anderen hineinziehen zu lassen. Der Iran ist ein zweitklassiger Akteur im Weltgeschehen… Unsere Besessenheit von ihnen und all die Energie, die wir für sie aufwenden, und wenn wir in einem Krieg mit ihnen enden, ist das einfach nicht im amerikanischen Interesse.

Der israelische Sicherheitsanalyst Yossi Alpher erklärte gestern, warum die israelischen Juden vom Töten begeistert sind.

Mit Ausnahme des arabischen Sektors Israels ist die Meinung nahezu einstimmig, dass Israel von Soleimani gut befreit ist. Hier unterscheiden sich die israelische und amerikanische Wahrnehmung von Soleimanis Aktivitäten.

Israel sah Soleimani lediglich als Vordenker des iranischen Vorstoßes, die Macht nach Westen durch den Irak und in die Levante (Syrien, Libanon) zu projizieren, wo die Quds-Truppe und ihre vielen Stellvertreter zusammen mit iranischen Raketen und Drohnen eine direkte Sicherheitsbedrohung für Israel darstellen. Weder Trump noch Obama haben vor ihm etwas gegen Soleimanis Aktivitäten in der Levante unternommen. Tatsächlich konzentrierte sich Obama ausschließlich auf den Atomdeal und duldete eine aktive iranische Rolle im Nahen Osten. Trump ging noch einen Schritt weiter und hat die US-Militärpräsenz in Syrien reduziert und droht, sie im Irak zu reduzieren, sehr zur Bestürzung Israels.

In diesem Zusammenhang, nicht in Bezug auf die US-Botschaft in Bagdad oder die Nuklearfrage, sehen die Israelis die Entfernung von Soleimani als einen positiven Schritt an.

Beachten Sie, dass Alpher die Bedrohung, die der Iran für Israel darstellt, als regionale Rivalen beschreibt. Wenn Sie dort ein amerikanisches Interesse finden können, lassen Sie es mich wissen – wie auch immer Sie dieses Interesse charakterisieren, als materiell, rufschädigend, populistisch, etc. Und nebenbei bemerkt, beachten Sie Alphers Betonung der Notwendigkeit amerikanischer Stärke in der Region, ein Eckpfeiler der amerikanischen neokonservativen Überzeugungen (obwohl Alpher der Sicherheitsexperte einer liberalen zionistischen Organisation, Americans for Peace Now, ist).

Die Neokonservativen – US-Falken, die völlig mit Israel verbunden sind – jubeln über das Töten. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater John Bolton fordert einen Regimewechsel, um dem Attentat zu folgen:

Ich hoffe, dies ist der erste Schritt zu einem Regimewechsel in Teheran.

Auch Mark Dubowitz, der Vorsitzende des Thinktanks, der großen Einfluss auf das Weiße Haus, die Foundation for Defense of Democracies, hat, drängt auf einen Regimewechsel:

Ich bin zuversichtlicher als je zuvor, dass Trump militärische Gewalt anwenden würde, um das Regime im iranischen Atomprogramm auszuschalten. Ich hoffe wirklich, dass es nicht dazu kommen muss.

Die FDD wurde in den US-Medien häufig zitiert, um den angeblichen Wert dieser Tötung zu erklären. Eli Clifton vom Quincy-Institut hat die Journalisten aufgefordert, den Kontext zu erklären, einschließlich des israelischen Aspekts:

Ein paar hilfreiche Stücke aus dem Kontext, die Journalisten vielleicht mit einbeziehen wollen, wenn sie FDD-Experten zitieren. 1.) Die FDD erhält ein Drittel ihrer Mittel von Trump-Mega-Geber Bernie Marcus, der sagt: „Der Iran ist der Teufel“. 2.) FDD wurde gegründet, um „das Image Israels in Nordamerika zu verbessern“.

Ich sehe nicht viele Journalisten, die Cliftons Nachricht erwidern oder diesen Rat annehmen. Obwohl Clifton ein Bild eines Dokuments getwittert hat:

Ablage der Foundation for Defense of Democracies, in der das Ziel formuliert wird, „Israels Image in Nordamerika zu verbessern“. Geschrieben von Eli Clifton vom Quincy Institute.

