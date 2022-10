Terror on Crimea Bridge forces Russia to unleash Shock’n Awe The western narrative of a ‘losing Russia’ has just been decimated by Moscow’s blitzkrieg against Ukraine and its foreign-backed terror operations

https://media.thecradle.co/wp-content/uploads/2022/10/Zeyelnsky-Crimean-Bridge.jpg

Bildnachweis: The Cradle



Das westliche Narrativ vom “verlierenden Russland” wurde durch Moskaus Blitzkrieg gegen die Ukraine und seine vom Ausland unterstützten Terroroperationen gerade dezimiert

Terror auf der Krim-Brücke zwingt Russland zur Entfesselung von Shock’n Awe

Von Pepe Escobar



10. Oktober 2022

Der Terroranschlag auf die Krim-Brücke Krymskiy Most war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Der russische Präsident Wladimir Putin fasste es treffend zusammen: “Dies ist ein terroristischer Angriff, der darauf abzielt, die kritische zivile Infrastruktur der Russischen Föderation zu zerstören.”

Der Leiter des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, bestätigte in einem persönlichen Gespräch mit Putin, dass der “Terror auf der Brücke” vom ukrainischen Geheimdienst SBU verübt wurde.

Bastrykin sagte Putin: “Wir haben die Route des Lastwagens, auf der die Explosion stattfand, bereits festgelegt. Bulgarien, Georgien, Armenien, Nordossetien, Krasnodar… Die Spediteure wurden identifiziert. Mit Hilfe von FSB-Agenten ist es uns gelungen, Verdächtige zu identifizieren.”

Der russische Geheimdienst hat dem Militärkorrespondenten Alexander Kots entscheidende Informationen zugespielt. Die Ladung wurde von einem ukrainischen Staatsbürger in Auftrag gegeben: Sprengstoff, verpackt in 22 Paletten, in Folienrollen unter Plastikfolie, wurde von Bulgarien zum georgischen Hafen Poti verschifft. Anschließend wurde die Ladung auf einen Lkw mit ausländischen Kennzeichen verladen und auf dem Landweg nach Armenien transportiert.

Die Abfertigung an der armenisch-russischen Grenze verlief reibungslos – gemäß den Regeln der Eurasischen Zollunion (sowohl Russland als auch Armenien sind Mitglieder der Eurasischen Wirtschaftsunion, kurz EAEU). Die Ladung wurde offensichtlich nicht durch Röntgenstrahlen entdeckt. Diese Route ist Standard für Lkw-Fahrer, die nach Russland reisen.

Der Lkw reiste dann wieder in Georgien ein und überquerte die Grenze nach Russland erneut, diesmal jedoch über den Kontrollpunkt Oberer Lars. Dies ist derselbe, der von Tausenden von Russen benutzt wird, die vor einer Teilmobilisierung fliehen. Der Lkw landete in Armawir, wo die Ladung auf einen anderen Lkw umgeladen wurde, für den Mahir Jussubow verantwortlich war: den Lkw, der vom russischen Festland kommend die Krimbrücke betrat.

Sehr wichtig: Der Transport von Armavir zu einer Lieferadresse in Simferopol hätte am 6. und 7. Oktober stattfinden sollen, also zeitlich abgestimmt auf den Geburtstag von Präsident Putin am Freitag, den 7. Oktober. Aus unerklärlichen Gründen wurde dies um einen Tag verschoben.

Der Fahrer des ersten Lastwagens ist bereits als Zeuge geladen. Jussubow, der Fahrer des zweiten Lastwagens, der auf der Brücke explodierte, war “blind”: Er wusste nicht, was er geladen hatte, und ist tot.

In diesem Stadium sind zwei Schlussfolgerungen von entscheidender Bedeutung.

Erstens: Es handelte sich nicht um ein Standard-Selbstmordattentat im Stil von ISIS – die bevorzugte Interpretation nach dem Terroranschlag.

