Stella Assange : Das Vereinigte Königreich sollte sich nicht an der Verfolgung im Namen einer ausländischen Macht beteiligen, die auf Rache aus ist. Diese fremde Macht … hat Verbrechen begangen, die Julian ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat. Julian hat nichts Falsches getan. Er hat alles getan, was jeder Journalist mit Selbstachtung tun sollte, wenn er Beweise dafür hat, dass ein Staat Verbrechen begeht – er veröffentlicht sie, weil es seine Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit ist. Und Julians Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit hat ihn ins Gefängnis gebracht.”

Bild: Jen Robinson, l., und Stella Assange bei der Pressekonferenz am Freitag. (DEA-Screenshot)



Stella Assange: ‘Wir werden dagegen ankämpfen’

Von Joe Lauria

in London

Speziell für Consortium News



17. Juni 2022

“Wir werden alle Rechtsmittel ausschöpfen”, sagte Stella Assange am Freitag auf einer Pressekonferenz in London, nachdem der Innenminister den Auslieferungsbeschluss unterzeichnet hatte, berichtet Joe Lauria.

Video mit freundlicher Genehmigung der Kampagne “Don’t Extradite Assange”.

Julian Assanges Frau und einer seiner Anwälte schworen am Freitag, gegen die Entscheidung der britischen Innenministerin Priti Patel anzukämpfen, einen Auslieferungsbefehl zu unterzeichnen, der den inhaftierten WikiLeaks-Herausgeber Julian Assange in die Vereinigten Staaten schickt, wo er wegen Spionage und Computereinbruchs vor Gericht steht.

“Dies ist das Ergebnis, das wir seit zehn Jahren befürchtet haben”, sagte Assanges Anwältin Jennifer Robinson auf einer Pressekonferenz in London. “Diese Entscheidung ist eine ernste Bedrohung für die Meinungsfreiheit, nicht nur für Julian, sondern für jeden Journalisten, Redakteur und Medienschaffenden.”

Sie sagte, ihm drohten bis zu 175 Jahre Haft in einem US-Gefängnis für die Veröffentlichung von Material, für das er zahlreiche Presseauszeichnungen erhalten habe und für das er für den Friedensnobelpreis nominiert worden sei. “Dies sollte jeden schockieren”, sagte sie.

“Wir sind noch nicht am Ende des Weges, wir werden dagegen ankämpfen”, sagte Stella Assange, die Frau des Verlegers, auf der Pressekonferenz. “Wir werden jede wache Stunde damit verbringen, für Julian zu kämpfen, bis er frei ist, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist”.

Sie sagte der Presse: “Ich bin mir sicher, dass Sie die äußerst ernsten Auswirkungen verstehen, die dies für Sie alle und für die Menschenrechte hat.”

Tim Dawson von der National Union of Journalists sagte bei der Pressekonferenz: “Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was diese Bedrohung aus der Sicht eines einzelnen Journalisten bedeutet. Jeder Journalist in diesem Raum”, der als geheim eingestuftes Material veröffentlicht, ist dem gleichen Risiko ausgesetzt”. Er sagte, Journalisten müssten sich nun fragen, “ist es das Risiko wert, für den Rest meines Lebens ins Gefängnis zu gehen?”

Stella Assange sagte, sie habe mit ihrem Mann gesprochen, kurz nachdem er von Patels Entscheidung erfahren hatte. “Es ist sehr schwierig für ihn zu sehen, dass Dritte über Leben und Tod von ihm entscheiden, basierend auf politischen Erwägungen”, sagte sie.

Assange ist seit seiner Verhaftung im April 2019 im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert. Er wurde unter dem Espionage Act angeklagt, weil er wahrheitsgemäße Informationen über das Verhalten der US-Regierung veröffentlicht hat. Stella Assange sagte, dass die Berufung vor dem Obersten Gerichtshof “einen Präzedenzfall für den Umfang der Pressefreiheit in diesem Land schafft.”

Sie fügte hinzu: “Was am Obersten Gerichtshof über die Gleichwertigkeit zwischen dem Espionage Act und dem Official Secrets Act in seiner jetzigen Form entschieden wird, betrifft Sie alle und Ihre Kollegen. Er ist einer von Ihnen, ob es Ihnen gefällt oder nicht, denn er wird als einer von Ihnen verfolgt.”

Patels Entscheidung

Der Innenminister unterzeichnete den Auslieferungsbeschluss am Freitagmorgen. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte:

“Am 17. Juni wurde die Auslieferung von Julian Assange an die USA angeordnet, nachdem sowohl das Amtsgericht als auch das Oberste Gericht das Verfahren geprüft hatten. Herr Assange hat das übliche 14-tägige Recht, Berufung einzulegen.