Wie wir neulich bemerkt haben, wurde Richard Goldberg, ein FDD-Mitarbeiter, der im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses war und gerade zur FDD zurückgekehrt ist, von der FDD bezahlt, während er für Trump arbeitete. (Per Bloomberg’s Bericht.) Yousef Munayyer bemerkt die Doppelmoral für Skandale, wenn es um Israel geht:

Ich meine, können Sie sich den Skandal überhaupt vorstellen, wenn ein russisch verbundener Think Tank das Gehalt eines NSC-Beamten bezahlt, der für die Politik der Ukraine verantwortlich ist?

Die New York Times hält weiterhin den Auftrag für die Neokonservativen aufrecht. Peter Baker von der Times zitiert einen FDD-Experten, der das Attentat als „Genie“ bezeichnet. Ein Artikel über den Iran, in dem David Sanger und William Broad erklären, dass der Iran nicht an Beschränkungen für eine gewisse Anreicherung aus dem Iran-Deal gebunden sei, stellt die amerikanischen und israelischen Interessen als völlig übereinstimmend dar.

Die Ankündigung des Irans läutete im Wesentlichen die Totenglocke des Nuklearabkommens von 2015 ein. Und sie stellt weitgehend die Bedingungen wieder her, die Israel und die Vereinigten Staaten dazu veranlassten, die Zerstörung der iranischen Anlagen vor einem Jahrzehnt zu erwägen, was sie wieder näher an das Potential eines offenen Konflikts mit Teheran brachte, der durch das Abkommen vermieden wurde…

Nun müssen sich die Vereinigten Staaten und Israel der großen Frage stellen: Werden sie militärische oder Cyberwarfare-Aktionen durchführen, um zu versuchen, diese Produktionsstätten zu lahmzulegen?

Apropos koordinierte Militäraktionen, es sei darauf hingewiesen, dass Israel in den letzten Monaten Syrien und den Irak angegriffen hat, zwei Länder, die auch von den USA angegriffen werden. Goldenberg auf Syrien:

Die Israelis haben es geschafft, innerhalb der letzten zwei Jahre 1000 Ziele innerhalb Syriens zu treffen, iranische Ziele, ohne eine Menge Vergeltungsmaßnahmen auszulösen. Weil sie es im Stillen getan haben, weil sie es methodisch gemacht haben. Sie haben sich bemüht, nicht zu töten… um keine großen Verluste zu verursachen.

Mustafa Salim von der Washington Post berichtet von den israelischen Angriffen im Irak:

„Die Vereinigten Staaten haben uns mitgeteilt, dass einige der Angriffe auf das PMU-Hauptquartier in den letzten Monaten von Israel durchgeführt wurden“, sagte der irakische Premierminister.

Die PMU ist eine staatlich geförderte Milizgruppe.

Zum Schluss noch einmal zu den Trump-Geberinnen. Maggie Haberman von der NYT berichtet über Trumps Tage in Florida, die zu der Entscheidung führten, Soleimani zu töten. Am Sonntag, den 29. Dezember, dem gleichen Tag, an dem die USA iranisch unterstützte Milizengruppen im Irak angegriffen hatten und 25 töteten, und Stunden nach den Messerstechereien im Haus des Rabbiners in Monsey

Mr. Trump, von seinem Golfclub in West Palm Beach, rief einen seiner ältesten Bekannten und großen jüdischen Unterstützer, den Kosmetikmilliardär Ronald S. Lauder, an, um zu rufen, dass Mr. Lauder mehr tun sollte, um ihn zu „unterstützen“, so drei Personen, die über den Anruf informiert wurden.

Herr Lauder, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses… hörte zu, als Herr Trump eine Litanei von Verwaltungshandlungen abhörte. Herr Trump sagte, dass er mehr für die Juden getan habe als jeder andere Präsident und dass er immer noch die jüdische Stimme verlieren könnte. Der Präsident erwähnte nie Wahlkampfspenden, aber Berater und andere, die über den Aufruf informiert wurden, sagten, dass er einen klaren Eindruck hinterließ, der sich auf finanzielle Unterstützung bezog.

In einer Erklärung würde Herr Lauder nur sagen, dass er „viele offene, positive und zukunftsweisende Gespräche mit“ Herrn Trump geführt hat, der „eine große Unterstützung von der jüdischen Gemeinde für seine fantastische Bilanz über Israel und seine erwiesene Unterstützung des jüdischen Volkes hier zu Hause verdient“. Übersetzt mit Deepl.com

Fortsetzung folgt.

Danke an Scott Roth, James North und Donald Johnson.

Philip Weiss ist Chefredakteur von Mondoweiss.net und gründete die Seite in den Jahren 2005-06.

