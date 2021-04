Bild: This photograph depicts the Armenian leader Papasyan seeing what’s left after the horrendous murders near Deir-ez-Zor in 1915-1916. Photograph Source: Bodil Katharine Biørn – National Archives of Norway – Public Domain

Überlegungen zum Völkermord als ultimatives Verbrechen



von Alfred de Zayas – Richard Falk

23.April 2021

Dieses Foto zeigt den armenischen Führer Papasyan, wie er sieht, was nach den grausamen Morden in der Nähe von Deir-ez-Zor in den Jahren 1915-1916 übrig geblieben ist. Fotoquelle: Bodil Katharine Biørn – National Archives of Norway – Public Domain

Der Missbrauch des Wortes Völkermord ist verächtlich gegenüber den Angehörigen der Opfer der Massaker an den Armeniern, des Holocausts und des Völkermords in Ruanda – und außerdem ein Bärendienst sowohl für die Geschichte, das Recht als auch für die umsichtige Gestaltung der internationalen Beziehungen. Wir wussten bereits, dass wir in einem Ozean von Fake News treiben. Es ist weitaus gefährlicher zu entdecken, dass wir auch Gefahr laufen, in den turbulenten Gewässern des “Fake Law” unterzugehen. Wir müssen dringend zurückschlagen. Eine solche Entwicklung ist nicht hinnehmbar.

Wir dachten, die Wahl Bidens würde uns vor einer bedrohlichen Korrumpierung der Sprache bewahren, wie sie von Donald Trump, John Bolton und Mike Pompeo verbreitet wird. Wir dachten, dass wir nicht länger beweislosen Behauptungen, Post-Wahrheiten und zynischen Tatsachenverdrehungen ausgesetzt sein würden. Es scheint nun, dass wir uns geirrt haben.

Wir erinnern uns an Pompeos Prahlerei über die Nützlichkeit von Lügen, wir hörten seine aufrührerischen Behauptungen gegen Kuba, Nicaragua, seine haarsträubenden Behauptungen, dass die Hisbollah in Venezuela sei, seine Eskapaden im Namen von Trump – alles im Namen von MAGA.

Donald Trump und Mike Pompeo haben es nicht geschafft, Amerika wieder groß zu machen. Sie haben es geschafft, die ohnehin schon niedrige Meinung zu senken, die die Welt von Amerika als einem Land hat, das sich an die internationalen Regeln hält. Eine entscheidende Entwicklung in dieser Abwärtsspirale war George W. Bushs Megakriminalität – die unprovozierte Invasion und Verwüstung des Irak, die UN-Generalsekretär Kofi Annan bei mehr als einer Gelegenheit als “illegalen Krieg” bezeichnete. Wir beobachteten Barak Obamas Beteiligung an der Zerstörung Libyens, die durch Hillary Clintons unsägliche Worte über Qaddafis Untergang, die mit imperialer Freude geäußert wurden, einen bitteren Nachhall fand: “Wir kamen, wir sahen, er starb”. Wir können Trumps kriminelle Wirtschaftssanktionen und Finanzblockaden nicht vergessen, die ganze Gesellschaften inmitten einer lähmenden Pandemie bestrafen. Das waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in unserem Namen begangen wurden. Solche Sanktionen erinnerten uns an gnadenlose mittelalterliche Belagerungen von Städten, mit dem Ziel, ganze Bevölkerungen in die Unterwerfung zu treiben. Wir erinnern uns an die eine Million ziviler Todesopfer, die durch die deutsche Blockade von Leningrad 1941-44 entstanden.

Nein, um Amerika wieder großartig zu machen, scheint es pervers anzunehmen, dass dies dadurch erreicht werden kann, dass man sich weiterhin wie ein internationaler Tyrann verhält, der ganze Völker bedroht und verprügelt. Nein, um Amerika in der Welt respektiert und bewundert zu machen, können und sollten wir damit beginnen, das Vermächtnis von Eleanor Roosevelt wiederzubeleben, den Geist und die Spiritualität der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wiederzuentdecken und im weiteren Sinne den friedensorientierten Humanismus von John F. Kennedy wieder aufleben zu lassen.

Wir können und sollten von Joe Biden und Antony Blinken mehr verlangen. Beweisfreie Behauptungen über “Völkermord” in Xinjiang, China, sind eines jeden Landes unwürdig, und vor allem des Landes, das sich als oberster internationaler Verfechter der Menschenrechte aufspielen will. Raphael Lemkin würde sich im Grab umdrehen, wenn er erfahren würde, dass das Verbrechen des “Völkermords” so krass instrumentalisiert wurde, um die Trommeln der Sinophobie zu schlagen. Das plötzliche Aufflammen des Interesses der Vereinigten Staaten am Schicksal des uigurischen Volkes scheint weniger durch Mitgefühl oder den Schutz der Menschenrechte motiviert zu sein, als vielmehr aus den zynischsten Seiten des machiavellistischen Spielbuchs der Geopolitik entnommen.

