Twitter Running Scared as Users Express Outrage at Israeli Aggression – Tikun Olam תיקון עולם The increasing violence around the Al Aqsa Ramadan protests, along with Israeli attacks on Gaza, have escalated social media outrage against Israel’s policies. In turn, social media platforms have become increasingly skittish about content that is deemed “controversial” (i.e. pro-Palestinian). We saw this last year during the Gaza attacks when many social media platforms engaged in heightened levels of censorship.

Twitter hat Angst, wenn Nutzer ihre Empörung über die israelische Aggression ausdrücken Twitter zensiert Kritik an Israel, gerade als die Bomben zu fallen beginnen

von Richard Silverstein

21. April 2022



Die zunehmende Gewalt rund um die Al-Aqsa-Proteste im Ramadan und die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen haben in den sozialen Medien die Empörung über die israelische Politik eskalieren lassen. Im Gegenzug sind die Plattformen in den sozialen Medien immer unvorsichtiger geworden, was Inhalte angeht, die als “kontrovers” (d.h. pro-palästinensisch) gelten. Das haben wir letztes Jahr während der Angriffe auf den Gazastreifen gesehen, als viele Social-Media-Plattformen die Zensur verschärft haben.

Ich nutze diese Plattformen intensiv, um meine journalistische Arbeit zu verbreiten und Kommentare zu Ereignissen im Zusammenhang mit Israel und Palästina abzugeben. Sie sind eine der wichtigsten Möglichkeiten, mich zu diesen kritischen Themen zu äußern.

Twitter sperrt mein Konto und zeigt den “beleidigenden” Tweet an

Heute hat Twitter meinen Account (@richards1052) gesperrt, nachdem ich ein Video vom Twitter-Account des Institute for Middle East Understanding (@IMEU) gepostet hatte, in dem israelische Siedler während der gestrigen antipalästinensischen Proteste “Tod den Arabern” riefen. Zweifellos wurde es von einem oder mehreren Mitgliedern der israelischen Trollarmee in den sozialen Medien gemeldet. In meinem eigenen Tweet (siehe Screenshot) verglich ich die Rufe mit der Anstiftung zum Mord an einem ganzen Volk. Mit anderen Worten, es war eine Aufforderung zum Völkermord. In ähnlicher Weise verglich ich es mit den antisemitischen Angriffen der Nazis während des Holocausts. Ich habe die Siedler auch als “jüdische Faschisten” bezeichnet, was sie eindeutig sind. Ich verglich die völkermörderischen Gesänge der Demonstranten mit dem Nationalsozialismus, indem ich die Aussage “Tod den Arabern” mit dem Nazi-Gruß “Sieg Heil” gleichsetzte.

“Tod den Arabern”-Graffiti. Es gibt buchstäblich Zehn-, wenn nicht Hunderttausende solcher Bilder der israelischen Anstiftung zum Völkermord. Das ist kein Fehler, sondern ein Merkmal des israelischen Diskurses.

Ich habe die Demonstranten nicht als Juden bezeichnet. Ich habe das Wort nie erwähnt. Der Tweet hatte nichts mit Religion zu tun. Ich verglich den völkermörderischen Aufruf zur Ausrottung der Araber mit dem Völkermord der Nazis. Ich habe den Inhalt des Gesangs kritisiert, nicht die Religion der Demonstranten. Es ist nichts Falsches daran, darauf hinzuweisen, dass Menschen, die den Tod von Arabern fordern, sich wie die Nazis verhalten. Tatsächlich hat einer der größten öffentlichen Intellektuellen in der Geschichte Israels, Prof. Yeshaya Leibowitz, den berühmten Begriff “Judeo-Nazi” geprägt, der sich speziell auf solche Siedler bezieht.

Antisemitismus ist der Hass auf Juden. Der Twitter-Nutzer, der mich gemeldet hat, ist antisemitisch. Und warum? Weil die fälschliche Anschuldigung, ich würde Juden hassen, selbst ein Angriff auf mich als Jude ist.