Zweitens: Die Verpackung wurde höchstwahrscheinlich in Bulgarien angebracht. Das deutet, wie russische Geheimdienstinformationen kryptisch andeuten, auf die Beteiligung “ausländischer Spezialdienste” hin.

Eine Fata Morgana von Ursache und Wirkung

Was der russische Geheimdienst an die Öffentlichkeit gebracht hat, erzählt nur einen Teil der Geschichte. Eine glühende Einschätzung, die The Cradle von einer anderen russischen Geheimdienstquelle erhalten hat, ist weitaus faszinierender.

Mindestens 450 kg Sprengstoff wurden bei der Explosion verwendet. Nicht auf dem Lastwagen, sondern im Inneren der Krim-Brücke selbst. Der weiße Lastwagen war nur ein Köder für die Terroristen, “um eine Illusion von Ursache und Wirkung zu erzeugen”. Als der Lkw die Stelle auf der Brücke erreichte, an der der Sprengstoff angebracht war, kam es zur Explosion.

Der Quelle zufolge berichteten Bahnmitarbeiter den Ermittlern, dass es sich um eine Art elektronische Entführung handelte; die Terroristen übernahmen die Kontrolle über die Bahn, so dass der mit Treibstoff beladene Zug aufgrund eines falschen Signals, dass die Straße vor ihm verkehrsreich sei, den Befehl zum Anhalten erhielt.

An den Brückenpfeilern angebrachte Bomben waren eine Arbeitshypothese, die am Wochenende in den russischen Militärkanälen ausführlich diskutiert wurde, ebenso wie der Einsatz von Unterwasserdrohnen.

Letztendlich konnte der recht ausgeklügelte Plan nicht dem notwendigerweise starren Zeitplan folgen. Zwischen den montierten Sprengladungen, dem vorbeifahrenden Lkw und dem angehaltenen Tankzug gab es keine millimetergenaue Abstimmung. Der Schaden hielt sich in Grenzen und war leicht zu begrenzen. Die Kombination aus Sprengladungen und Lkw explodierte auf der äußeren rechten Fahrspur der Straße. Die Schäden hielten sich auf zwei Abschnitte der äußeren Fahrspur und auf der Eisenbahnbrücke in Grenzen.

Und damit sind wir bei der Schlüsselinformation in der Einschätzung der russischen Geheimdienstquelle: dem “Whodunnit”.

Es war ein Plan des britischen MI6, sagt diese Quelle, ohne weitere Details zu nennen. Wie er weiter ausführt, spielt der russische Geheimdienst aus einer Reihe von Gründen ein Schattendasein als “ausländische Spezialdienste”.

Es ist ziemlich bezeichnend, dass die Amerikaner sich beeilten, eine plausible Leugnung herzustellen. Der sprichwörtliche “ukrainische Regierungsbeamte” sagte dem CIA-Sprachrohr The Washington Post, dass es der SBU gewesen sei. Das war eine direkte Bestätigung eines Berichts der Ukrainska Pravda, der sich auf einen “nicht identifizierten Strafverfolgungsbeamten” stützte.

Der perfekte Dreiklang der roten Linie

Schon am Wochenende war klar, dass die ultimative rote Linie überschritten worden war. Die russische öffentliche Meinung und die Medien waren wütend. Trotz seines Status als technisches Wunderwerk stellt der Krymskij Most nicht nur eine kritische Infrastruktur dar, sondern ist auch das visuelle Symbol für die Rückgabe der Krim an Russland.

Außerdem war dies ein persönlicher Terroranschlag auf Putin und den gesamten russischen Sicherheitsapparat.

Nacheinander haben also ukrainische Terroristen das Auto von Darya Dugina in einem Moskauer Vorort in die Luft gejagt (sie haben es zugegeben); US-amerikanische und britische Spezialeinheiten haben (teilweise) Nord Stream und Nord Stream 2 gesprengt (sie haben es zugegeben und dann wieder zurückgezogen); und der Terroranschlag auf Krymsky Most (wieder: zugegeben und dann wieder zurückgezogen).

