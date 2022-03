Stoppt die Eskalation! Sorgt für Frieden in der Ukraine – und mit Russland!

Am 27. Februar 2022 soll der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag eine „historische Rede“ gehalten haben, melden die bundesdeutschen Medien. Das, was ich davon mitbekommen habe, läßt für mich nur das Urteil zu, dass es eine Rede der Schande von historischem Ausmaß war.

Da hat der bundesdeutsche Kanzler laut dem Sender N-TV einen „großen Konflikt mit Russland“ angekündigt und darauf eingestimmt sowie der Bundeswehr deshalb zusätzliche 100 Milliarden Euro zugesagt. Diese verbale Kriegserklärung, diese Erklärung der Feindschaft an Russland ist wirklich historisch angesichts der deutschen Geschichte. Es ist eine Schande angesichts der besonderen deutschen Verantwortung gegenüber den Völkern der einstigen Sowjetunion mit ihren 27 Millionen Toten in Folge des faschistischen Vernichtungskrieges.

Laut N-TV brach mit Scholz mit „alten Gewissheiten“, weil Wladimir Putin ein „russisches Imperium“ errichten wolle. Das geschah, nachdem vor mehr als 50 Jahren mit Willy Brandt ein Vorgänger des heutigen Kanzlers aus derselben Partei gemeinsam mit anderen die „neue Ostpolitik“ auf den Weg brachte. Die hatte als Ziel die Verständigung mit der einstigen Sowjetunion und wollte einen „Wandel durch Annäherung“ erreichen, nicht durch Konfrontation und Eskalation. Nun beerdigt ausgerechnet ein SPD-Kanzler diese Ideen endgültig, an die in den letzten Jahren immer mal wieder erinnert wurde. Sie werden begraben – und Schuld soll „der Russe“ selbst in Gestalt von Russlands Präsident Wladimir Putin sein. Weiterlesen auf textstelle.news

