Syrische Medien: Israel greift Ziele in Damaskus an

Wann wird das zionistische Besatzungsregime endlich für seine willkürlichen Luftangriffe, gegen souveräne Staaten, Besatzungsverbrechen und ethnische Säuberung Palästinas mit Sanktionen belegt und vor den Internationalem Gerichtshof angeklagt? Evelyn Hecht-Galinski

Syriens Luftabwehr wurde aktiviert, um einen israelischen Raketenangriff in der Nähe von Damaskus abzuwehren, wie syrische Staatsmedien am späten Freitagabend berichteten. Mehrere Wochen zuvor hatte Israel zwei große Flughäfen in Syrien mit mehr als einem Dutzend Raketen beschossen.