Ganz zu schweigen von der Beschießung russischer Dörfer in Belgorod, der Lieferung von Langstreckenwaffen durch die NATO an Kiew und der routinemäßigen Hinrichtung russischer Soldaten.

Darya Dugina, Nord Streams und die Krim-Brücke machen es zu einem Dreiergespann aus Kriegshandlungen. Diesmal war die Reaktion unvermeidlich – ohne die für den Nachmittag des 10. Oktober anberaumte erste Sitzung des russischen Sicherheitsrats seit Februar abzuwarten.

Moskau startete die erste Welle eines russischen Shock’n Awe, ohne auch nur den Status der militärischen Sonderoperation (SMO) in eine Anti-Terror-Operation (CTO) umzuwandeln, mit all ihren schwerwiegenden militärischen und rechtlichen Folgen.

Schließlich hatte sich die russische Öffentlichkeit schon vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrats massiv dafür ausgesprochen, die Handschuhe auszuziehen. Putin hatte nicht einmal bilaterale Treffen mit einem der Mitglieder angesetzt. Diplomatische Quellen deuten darauf hin, dass die Entscheidung, den Hammer fallen zu lassen, bereits am Wochenende getroffen wurde.

Shock’n Awe wartete nicht auf die Ankündigung eines Ultimatums an die Ukraine (das könnte in ein paar Tagen kommen), eine offizielle Kriegserklärung (nicht notwendig) oder gar die Ankündigung, welche “Entscheidungszentren” in der Ukraine getroffen werden würden.

Der Blitzschlag, der die SMO de facto in die CTO metastasiert hat, bedeutet, dass das Regime in Kiew und diejenigen, die es unterstützen, nun als legitime Ziele betrachtet werden, genau wie ISIS und Jabhat al-Nusra während der Anti-Terror-Operation (ATO) in Syrien.

Und die Änderung des Status – es handelt sich jetzt um einen echten Krieg gegen den Terror – bedeutet, dass die Beseitigung aller Formen des Terrorismus, ob physisch, kulturell oder ideologisch, absolute Priorität hat, und nicht die Sicherheit der ukrainischen Zivilbevölkerung. Während der BBS stand die Sicherheit der Zivilisten an erster Stelle. Selbst die Vereinten Nationen mussten zugeben, dass die Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine in den über sieben Monaten des BGS relativ gering war.

Auftritt des ‘Kommandanten Armageddon’

Das Gesicht der russischen Shock’n Awe ist der russische Befehlshaber der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, Armeegeneral Sergej Surowikin: der neue Oberbefehlshaber der nun völlig zentralisierten SMO/CTO.

Ununterbrochen wurden Fragen gestellt: Warum hat Moskau diese Entscheidung nicht schon im Februar getroffen? Nun, besser spät als nie. Kiew lernt jetzt, dass es sich mit dem falschen Mann angelegt hat. Surowikin ist weithin geachtet – und gefürchtet: Sein Spitzname ist “General Armageddon”. Andere nennen ihn “Kannibale”. Der legendäre tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow – ebenfalls Generaloberst im russischen Militär – lobt Surowikin überschwänglich als “einen echten General und Krieger, einen erfahrenen, willensstarken und weitsichtigen Befehlshaber”.

Surowikin ist seit 2017 Befehlshaber der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte, wurde für seine unnachgiebige Führung der Militäroperation in Syrien mit dem Titel “Held Russlands” ausgezeichnet und hatte in den 1990er-Jahren Erfahrung vor Ort in Tschetschenien.

Surovikin ist Dr. Shock’n Awe mit vollem Freibrief. Das machte sogar Spekulationen überflüssig, dass Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow abgesetzt oder zum Rücktritt gezwungen wurden, wie der Telegrammkanal Grey Zone der Wagner-Gruppe spekulierte.

