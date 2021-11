https://www.middleeasteye.net/news/sudan-coup-israel-delegation-visited-sudan-midst-takeover

Sudan-Putsch: Israelische Delegation besuchte Land inmitten der Machtübernahme



Israelische Delegation, darunter Geheimdienstler, traf Berichten zufolge kurz nach Beginn des Putsches mit dem stellvertretenden Leiter der schnellen Eingreiftruppen und anderen zusammen

Sudanesische Anti-Putsch-Demonstranten versammeln sich am 30. Oktober 2021 auf einer Straße in der Hauptstadt Khartum, um ihre Unterstützung für den demokratischen Übergang des Landes zu bekunden, der durch eine Machtübernahme des Militärs entgleist ist (AFP)

2. November 2021

Eine israelische Delegation, zu der auch Mitglieder des Geheimdienstes Mossad gehörten, besuchte letzte Woche den Sudan, als das Land von Unruhen infolge eines Militärputsches heimgesucht wurde, wie israelische und sudanesische Medien berichten.

Wie hochrangige israelische Beamte gegenüber der Nachrichtenseite Walla erklärten, traf die Delegation in der Hauptstadt Khartum mit sudanesischen Militärs zusammen, darunter auch mit dem Bruder von General Mohamed Hamdan Dagalo (im Volksmund als Hemeti bekannt).

Abdul Rahim Hamdan Dagalo ist stellvertretender Leiter der schnellen Eingreiftruppen, die von seinem Bruder Hemeti geführt werden.

Der Organisation werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten vorgeworfen, und sie war an dem Putsch beteiligt, der am vergangenen Montag die Macht ergriff.

Dagalo gehörte auch zu einer Delegation, die letzten Monat Israel besuchte, bevor das Militär die Macht übernahm, was zu weit verbreiteten Demonstrationen führte, die eine zivile Regierung forderten.

Beamte erklärten gegenüber Walla, dass die sudanesische Delegation während des Besuchs in Israel zwar auf die politische Instabilität im Land hingewiesen habe, der bevorstehende Staatsstreich jedoch nicht erwähnt worden sei.

Israel und der Sudan haben im Oktober 2020 zum ersten Mal formelle bilaterale Beziehungen aufgenommen.

Der Sudan ist nach Ägypten, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko das sechste arabische Land, das den Staat Israel vollständig anerkennt.

Es wird jedoch seit langem vermutet, dass es in den Beziehungen zwischen Israel und dem Sudan Spannungen zwischen dem zivilen und dem militärischen Flügel der Regierung gibt, die das Land seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Omar al-Bashir im April 2019 regiert.

General Abdel Fattah al-Burhan, der die Machtübernahme am vergangenen Montag leitete, hatte sich häufig mit israelischen Beamten getroffen und war Berichten zufolge enthusiastisch für den Ausbau der Beziehungen zu Israel – etwas, das der frühere US-Präsident Donald Trump zur Voraussetzung für die Streichung des Landes von seiner Liste der staatlichen Sponsoren des Terrors machte. Übersetzt mit Deepl.com