Völkermord ist ein klar definierter Begriff im internationalen Recht – in der Völkermordkonvention von 1948 und in Artikel 6 des Römischen Statuts. Die angesehensten internationalen Gerichtshöfe haben sich unabhängig voneinander darauf geeinigt, dass der Beweis für das Verbrechen des Völkermords von einer äußerst überzeugenden Präsentation von Fakten abhängt, einschließlich der Dokumentation einer Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda, der Internationale Gerichtshof – sie alle haben sich bemüht, maßgebliche Tests des “Vorsatzes” zu liefern und behandeln den Vorsatz als das wesentliche Element des Verbrechens des Völkermordes. Von dieser Rechtsprechung sollten sich unsere Politiker leiten lassen, wenn sie umsichtige Schlussfolgerungen darüber ziehen, ob es glaubwürdige Gründe gibt, den Vorwurf des Völkermordes zu erheben, angesichts seiner aufrührerischen Wirkung. Wir sollten fragen, ob die Faktenlage getrübt ist, und eine unabhängige internationale Untersuchung fordern, gefolgt von weiteren Maßnahmen, falls dies als angemessen erachtet wird, und in einer atomar bewaffneten Welt sollten wir äußerst vorsichtig sein, bevor wir eine solche Anschuldigung erheben.

Mike Pompeos Behauptung, China würde in Xinjiang einen Völkermord begehen, wurde nicht einmal durch einen Hauch von Beweisen gestützt. Es war ein besonders unverantwortliches Beispiel für ideologisches Getue in seiner schlimmsten Form, und außerdem eine Umarmung rücksichtsloser Geopolitik. Deshalb ist es für uns so schockierend, dass der Menschenrechtsbericht des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2021 den “Völkermord”-Vorwurf in seiner Zusammenfassung wiederholt, sich aber nicht einmal die Mühe macht, einen solchen provokativen Vorwurf im Hauptteil des Berichts zu erwähnen. Dies ist eine unverantwortliche, unvernünftige, unprofessionelle, kontraproduktive und vor allem gefährlich aufrührerische Anschuldigung, die leicht außer Kontrolle geraten könnte, wenn China sich entscheiden sollte, in gleicher Weise zu reagieren. China stünde auf festerem Boden als Pompeo oder das Außenministerium, wenn es die Vereinigten Staaten des “fortgesetzten Völkermordes” gegen die First Nations of the Americas, Cherokees, Sioux, Navajo und viele andere Stammesnationen beschuldigen würde. Wir können uns nur die wütende Gegenreaktion vorstellen, wenn es

China gewesen wäre, das als erstes das lose Gerede vom Völkermord in den Raum gestellt hätte.

Indem sie unbegründete Behauptungen aufstellt, untergräbt die US-Regierung ernsthaft ihre eigene Autorität und Glaubwürdigkeit, um ihre Rolle als globale Führungsmacht wiederzubeleben. Diese konstruktive internationale Rolle spielt man nicht, indem man die Menschenrechte gegen China – oder Russland – “waffentauglich” macht. Stattdessen würde eine Außenpolitik, die sich der echten Förderung der Menschenrechte verschrieben hat, die internationale Zusammenarbeit bei der Durchführung zuverlässiger Untersuchungen von groben Menschenrechtsverletzungen und internationalen Verbrechen fordern, wo immer sie vorkommen – sei es in Indien, Ägypten, China, Russland, der Türkei, Saudi-Arabien, Myanmar, Jemen, Brasilien oder Kolumbien. Wir würden hoffen, dass Bidens Washington selbstbewusst genug ist, um sogar für Untersuchungen empfänglich zu sein, die als Reaktion auf Anschuldigungen von Verstößen gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre engsten Verbündeten in Europa und anderswo durchgeführt werden.

Die orwellsche Korruption der Sprache durch US-Regierungsbeamte, die Doppelstandards, die Verbreitung von Fake News durch die Mainstream-Medien, einschließlich der “Qualitätspresse” und CNN, selbsternannt als “der vertrauenswürdigste Name in Sachen Nachrichten”, untergraben unsere Selbstachtung. In der Tat untergräbt die Manipulation der öffentlichen Meinung unsere Demokratie, da wir

Die Manipulation der öffentlichen Meinung untergräbt unsere Demokratie, da wir den Übertreibungen der Fehler anderer erliegen, die der feindlichen Propaganda zusätzlichen Biss verleihen und die Welt an den Rand eines bedrohlichen geopolitischen Abgrunds führen und dabei die Aussichten auf einen neuen kalten Krieg erhöhen – oder Schlimmeres.

Die Biden-Administration sollte zumindest Respekt vor dem amerikanischen Volk und vor dem Völkerrecht zeigen, indem sie aufhört, die Bedeutung des Wortes “Völkermord” zu verharmlosen und die Menschenrechte als geopolitisches Konfliktinstrument zu behandeln. Solch unverantwortliches Verhalten mag die Nerven der Trumpisten beruhigen und eine Fassade der Einigkeit schaffen, die darauf beruht, China als das neue “böse Imperium” darzustellen, aber es ist ein außenpolitischer Trick, der abgelehnt werden sollte, da er ein Rezept für eine globale Katastrophe zu sein scheint. Übersetzt mit Deepl.com

Alfred de Zayas ist Rechtsanwalt, Schriftsteller, Historiker, Experte auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Völkerrechts sowie hochrangiger UN-Beamter im Ruhestand. Richard Falk ist Albert G. Milbank Professor Emeritus für Internationales Recht an der Princeton University und Visiting Distinguished Professor in Global and International Studies an der University of California, Santa Barbara.

