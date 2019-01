The new new antisemitism By Richard Falk

The New New Anti-Semitism The New New Anti-Semitism Hiding Israel’s Crimes of State Behind False Claims of Victimization I along with many others am being victimized these days. They are being labeled anti-Semites, and in some instances, self-hating Jews as well. This is a Zionist and Israeli effort to shut down our voices and punish our…





Der neue neue Antisemitismus

Richard Falk

26. 11. 2018

Verstecken von Israels Staatsverbrechen hinter falschen Behauptungen der Opferdarstellungen

Ich und viele andere werden heutzutage Opfer. Sie werden als Antisemiten bezeichnet, und in einigen Fällen auch als selbsthassende Juden. Dies ist ein zionistischer und israelischer Versuch, unsere Stimmen zu unterdrücken und unseren gewaltfreien Aktivismus zu bestrafen, mit einem speziellen Gift, das sich gegen die BDS-Kampagne richtet, weil sie in den letzten Jahren so effektiv geworden ist. Dieses negative Branding der Opposition wird als „der neue Antisemitismus“ bezeichnet. Der alte Antisemitismus war einfach Hass auf Juden, der sich in negativen Bildern und Einstellungen sowie diskriminierenden Praktiken, Verfolgung und Selbstjustiz ausdrückte. Der neue Antisemitismus ist Kritik an Israel und dem Zionismus, und er wurde von Regierungen unterstützt, die Israel freundlich gesinnt sind, und von einer Vielzahl prominenter jüdischer Organisationen unterstützt, darunter einige, die mit Überlebenden und Erinnerungen an den Holocaust in Verbindung gebracht werden. Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, hat diesen Druck der Verteidiger für Israel ziemlich deutlich gemacht, wenn auch in einer eher bösartigen Form: „Wir werden uns niemals den Ausdrucksformen des Hasses hingeben. Wir werden uns dem Antizionismus nicht ergeben, weil er die Neuerfindung des Antisemitismus ist.“ Die falsche Prämisse ist, den Zionismus mit Juden gleichzusetzen und automatisch Kritik und Widerstand gegen den zionistischen Staat Israel als Antisemitismus zu üben.

Bereits 2008 bewegte sich das U.S. State Department mit dieser formalen Aussage subtiler in eine ähnliche Richtung wie Macron: „Motive für die Kritik an Israel in der UNO können sich aus legitimen politischen Bedenken oder aus illegitimen Vorurteilen ergeben. Ungeachtet der Absicht haben jedoch unverhältnismäßige Kritik an Israel als barbarisch und prinzipienlos und entsprechende diskriminierende Maßnahmen, die in der UNO gegen Israel ergriffen wurden, zur Folge, dass das Publikum negative Attribute mit Juden im Allgemeinen in Verbindung bringt und so den Antisemitismus verstärkt.“ Der Irrtum besteht darin, Kritik als „unverhältnismäßig“ zu betrachten, ohne jemals die Realitäten der langen Geschichte der Rechtswidrigkeit Israels gegenüber dem palästinensischen Volk zu berücksichtigen. Für diejenigen von uns, die die Realität der israelischen Politik und Praktiken betrachten, besteht kein Zweifel daran, dass die Kritik und der Druck, die auf sie ausgeübt werden, in jeder Hinsicht angemessen sind.

Ein verwandtes Argument, das oft vorgebracht wird, ist, dass Israel an höhere Standards als andere Staaten gebunden ist, und dies offenbart einen antisemitischen Subtext. Ein solches Argument ist unaufrichtig. Es ist keine Verteidigung zu behaupten, dass die Kriminalität anderer schwerer ist. Außerdem subventionieren die USA Israel in Höhe von mindestens 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr, abgesehen von seiner bedingungslosen Unterstützung seines Verhaltens, wodurch eine gewisse Verantwortung dafür entsteht, Grenzen nach dem humanitären Völkerrecht festzulegen. Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen zur palästinensischen Tortur beigetragen, indem sie es versäumt haben, die Teilungslösung umzusetzen, und 70 Jahre lang Millionen von Palästinensern die Möglichkeit gegeben haben, unter die Apartheidstrukturen der Herrschaft zu fallen. Kein anderer Mensch kann zu Recht externe Kräfte für seine eigene anhaltende Tragödie verantwortlich machen.