Eine weitere Annahme, die dem Angriff auf mein Konto und der Duldung durch Twitter zugrunde liegt, ist, dass Anti-Israel zu sein dasselbe ist wie antisemitisch zu sein. Dies ist das IHRA-Syndrom, das Kritik an Israel fälschlicherweise als Antisemitismus definiert. Antisemitismus ist der Hass auf Juden. Er hat nichts mit Israel zu tun. Letzteres ist eine Nation, keine Religion. Die Vermischung von Israel und dem Judentum spielt jedoch den echten Antisemiten in die Hände, die die Juden für die Verbrechen Israels verantwortlich machen. Die israelische IHRA-Strategie zielt darauf ab, Kritiker mit einem breiten Pinsel zu überziehen: Jeder hasst Antisemitismus. Wenn man diesen mit der Kritik an Israel in einen Topf wirft, wird es viel einfacher, alle Kritiker Israels (wie mich) zu diskreditieren.

In der Vergangenheit haben sich israelfreundliche Schleicher über meine Tweets und die organisierte Massenberichterstattung beschwert. In diesem Fall ist etwas Ähnliches passiert. Jemand (oder “jemand”) meldete den Tweet als “Hassrede”.

Twitter behauptete, ich sei gesperrt worden wegen:

Verstoß gegen unsere Regeln gegen hasserfülltes Verhalten.

Es ist nicht gestattet, Gewalt gegen andere Menschen aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Religionszugehörigkeit, Alter, Behinderung oder schwerer Krankheit zu fördern, sie zu bedrohen oder zu belästigen.

Vermutlich wurde in der Entscheidung festgestellt, dass es antisemitisch oder israelfeindlich ist, Demonstranten mit Nazis zu vergleichen (was für digitale Pro-Israel-Krieger ein und dasselbe ist). Die Tatsache, dass Twitter dieser Behauptung zustimmte, ist empörend und stellt eine Unterdrückung legitimer Meinungsäußerung dar. Wie kann mein Kommentar zu einem Video, in dem für die Ermordung von Arabern geworben wird, als “Förderung von Gewalt”, als Bedrohung oder als Belästigung angesehen werden?

bad jewsTwitter will mir nur dann wieder Zugang zu meinem Konto und seiner Plattform gewähren, wenn ich den Tweet lösche. Ich habe gegen die Entscheidung Berufung eingelegt und mich auch an die Twitter-Pressestelle gewandt, um zu erklären, dass ich ein Journalist bin, der sich mit legitimen Analysen und Kommentaren zu Israel-Palästina befasst, und um die Wiedereinsetzung des Kontos zusammen mit dem zensierten Tweet zu beantragen.

Böse Juden/Böse Araber

Ich bin zwei Dinge, die den Pro-Israel-Kriegern verdammt sauer aufstoßen: Jude und Journalist. Ebenso gibt es zwei Arten von Hass, den die Pro-Israel-Krieger für “den Feind” reservieren: Für die Palästinenser richtet sich der Hass gegen den Feind, den Außenseiter, den Judenhasser. Aber für den Juden ist es der Hass gegen den Verräter, denjenigen, der sein Volk verrät. Beide brennen heiß, aber die Flammen sind etwas unterschiedlich.

Aus diesem Grund reservieren die Hasser den heißesten Platz in der Hölle für den Juden, der nicht nur pro-palästinensisch ist, sondern der “die Seinen hasst”. Es gibt einen traditionellen Ausdruck für eine solche Person: Moser. Das heißt, jemand, der seine jüdischen Mitbürger an die Behörden verrät und damit die gesamte Gemeinschaft gefährdet. Für einen Moser gilt din rodef: Man darf eine solche Person töten, um diejenigen zu schützen, die in Gefahr sind.

Diese Leute können mich zwar nicht töten, aber sie können versuchen, das Nächstbeste zu tun: mich zum Schweigen zu bringen. Vor Jahren hat ein Administrator von IBM Israel diese Website gehackt und vom Netz genommen (zum Glück gibt es NRO, die speziell Menschenrechtsseiten wie die meine vor Cyberangriffen schützen).

Sie hassen Journalisten, weil wir eine Medienplattform haben, die unsere Ansichten vertritt. Wir haben eine Glaubwürdigkeit, die ihnen und der Marke Israel fehlt. Aus diesem Grund werden Journalisten und die Medien im Allgemeinen ständig wegen “Lügen” angegriffen (der Begriff, mit dem Naftali Bennett gestern Abend Christiane Amanpour auf CNN angriff).