In diesem Fall haben die britischen Gerichte nicht festgestellt, dass die Auslieferung von Herrn Assange repressiv, ungerecht oder ein Missbrauch des Verfahrens wäre.

Sie haben auch nicht festgestellt, dass die Auslieferung mit seinen Menschenrechten unvereinbar wäre, einschließlich seines Rechts auf ein faires Verfahren und auf freie Meinungsäußerung, und dass er in den USA angemessen behandelt wird, auch in Bezug auf seine Gesundheit.”

“Es lag in Priti Patels Macht, das Richtige zu tun. Stattdessen wird man sich für immer an sie als Komplizin der Vereinigten Staaten erinnern, die den investigativen Journalismus in ein kriminelles Unternehmen verwandeln wollen”, so WikiLeaks in einer Reaktion.

Kommender Berufungsprozess



Robinson sagte, Assanges Anwaltsteam habe zwei Wochen Zeit, um beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen, und die Vereinigten Staaten hätten danach 10 Tage Zeit, um zu antworten.

“Wir haben immer noch unsere Berufungspunkte, die das Argument der freien Meinungsäußerung, seine Unfähigkeit, einen fairen Prozess in den Vereinigten Staaten zu bekommen, die politische Natur der Straftat …, den Missbrauch des Verfahrens in diesem Fall, einschließlich des Ausspionierens von Julian und uns als sein Anwaltsteam, und eine Reihe anderer Punkte, die angesprochen werden,” sagte Robinson. Artikel 4 des amerikanisch-britischen Auslieferungsvertrags verbietet die Auslieferung wegen politischer Straftaten.

“Wir werden Punkte ansprechen, die seit der ursprünglichen Auslieferungsanhörung im Jahr 2020 aufgetaucht sind, und eine der wichtigsten Entwicklungen ist die Enthüllung, dass die CIA geplant hat, Julian zu ermorden, während er sich in der ecuadorianischen Botschaft aufhielt, und ihn zu entführen und zu überführen”, fügte Stella Assange hinzu. “Das ist der Innenministerin bekannt, aber sie hat es trotzdem abgesegnet.”

Das Komplott der CIA gegen Assange wurde in einem Bericht von Yahoo! News von US-Beamten bestätigt. Der damalige CIA-Direktor Mike Pompeo dementierte den Bericht nicht und forderte, dass diejenigen, die ihn weitergegeben haben, strafrechtlich verfolgt werden. Ein weiterer Grund für die Anfechtung könnte sein, dass ein wichtiger US-Zeuge im Zusammenhang mit den Computeranklagen gegen Assange seine Aussage widerrufen hat. Und Assanges Gesundheitszustand hat sich weiter verschlechtert, als er im vergangenen Oktober einen Mini-Schlaganfall erlitt.

Robinson sagte, dass das Berufungsverfahren sechs Monate bis ein Jahr dauern könnte. “Wenn nötig, werden wir den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen”, sagte sie.

In einem anderen Fall hat der Europäische Gerichtshof am Dienstag die Anordnung des Innenministers blockiert, dass ein Flugzeug in London mit ruandischen Asylbewerbern abhebt, weil ihnen bei der Rückkehr in ihr Land Gefahren drohen. Consortium News fragte Stella Assange und Robinson, ob sie sich durch die Missachtung des Innenministers durch das Gericht ermutigt fühlten, da dies eine Vorahnung darauf sein könnte, dass der Europäische Gerichtshof ein Flugzeug, das Assange in die USA bringt, blockieren wird.

“Die Regierung erwägt, sich aus dem Europäischen Gerichtshof zurückzuziehen”, antwortete Assange. In der Tat hat Großbritannien erklärt, dass es sich nach der Ruanda-Entscheidung aus dem EGMR-System zurückziehen könnte, eine Drohung, die es schon früher ausgesprochen hat.

“Es wäre eine sehr besorgniserregende Entwicklung, wenn Großbritannien sich aus dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zurückziehen würde”, sagte Robinson. “Und wir hoffen natürlich, dass, wenn wir so weit gehen müssen, der Europäische Gerichtshof die richtige Entscheidung trifft, nämlich seine Auslieferung zu verhindern. Wenn sich Großbritannien aus dem Verfahren zurückzieht, wäre das für jeden Bürger in diesem Land unglaublich gefährlich.”