Noam Chomsky erklärte 2014 die falsche Logik einer solchen Behauptung mit typischer moralischer und intellektueller Klarheit: „Eigentlich war der locus classicus, die beste Formulierung davon, von einem Botschafter bei den Vereinten Nationen, Abba Eban, [….] Er berichtete der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft, dass sie zwei Aufgaben zu erfüllen hätten. Eine Aufgabe bestand darin zu zeigen, dass die Kritik an der Politik, die er Antizionismus nannte – das heißt eigentlich Kritik an der Politik des Staates Israel – Antisemitismus war. Das ist die erste Aufgabe. Zweite Aufgabe, wenn die Kritik von Juden geäußert wurde, war es ihre Aufgabe zu zeigen, dass ihr neurotischer Selbsthass, psychiatrische Behandlung benötigt. Dann gab er zwei Beispiele für die letztgenannte Kategorie. Eine davon war I.F. Stone. Der andere war ich. Wir müssen also wegen unserer psychiatrischen Störungen behandelt werden, und Nichtjuden müssen wegen Antisemitismus verurteilt werden, wenn sie den Staat Israel kritisieren. Das ist verständlich, warum die israelische Propaganda diese Position einnehmen würde. Ich kann es Abba Eban nicht verübeln, dass er das getan hat, was Botschafter manchmal tun sollen. Aber wir sollten verstehen, dass es keine vernünftige Anklage gibt. Keine sinnvolle Aufladung. Es gibt nichts, worauf man reagieren muss. Es ist keine Form von Antisemitismus. Es ist einfach Kritik an den kriminellen Handlungen eines Staates, Periode.“

Ein Merkmal dieses neuen Antisemitismus ist, dass er nicht auf die wohlbegründeten Anschuldigungen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit reagiert, die von denjenigen erhoben werden, die als Antisemiten bezeichnet werden. Tragen diese glühenden Anhänger Israels wirklich ihr Gefühl der Straffreiheit in einem Maße, dass das Schweigen als angemessene Verteidigung gelten darf? Hinter einer solchen Leugnung der Idee der rechtlichen Verantwortlichkeit und der moralischen Verantwortung verbirgt sich dieses Gefühl des israelischen Exzeptionalismus, einer Einstellung zum Völkerstrafrecht, die sie mit dem amerikanischen Exzeptionalismus teilt. Diejenigen, die sich an einen solchen Außergewöhnlichkeitsgedanken halten, behaupten, empört zu sein, selbst wenn sie die Schlussfolgerung ziehen, dass eine solche Regierung den Normen unterliegen könnte, die in der Satzung des Internationalen Strafgerichtshofs oder der UN-Charta verankert sind. Der israelische Exzeptionalismus hat seine eigenen Wurzeln in der biblischen Tradition, insbesondere in der säkularen Interpretation von Juden als „das auserwählte Volk“, ruht aber wirklich auf einer Komfortzone, die durch das geopolitische Dach geschaffen wurde, das seine gesetzeswidrigsten Schritte vor der globalen Kontrolle schützt. Veranschaulicht wurde dies durch die jüngste Resolution der UN-Generalversammlung, in der die israelischen Schritte zur Annexion der Golanhöhen für null und nichtig erklärt wurden, wobei nur Israel und die Vereinigten Staaten mit Nein gegen 151 UN-Mitglieder mit Ja stimmten.

Wenn wir uns nur eine Minute Zeit nehmen, um das Völkerrecht zu konsultieren, finden wir die Frage so offensichtlich, dass sie einer ernsthaften Diskussion nicht würdig ist. Ein Kardinalprinzip des zeitgenössischen Völkerrechts, das von den Vereinten Nationen in anderen Kontexten oft bekräftigt wird, ist die Unzulässigkeit des Erwerbs von Territorium durch Waffengewalt. Es besteht kein Zweifel, dass die Golanhöhen bis zum Krieg von 1967 Teil des syrischen Hoheitsgebiets waren und dass Israel die Kontrolle erlangt hat, die es seitdem als Folge der gewaltsamen Besetzung ausgeübt hat.



Die Ironien des neuen Antisemitismus – Es gibt eine opportunistische Ironie. Der neue Antisemitismus scheint es nicht schwer zu haben, christliche Zionisten anzunehmen, trotz ihrer Feindseligkeit gegenüber Juden, die mit ihrer fanatischen Hingabe an Israel als jüdischen Staat verbunden ist. Jeder, der ein christlich-zionistisches Briefing gesehen hat, weiß, dass seine Lektüre des Buches der Offenbarungen eine Interpretation beinhaltet, dass Jesus zurückkehren wird, sobald alle Juden nach Israel zurückkehren und der heiligste Tempel in Jerusalem wiederhergestellt ist. Ein solcher Prozess endet nicht damit. Juden stehen dann vor einem Ultimatum, um zum Christentum zu konvertieren oder vor der ewigen Verdammnis. Und so gibt es unter diesen fanatischen Freunden Israels eine echte Feindseligkeit gegenüber den Juden, sowohl durch den Versuch, darauf zu bestehen, dass die jüdische Diaspora als eine Frage des religiösen Imperativs für Christen beendet wird, als auch durch das düstere Schicksal, das Juden erwartet, die sich weigern, sich nach der Wiederkunft zu bekehren.

