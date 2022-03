Solidarität mit Valery Gergiev Von Evelyn Hecht-Galinski

Gleicht nicht dieser Kreuzzug gegen Valery Gergiev und man mag mir den Vergleich verzeihen, etwas der ” Kreuzigung Jesus” und seinen letzten Worten “Es ist vollbracht und Vater warum hast du mich verlassen”? Diese Gedanken kamen mir, als ich sogar in öffentlich rechtlichen “Kirchensendungen” “Putin Hass Propaganda” hören musste. Von den mehr oder wenigen, geradezu hämischen Feuilleton Artikeln gegen Valery Gergiev ganz zu schweigen. Tatsächlich ist es ein weiterer trauriger und beschämender Akt deutscher Kultur und “Werte”-Politik, der ein bezeichnendes Bild auf die derzeitige mediale und politische Propagandaschlacht wirft, die durch Deutschland zieht. Es macht mich beschämt und fassungslos wie sich das gesamte Land in eine Orgie des Russland-Hasses ziehen lässt, der weder Deutschland nützlich ist, geschweige denn Friedens-förderlich ist. Was hier an Polarisierung ausgelöst wird, ist nochmals eine Steigerung zu Corona. Von morgens bis zum späten Abend werden wir mit “Ukraine-Propaganda “vollgedröhnt”. Alles wird dafür getan, dass sich deutsche Bürger auf dem “richtigen strammen US-Kurs” bewegen. Wie kann es sonst sein, dass deutsche führende Ampel Politiker verkünden, “dass die Sicherheit Europas über deutsche Wirtschaftsinteressen zu stellen sei”. Wird “unsere Freiheit” wirklich in der Ukraine verteidigt, nachdem “der Hindukusch gefallen ist”? Nochmals was gäbe es einen Aufschrei würde einem jüdischen oder israelischen Künstler gekündigt, weil er sich nicht vom “jüdischen Apartheidstaat” und Besatzungsverbrechen distanzieren. Antisemitismus, Antisemitismus würde durch die Republik schallen. Während Israel alles darf und ohne Konsequenzen weiter ethnisch säubert, völkerrechtlich besetzt und Land raubt wird bei Russland das Völkerrecht bemüht. “Denk ich an Deutschland in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht”. Solidarität mit Valery Gergiev.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.wsws.org/de/articles/2022/02/28/gerg-f28.html



Dank an Tom Hall für seine wohltuend andere Sicht der Dinge

Bild: Valery Gergiev bei einer Vorpremiere für Veteranen und langjährige Beschäftigte im neuen Mariinsky-Theater, St. Petersburg, am Ersten Mai 2013 (AP Photo/Dmitry Lovetsky)

Deutschsprachiges Feuilleton zur Auswahl:



https://www.sueddeutsche.de/meinung/gergiev-muenchner-philharmoniker-dieter-reiter-marinskij-theater-putin-1.5539020



https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/muenchens-ob-entlaesst-dirigent-gergiev-im-streit-um-putin-distanzierung-17842495.html#void



https://www.tagesspiegel.de/kultur/mangelnde-distanzierung-von-ukraine-krieg-muenchen-baden-baden-und-die-elbphilharmonie-trennen-sich-vom-dirigenten-gergiev/28116938.html



https://www.sueddeutsche.de/meinung/netrebko-gergiev-putin-statement-1.5538400



Sein Rauswurf ist scheinheilig und arbeitsrechtlich fragwürdig-https://www.nzz.ch/feuilleton/weil-er-sich-nicht-von-seinem-freund-wladimir-putin-distanzieren-will-wird-valery-gergiev-von-der-stadt-muenchen-entlassen-dabei-waren-seine-sympathien-schon-lange-bekannt-ld.1672294?reduced=true

https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/viele-gergievs-machen-einen-putin-102.html



https://www.derstandard.de/story/2000133737908/gergiev-wird-als-chefdirigent-der-muenchner-philharmoniker-entlassen



https://metaknet.com/russian-opera-stars-gergiev-and-netrebko-fired-over-ukraine-invasion-rt-world-news/

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...