Journalisten sind der Glimmstengel im Kohlenpot. Wir entlarven die Lügen. Wir sagen die Wahrheit, auch die unbequeme Wahrheit. Das ist ein weiterer Grund, warum sie mich auf Twitter gesperrt haben. Feindliche” Stimmen zum Schweigen zu bringen ist ein wichtiges Element in Israels Krieg um die Vorherrschaft in den Medien. Das Schlimmste an Twitters Entscheidung ist, dass ein jüdischer Journalist – der die Bedeutung von Völkermord und dem damit verbundenen Leid sehr gut kennt – dafür bestraft wird, dass er diejenigen kritisiert, die zu einem solchen Massenmord aufrufen.

Twitter versucht, die Nadel einzufädeln … und scheitert

Twitter versucht vergeblich, einen Spagat zu machen. Es versucht, ein Verfechter der Vielfalt und der freien Meinungsäußerung zu sein, während es gleichzeitig Regulierungsbehörden, Politikern und rechten Interessengruppen (wie der Israel-Lobby) über die Schulter schaut, die versuchen, das Spielfeld zu ihrem Vorteil zu kippen. In Krisenzeiten (z. B. wenn Israel den Gazastreifen bombardiert) weicht Twitter Kontroversen aus, indem es Inhalte löscht, die als zu aufrührerisch gelten. Das Problem ist, dass nicht der Inhalt aufrührerisch ist, sondern die israelische Massengewalt, die aufrührerisch ist. Die Unterdrückung von Kritik an israelischen Kriegsverbrechen ist ein großer Gefallen für Israel und eine Verhöhnung der Redefreiheit.

Während des Angriffs auf Gaza im letzten Jahr habe ich dieses Bild auf Facebook gepostet. Es wurde mit einer Warnung vor der “grafischen Natur” zensiert. Ja, Kindermord ist anschaulich und verstörend.

Diese Zensur ist nicht auf Twitter beschränkt. Es wurde viel darüber berichtet, dass Facebook Hunderte von pro-palästinensischen Konten gelöscht und die Inhalte anderer Konten zensiert hat. In der Vergangenheit wurde auch ich bei Facebook gesperrt. In einem Fall brüstete sich der Direktor eines israelischen Instituts für Luftfahrttechnik öffentlich damit, eine Massenmeldung über mein Konto organisiert zu haben, die zu dessen Sperrung führte. Vor kurzem, während des Gaza-Krieges im letzten Jahr, postete ich ein Bild eines trauernden jungen palästinensischen Paares, das sein totes Kleinkind in den Armen hält. Die Facebook-Moderatoren legten einen Bildschirm über das Bild mit der Warnung, dass es sich um verstörende grafische Inhalte handelt. Dadurch wurde der Betrachter gezwungen, zweimal zu klicken, bevor er sich das Bild ansehen konnte. Dies ist eine weitere, wenn auch mildere Form der Zensur.

Dies geschah vor ein paar Tagen auf Instagram, als Bella Hadid Bilder von palästinensischem Leid postete. Die Plattform hat sie daraufhin aus dem Verkehr gezogen. Was Reddit betrifft, so wurde ich letzten Monat von einem Administrator der Plattform wegen “Belästigung” dauerhaft gesperrt. In diesem Fall habe ich Berufung eingelegt, und die Sperre wurde aufgehoben. Trotz des Scheiterns des Verbots hat es bei mir einen schlechten Beigeschmack hinterlassen, und meine Beteiligung an der Website ist zurückgegangen, was mehr oder weniger das ist, was sich die Zensoren erhofft haben.

Die Palästinenser haben es in den sozialen Medien natürlich viel schwerer. Die Plattformen fühlen sich viel freier, wenn sie palästinensische Äußerungen online verbieten, als wenn sie Äußerungen von Nicht-Muslimen verbieten. Um das klarzustellen: Ich habe kein Monopol auf Empörung, und ich habe auch nicht das Recht, damit zu prahlen, dass meine Schikanen schlimmer sind als die der anderen. Wir alle leiden unter der Zensur; und die wirklichen Opfer und der Diskurs leiden ebenfalls.

Richard Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, die die Geheimnisse des israelischen Staatssicherheitsdienstes aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...