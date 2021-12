Er schwieg nicht zum Leid der Palästinenser. Tutu war die Stimme der Anti-Apartheid. Sein Tod ist großer Verlust für uns alle. Er hinterlässt eine Lücke die nicht einfach zu schließen sein wird. Ihm wurde das Kardinals-Amt verweigert und der ehemalige südafrikanische Präsident Zuma ließ ihn bei der Beerdigung seines Freundes, Weggefährten und Mitstreiters Nelson Mandela nicht sprechen. Aber er, der Friedensnobelpreisträger ließ sich in seinem Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit nicht beirren.

Anti-Apartheid-Ikone Erzbischof Tutu ist gestorben. Hier sind seine Worte zu Israel-Palästina

Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger ist im Alter von 90 Jahren verstorben

Von MEE-Mitarbeitern

26. Dezember 2021

Südafrikas Anti-Apartheid-Ikone Erzbischof Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger, ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben.

Als Zeitgenosse von Nelson Mandela war Tutu nicht nur für seine Rolle bei der Beendigung eines dunklen Kapitels der Rassendiskriminierung in seinem Land bekannt, sondern auch dafür, dass er sich gegen Ungerechtigkeiten in der ganzen Welt, auch im Nahen Osten, aussprach.

Ich wünschte, ich könnte zur Notlage der Palästinenser schweigen. Das kann ich aber nicht!

– Erzbischof Desmond Tutu

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa würdigte diesen Kampf in einer Würdigung Tutus, als er den Tod des Erzbischofs ankündigte.

“Der Tod des emeritierten Erzbischofs Desmond Tutu ist ein weiteres Kapitel der Trauer in der Verabschiedung unserer Nation von einer Generation herausragender Südafrikaner, die uns ein befreites Südafrika hinterlassen haben”, sagte er in einer Erklärung.

“Er war ein Mann von außerordentlichem Intellekt, Integrität und Unbesiegbarkeit gegenüber den Kräften der Apartheid, aber er war auch zart und verletzlich in seinem Mitgefühl für diejenigen, die unter der Apartheid Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Gewalt erlitten hatten, und für unterdrückte und geknechtete Menschen in der ganzen Welt.”

Israelisch-palästinensischer Konflikt

Erzbischof Tutu war ein ausgesprochener Kritiker der israelischen Besatzung in Palästina und der Belagerung des Gazastreifens.

“Ich wünschte, ich könnte über die Notlage der Palästinenser schweigen. Das kann ich aber nicht! Der Gott, der dort war und gezeigt hat, dass wir frei werden sollten, ist der Gott, der in der Heiligen Schrift als derselbe beschrieben wird, gestern, heute und in Ewigkeit”, sagte er 2013 der Washington Post.

Er zog Parallelen zwischen der israelischen Besatzung und der Apartheid in Südafrika.

“Was den Palästinensern an den Checkpoints angetan wird, ist für uns das, was wir in Südafrika erlebt haben.”

Tutu sollte zusammen mit Professorin Christine Chinkin eine UN-Untersuchungsmission leiten, die im November 2006 einen israelischen Angriff auf den Gazastreifen im Stadtteil Beit Hanoun untersuchen sollte, bei dem 19 Palästinenser, darunter sieben Kinder, ums Leben kamen.

Israel verweigerte Erzbischof Tutu und Professorin Chinkin die Genehmigung zur Einreise in den Gazastreifen, aber sie konnten schließlich über Ägypten in das belagerte Gebiet reisen. Sie trafen sich mit Überlebenden und Augenzeugen und erstellten einen Bericht für den Menschenrechtsrat.

In einer Erklärung zu seiner Mission im Mai 2008 prangerte der Erzbischof die seit 2007 andauernde israelische Belagerung des Gazastreifens als “grobe Verletzung der Menschenrechte” an. Er sagte auch, die israelische Belagerung widerspreche den jüdischen und christlichen Schriften.

“Diese Schriften sprechen von einem Gott: einem Gott des Exodus, einem Gott, der sich notorisch für die Schwachen, die Unterdrückten, die Leidenden, die Waisen, die Witwen und die Fremden einsetzt”, sagte er.

“Wir sind schockiert, und das, was wir von den Opfern und Überlebenden des Massakers von Beit Hanoun gehört haben, hat uns noch mehr erschüttert. Für uns ist die gesamte Situation abscheulich”, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Desmond Tutu und Professor Chinkin.

“Wir glauben, dass normale israelische Bürger diese Blockade, diese Belagerung nicht unterstützen würden, wenn sie wüssten, was sie für normale Menschen wie sie selbst bedeutet. Nein, sie würden eine Politik nicht unterstützen, die die Treibstofflieferungen einschränkt oder automatisch die Stromversorgung unterbricht.

“Sie würden keine Politik unterstützen, die das Leben einfacher Männer und Frauen in Krankenhäusern gefährdet, die Krankenhäuser von Wasser und Nahrung abschneidet und damit das Leben von Babys gefährdet.”

Im August 2009 besuchte Desmond Tutu zusammen mit einer Delegation der internationalen Nichtregierungsorganisation “The Elders” Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete, um sich für den Frieden einzusetzen.

Zuletzt erklärte Desmond Tutu in einem 2014 in der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlichten Artikel seine Unterstützung für die internationale Bewegung für Boykott, Sanktionen und Desinvestition (BDS) als friedliches Mittel gegen die israelische Besatzung.