Appelle an die Regierungen der USA und Australiens

“Wir fordern die Regierung Biden weiterhin auf, diesen Fall fallen zu lassen, da er eine ernste Bedrohung für die Meinungsfreiheit überall darstellt”, sagte Robinson. “Und wir fordern die australische Regierung weiterhin auf, Maßnahmen zum Schutz ihrer Bürger zu ergreifen.”

Die kürzlich gewählte australische Regierung gab am Freitag eine Erklärung ab, in der es hieß, der Fall Assange habe sich “zu lange hingezogen und sollte zu einem Ende gebracht werden”.

“Wir werden diesen Standpunkt auch weiterhin gegenüber den Regierungen des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten vertreten”, so Außenministerin Penny Wong und Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus in der Erklärung. Aus Washington gab es bisher noch keine Reaktion.

Wer ist Mike Pompeo?

Stella Assange bereitet sich auf ein Interview nach der Pressekonferenz vor. (Joe Lauria)

“Es ist sehr schwer zu beschreiben, wie es für eine Familie ist”, sagte Stella Assange. “Unsere Entschlossenheit wird bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, die eine Travestie ist, verdoppelt”, sagte sie den Medien. “Ich meine, ich habe keine Worte, um auszudrücken, wie es ist, zu sehen, wie der britische Prozess als ein Weg benutzt wird, um Julians Leiden zu verlängern.

Sie fügte hinzu: “Ich habe viel Unterstützung von Millionen von Menschen, die sehen, dass dies falsch ist, und dass uns als Familie Unrecht getan wurde.”

Stella Assange wurde gefragt, wie sie ihren beiden Kindern sagen werde, dass ihr Vater nicht bald nach Hause kommen werde. “Ich wüsste nicht, warum ich ihnen das sagen sollte”, antwortete sie.

“Ich gehe an diese Situation heran, als ob Julian in der Todeszelle sitzt, und ich werde ihnen dieses Wissen ersparen. Sie sagte, dass sie während der Familienbesuche in Belmarsh “das Beste daraus machen”. “Ich möchte, dass ihre Erinnerungen an ihren Vater, von denen sie vielleicht nur noch ein paar Monate haben, positiv und glücklich sind.

Sie sagte: “Neulich fragte mich unser ältester Sohn, der fünf Jahre alt ist, wer Mike Pompeo sei, weil er zufällig gehört hatte, wie ich etwas darüber sagte, dass Mike Pompeo ein schlechter Mensch sei. Er fragte: ‘Wer ist Mike Pompeo und wo ist er? Wie kann ich sagen, dass ich mir keine Sorgen um Mike Pompeo mache?”

“Ich kämpfe jeden Tag um das Leben meines Mannes”, sagte Stella Assange und fügte hinzu:

“Er sollte frei sein und jeder weiß das. Der Prozess wird benutzt, um Gräueltaten vor der Geschichte zu verbergen. … Sie müssen sich selbst verstricken, um diese ungeheuerliche Auslieferung zuzulassen. Ich denke, es war wahrscheinlich extrem schwierig für sie, ein halbwegs schlüssiges Argument zu finden. …

Das Vereinigte Königreich sollte sich nicht an der Verfolgung im Namen einer ausländischen Macht beteiligen, die auf Rache aus ist. Diese fremde Macht … hat Verbrechen begangen, die Julian ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat. Julian hat nichts Falsches getan. Er hat alles getan, was jeder Journalist mit Selbstachtung tun sollte, wenn er Beweise dafür hat, dass ein Staat Verbrechen begeht – er veröffentlicht sie, weil es seine Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit ist. Und Julians Pflicht gegenüber der Öffentlichkeit hat ihn ins Gefängnis gebracht.”

Der Auslieferungsbeschluss landete auf Patels Schreibtisch, nachdem der Oberste Gerichtshof Großbritanniens es abgelehnt hatte, Assanges Berufung gegen einen Sieg des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten anzuhören.

Die USA hatten gegen die Entscheidung eines Richters im Januar letzten Jahres Berufung eingelegt, Assange nicht auszuliefern, weil dies aufgrund seines Gesundheitszustands und der schlimmen Bedingungen in der US-Einzelhaft repressiv wäre. Der Oberste Gerichtshof entschied zugunsten der USA und stützte sich dabei ausschließlich auf die bedingten diplomatischen “Zusicherungen” Washingtons, Assange human zu behandeln.

Robinson sagte am Freitag, dass diese Zusicherungen vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten würden, nachdem der Oberste Gerichtshof sich geweigert hatte, den Fall anzuhören. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