Es ist immer noch möglich, dass Schoigu – der für die jüngsten militärischen Rückschläge Russlands stark in der Kritik steht – durch den Gouverneur von Tula, Alexei Dyumin, und Gerasimow durch den stellvertretenden Oberbefehlshaber der Bodentruppen, Generalleutnant Alexander Matownikow, ersetzt wird.

Das ist fast nebensächlich: alle Augen sind auf Surowikin gerichtet.

Der MI6 hat, relativ gesehen, einige gut platzierte Maulwürfe in Moskau. Die Briten hatten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij und den Generalstab gewarnt, dass die Russen am Montag einen “Warnschlag” führen würden.

Was dann geschah, war kein ” Warnschuss “, sondern eine massive Offensive mit über 100 Marschflugkörpern, die “aus der Luft, zu Wasser und zu Lande”, wie Putin bemerkte, gegen ukrainische “Energie-, militärische Kommando- und Kommunikationseinrichtungen” eingesetzt wurden.

Der MI6 hat, relativ gesehen, einige gut platzierte Maulwürfe in Moskau. Die Briten hatten den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij und den Generalstab gewarnt, dass die Russen an diesem Montag einen “Warnschlag” durchführen würden.

Was dann geschah, war kein “Warnschlag”, sondern eine massive Offensive mit über 100 Marschflugkörpern, die “aus der Luft, zu Wasser und zu Lande”, wie Putin bemerkte, gegen ukrainische “Energie-, militärische Kommando- und Kommunikationseinrichtungen” eingesetzt wurden.

Der MI6 erklärte außerdem, “der nächste Schritt” werde die vollständige Zerstörung der ukrainischen Energieinfrastruktur sein. Das ist kein “nächster Schritt”: Er findet bereits statt. In fünf Regionen, darunter Lemberg und Charkow, ist die Stromversorgung vollständig ausgefallen, und in weiteren fünf Regionen, darunter Kiew, kommt es zu erheblichen Unterbrechungen.

Über 60 Prozent der ukrainischen Stromnetze sind bereits ausgefallen. Über 75 Prozent des Internetverkehrs sind unterbrochen. Elon Musks netzzentrierte Kriegsführung Starlink wurde vom Verteidigungsministerium “abgeschaltet”.



Shock’n Awe wird wahrscheinlich in drei Stufen ablaufen.

Erstens: Überlastung des ukrainischen Luftabwehrsystems (bereits im Gange).

Zweitens: Sturz der Ukraine in das finstere Mittelalter (bereits im Gange).

Drittens: Zerstörung aller wichtigen Militäreinrichtungen (die nächste Welle).

Die Ukraine steht kurz davor, in den nächsten Tagen in fast völlige Dunkelheit zu versinken. Politisch gesehen eröffnet sich damit ein völlig neues Spielfeld. In Anbetracht von Moskaus Markenzeichen, der “strategischen Zweideutigkeit”, könnte es sich um eine Art Neuauflage von Desert Storm handeln (massive Luftangriffe zur Vorbereitung einer Bodenoffensive); oder, was wahrscheinlicher ist, um einen “Anreiz”, um die NATO zu Verhandlungen zu zwingen; oder einfach nur um eine unerbittliche, systematische Raketenoffensive, gemischt mit elektronischer Kriegsführung, um Kiews Fähigkeit, Krieg zu führen, endgültig zu zerstören.

Oder es könnte alles zusammen sein.

Wie ein gedemütigtes westliches Imperium jetzt den Einsatz erhöhen kann, ohne gleich zur Atomwaffe zu greifen, bleibt eine Schlüsselfrage. Moskau hat zu lange eine bewundernswerte Zurückhaltung an den Tag gelegt. Niemand sollte je vergessen, dass die Ukraine im eigentlichen “Great Game” – der Frage, wie das Entstehen einer multipolaren Welt koordiniert werden kann – nur ein Nebenschauplatz ist. Aber jetzt sollten die Schausteller besser in Deckung gehen, denn General Armageddon ist auf freiem Fuß. Übersetzt mit Deepl.com



Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...