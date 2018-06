Solidarität mit der Gaza-Freedom-Flotilla in den Grachten von Amsterdam Von Arbeiterfotografie

Anneliese Fickentscher und Andreas Neumann berichten aus Amsterdam für die NRhZ

Solidarität mit der Gaza-Freedom-Flotilla in den Grachten von Amsterdam, 1.6.2018

Die teuflische Politik Israels durchbrechen

Von Arbeiterfotografie

Am 31. Mai 2018 sind die Schiffe der Freedom-Flotilla von Skandinavien kommend auf dem Weg nach Gaza – mit vorherigem Aufenthalt in Wilhelmshaven – für einige Tage in Amsterdam vor Anker gegangen. Einen Tag später, am 1. Juni, bekunden Menschen in Amsterdam ihre Solidarität mit der Flottille, indem sie mit einem Korso von Booten durch die Grachten fahren und damit für Aufmerksamkeit sorgen. Ziel der Flottille ist es, die teuflische Politik Israels zu durchbrechen, die sich insbesondere in der menschenverachtenden, illegalen Blockade Gazas zeigt. „Segeln für das Recht auf eine gerechte Zukunft für Palästina“ ist das Motto. Für dieses Ziel die Herzen der Menschen zu erreichen, darum geht es bei der Solidaritätsaktion auf den Grachten von Amsterdam. Die NRhZ dokumentiert die Aktion, die genau 170 Jahre nach dem Tag des ersten Erscheinens der von Karl Marx gegründeten „Neuen Rheinischen Zeitung“ stattgefunden hat – mit Fotos der Arbeiterfotografie.



In den Grachten von Amsterdam – Alle Fotos: arbeiterfotografie.com (Anneliese Fikentscher, Senne Glanschneider, Andreas Neumann und Georg Maria Vormschlag)



Freedom Flotilla in Wilhelmshaven – Muhammad Izu (Malaysia), Elizabeth Murray (USA), Mikkel Grüner (Norwegen) und Zool Fadli Hamsah (Malaysia) – „Beendet die Gaza-Blockade“



Freedom Flotilla in Wilhelmshaven



Freedom Flotilla in Wilhelmshaven – Elizabeth Murray (Political and media analyst, USA) auf dem Schiff nach Gaza



Freedom Flotilla in Wilhelmshaven – „Das Recht Gazas auf einen Zugang zum Meer“



Freedom Flotilla in Wilhelmshaven – Mikkel Grüner (Ship to Gaza Norway, Municipal councillor and deckhand)



Freedom Flotilla in Wilhelmshaven – „Recht auf eine gerechte Zukunft für Palästina“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „raus aus der NATO! NATO raus!“ – „Befreit Palästina!“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Brecht die illegale Blockade von Gaza“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Kauft keine israelische Apartheid“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Boykottiert Israel – Kauft keine Produkte mit Barcode 729“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Schiffsfahrt 2018 zum Brechen der Blockade von Gaza“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Unterstützt die Freedom Flotilla!“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Brecht die illegale Blockade von Gaza“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Frieden“ – „Boykottiert israelische Waren“ – „Boykottiert die israelische Besatzung“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Die Mauer muss fallen“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Israel: Beende die Besatzung“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Brecht die illegale Blockade von Gaza“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Kein Krieg“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Die einzige Lösung ist Liebe“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Recht auf Rückkehr“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Befreit Palästina“



Solidarität mit der Freedom Flotilla in den Grachten von Amsterdam – „Beendet das Gemetzel! Beendet die Blockade! Ich stehe zu Gaza“ – „Getötet durch Israel am 3. März 2018“



Freedom Flotilla in Amsterdam – Jan Peter Hammervold (Norwegen) und Zool Fadli Hamsah (Malaysia)



Freedom Flotilla im Hafen von Amsterdam



Freedom Flotilla im Hafen von Amsterdam



Freedom Flotilla im Hafen von Amsterdam



Freedom Flotilla im Hafen von Amsterdam – Ron Rousseau (Kanada) – „Schiff nach Gaza“



Freedom Flotilla im Hafen von Amsterdam – „Brecht die Blockade von Gaza“



Freedom Flotilla im Hafen von Amsterdam – Zool Fadli Hamsah (Malaysia)



Freedom Flotilla im Hafen von Amsterdam