Eine leuchtende Perversität ist vorhanden. Im Gegensatz zu den neuen Antisemiten, die keine Feindseligkeit gegenüber Juden als Volk haben, geben die christlichen Zionisten ihrer Begeisterung für den Staat Israel Vorrang, während sie bereit sind, das Leben von Diaspora-Juden und schließlich sogar von israelischen und zionistischen Juden zu stören. Vielleicht ist es weniger Perversität als Opportunismus. Israel hat nie gezögert, die unterdrückerischen und diktatorischsten Führer des Auslands zu unterstützen, vorausgesetzt, sie kaufen Waffen und nehmen keine anti-israelische Diplomatie an. Netanyahus Glückwunschbotschaft an Jair Bolsonaro, den neu gewählten Führer Brasiliens, ist nur die jüngste Instanz, und Israel erhielt eine schnelle Belohnung durch die Ankündigung einer Entscheidung, sich den Vereinigten Staaten anzuschließen und seine Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. In der Tat ist der neue Antisemitismus sowohl mit dem christlichen Zionismus als auch mit ausländischen politischen Führern, die faschistische Tendenzen zeigen, zufrieden. In der Tat ist ein blindes Auge auf die Kernrealität des wahren Antisemitismus ein Merkmal des neuen Antisemitismus, der von militanten Zionisten bevorzugt wird. Für eine umfangreiche Dokumentation siehe das wichtige Buch von Jeff Halper, „War Against the People“: Israel, die Palästinenser und die globale Befriedung (2015).

Vor diesem Hintergrund brauchen wir einen beschreibenden Begriff, der dieses Phänomen identifiziert und seine hinterhältigen Aussagen ablehnt. Ich schlage hier das unelegante Etikett „den neuen neuen Antisemitismus“ vor. Die Idee eines solchen Labels ist es, vorzuschlagen, dass es die neuen Antisemiten sind, nicht die israelkritischen Kritiker und Aktivisten, die die wahren Träger des Hasses auf Juden als Juden sind. In diesem Pushback gegen die Kampagne, die die „neuen Antisemiten“ diskreditieren oder gar kriminalisieren will, sind zwei Arten von Argumenten enthalten. Erstens lenkt sie die Kritik von der Fortdauer einer alarmierenden Realität ab, von der anhaltenden Tortur der Apartheid, die dem gesamten palästinensischen Volk auferlegt wird, die zum zentralen Anliegen aller werden sollte, die das Beste für die Menschheit wünschen. Zweitens lenkt es absichtlich oder unwissentlich die Aufmerksamkeit von den Einwänden gegen echten Antisemitismus ab und verwirrt sie, indem es im Namen des Staates Israel die Umarmung christlicher Zionisten (und Evangelikaler) zusammen mit der von faschistischen Führern akzeptiert, die Botschaften des ethnischen Hasses predigen.

Abschließend möchte ich sagen, dass wir, die wir als neue Antisemiten angegriffen werden, wirklich versuchen, unsere Menschlichkeit zu ehren und tribalistische Loyalitäten oder geopolitische Ausrichtungen abzulehnen, indem wir uns für die Verwirklichung der palästinensischen Rechte, vor allem ihres Rechts auf Selbstbestimmung, einsetzen. Als Juden Israel nach Standards zur Rechenschaft zu ziehen, die verwendet wurden, um überlebende politische und militärische Führer der Nazis zu verurteilen, bedeutet, das Erbe des Holocaust zu ehren und nicht, ihn zu beschmutzen. Im Gegensatz dazu, wenn Israel Waffen verkauft und faschistisch geführte Regierungen auf der ganzen Welt eine Ausbildung zur Aufstandsbekämpfung anbietet oder bereit bleibt, Post-Khashoggi Saudi-Arabien als wertvollen Verbündeten zu akzeptieren, verdeckt es die böse Natur des Holocaust auf eine Weise, die Israel und sogar Diaspora-Juden in der Zukunft heimsuchen könnte. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator

