Ukraine-Krieg schwappt auf den Nahen Osten über von Philip Giraldi

Ukraine War Spills Over Into the Middle East In spite of an overwhelming flood of disinformation coming from the Western mainstream media and governments, there continue to be obviously widely divergent views on the current war between Ukraine and Russia.

Ukraine-Krieg schwappt auf den Nahen Osten über

USA und Israel werden den Verkauf iranischer Drohnen an Russland verhindern



von Philip Giraldi



17. Januar 2023

Trotz einer überwältigenden Flut von Desinformationen, die von den westlichen Mainstream-Medien und Regierungen ausgehen, gibt es offensichtlich weiterhin sehr unterschiedliche Ansichten zum aktuellen Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Die offizielle und von den Medien unterstützte Darstellung lautet, dass Moskau seinen Nachbarn unter Verletzung der “regelbasierten” Grundsätze der internationalen Beziehungen angegriffen hat, wonach ein Angriff auf eine Nation durch einen Nachbarn mit der Absicht, Territorium zu erobern, immer und eindeutig falsch ist. Diese Denkweise, die in den Medien mit der endlos wiederholten Phrase “Russlands unprovozierter Angriffskrieg” zusammengefasst wird, lieferte die Rechtfertigung für die US/NATO-Intervention zur Unterstützung der Bemühungen der Regierung Wolodymyr Selenskij, sich gegen die Russen zu wehren. Sie hat auch dazu beigetragen, dass die Ukraine und ihre Unterstützer für “Freiheit”, “Demokratie” und sogar “Gut gegen Böse” eintreten.

Umgekehrt hat der Kreml argumentiert, dass er wiederholt versucht hat, eine Einigung mit der Ukraine auf der Grundlage zweier grundlegender Fragen auszuhandeln, von denen er behauptet, dass sie seine eigene nationale Sicherheit und Identität bedrohen. Erstens hat sich die Ukraine nicht an die Minsker Vereinbarungen von 2014-5 gehalten, in denen der Region Donbas, die wie die Krim unbestreitbar von ethnischen Russen bewohnt wird, ein hohes Maß an Autonomie zugestanden wurde. Seit dieser Vereinbarung haben ukrainische Milizen und andere bewaffnete Kräfte den Donbass mit Artillerie beschossen und dabei schätzungsweise 15.000 überwiegend russische Einwohner getötet. Zweitens sträubt sich Russland gegen die Pläne, der Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO anzubieten, wodurch ein möglicherweise überlegenes feindliches Militärbündnis vor seiner Haustür stehen würde. Der russische Präsident Wladimir Putin stellte fest, dass beide Fragen verhandelbar seien und dass Selenskyj nur zustimmen müsse, sein Land als “neutral”, d.h. nicht mit einem Militärbündnis verbunden, zu erhalten. Berichten zufolge waren es die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die die Ukraine dazu drängten, alle russischen Forderungen abzulehnen, um einen Zermürbungskrieg mit ukrainischen Leben zu beginnen, der Putins Regierung destabilisieren und ihre Fähigkeit, sich der Vorherrschaft der USA und des Westens zu widersetzen, einschränken sollte.

Der Standpunkt der USA und Europas ist sehr heuchlerisch, da die USA und die NATO seit dem 11. September 2001 in eine Reihe von Ländern einmarschiert sind und dort Regimewechsel durchgeführt haben, darunter auch in der Ukraine im Jahr 2014. Einige Kritiker der Kämpfe halten die russischen Forderungen insofern für legitim, als Putin sehr klare Zeichen gesetzt hat und die Sicherheit seines Landes wirklich schützen will, obwohl man zustimmen könnte, dass es einen Schritt zu weit geht, jeden bewaffneten Angriff eines Landes auf ein anderes zu begrüßen, wenn keine klare und unmittelbare Bedrohung vorliegt. Doch in diesem Fall ist die zunehmende Einmischung der USA und der NATO in die Kämpfe eine äußerst gefährliche Entwicklung, da sie den Konflikt leicht eskalieren und in einen möglicherweise verheerenden nuklearen Schlagabtausch verwandeln könnte. Man würde sich wünschen, dass ein Waffenstillstand eingeleitet würde, um die Kämpfe sofort zu beenden, gefolgt von ernsthaften Verhandlungen zur Beilegung des Territorialstreits. Aber natürlich haben die Vereinigten Staaten, die Zelensky mit mehr als 100 Milliarden Dollar unterstützt haben, deutlich gemacht, dass sie an einer Verhandlungslösung nicht interessiert sind, solange Putin nicht bereit ist, als ersten vertrauensbildenden Schritt das gesamte besetzte ukrainische Gebiet, einschließlich der Krim, aufzugeben. Mit anderen Worten: Er muss kapitulieren.

Die Befürchtung, dass die Kämpfe in der Ukraine in irgendeiner Weise weitere Akteure einbeziehen und sich regional ausbreiten könnten, scheint sich durch den Inhalt eines kürzlich erschienenen Artikels der New York Times zu bestätigen. Er trägt den Titel U.S. Scrambles to Stop Iran From Providing Drones for Russia und ist untertitelt mit “As the war in Ukraine grinds on, some officials have become convinced that Iran and Russia are building a new alliance of convenience”. Bedenken Sie, dass alles, was in einer großen amerikanischen Nachrichtenagentur erscheint, wahrscheinlich eine Platzierung oder ein Leck der US-Regierung selbst ist. Die Times beruft sich in ihrem Bericht auf “… Interviews in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten mit einer Reihe von Geheimdienst-, Militär- und nationalen Sicherheitsbeamten, [die] ein expandierendes US-Programm beschrieben haben, das darauf abzielt, Irans Fähigkeit zur Herstellung von Drohnen zu ersticken, es den Russen zu erschweren, die unbemannten ‘Kamikaze’-Flugzeuge zu starten, und – wenn alles andere fehlschlägt – die Ukrainer mit der notwendigen Verteidigung auszustatten, um sie vom Himmel zu schießen.”

All dies bedeutet, dass die Quellen der Informationen ungenannt sind und als anonym und daher nicht überprüfbar gelten sollten, aber der Artikel ist dennoch interessant. Im ersten Absatz des Artikels heißt es: “Die Biden-Administration hat umfassende Anstrengungen unternommen, um die Fähigkeit des Irans zu unterbinden, Drohnen für den Einsatz im Krieg in der Ukraine zu produzieren und an Russland zu liefern – ein Unterfangen, das an ihr jahrelanges Programm erinnert, Teheran den Zugang zur Nukleartechnologie zu verwehren.”

Es hat also den Anschein, dass der Stellvertreterkrieg gegen Russland nun den Nahen Osten erreicht hat, genauer gesagt den Iran, wo die Vereinigten Staaten und Israel seit langem an der Ermordung von Wissenschaftlern und Technikern sowie an der Sabotage von Einrichtungen und der Einführung von Cyberangriffs-“Würmern” (Stuxnet) in Computerbetriebssysteme von Forschungseinrichtungen beteiligt sind. In dem Artikel heißt es, dass Israel und die USA Gespräche über die genaue Vorgehensweise bei der Bekämpfung der iranischen Drohnenproduktion geführt haben. Am 22. Dezember fand ein sicheres Videotreffen zwischen Israels führenden Vertretern der nationalen Sicherheit, des Militärs und des Geheimdienstes und Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater der Biden-Regierung, statt. Die Teilnehmer “erörterten die wachsenden militärischen Beziehungen des Iran zu Russland, einschließlich des Transfers von Waffen, die der Kreml gegen die Ukraine einsetzt und die auf die zivile Infrastruktur des Landes abzielen, sowie die Bereitstellung von Militärtechnologie durch Russland an den Iran im Gegenzug”.

In den Bemühungen Washingtons, den Waffenverkauf des Irans an Russland zu stoppen, während die USA gleichzeitig Waffen im Wert von vielen Milliarden Dollar an die Ukraine liefern, ist sicherlich ein hohes Maß an Heuchelei zu erkennen. Die anfänglichen Bemühungen der USA, die angeblichen Auswirkungen der Drohnen auf dem Schlachtfeld zu verringern, konzentrierten sich bisher darauf, den Verkauf oder die Verbreitung der nicht aus iranischer Produktion stammenden Technologie, die zum Bau der Drohnen verwendet wird, zu verhindern. Das US-Militär hat der Ukraine auch nachrichtendienstliche Informationen zur Verfügung gestellt, die Gegenangriffe auf die russischen Abschussrampen ermöglichen würden. Diese Bemühungen waren jedoch nur teilweise erfolgreich, da die verwendeten elektronischen Komponenten weithin verfügbar sind oder durch den Einsatz von Komponenten mit doppeltem Verwendungszweck angepasst werden können, wenn eine Bezugsquelle abgeschnitten wird. Außerdem haben die gewieften Russen offenbar gelernt, die Abschussorte häufig zu wechseln, da die Drohnen und die Lastwagen, auf denen sie montiert sind, sehr mobil sind.

Der Times-Artikel wirft jedoch mehr Fragen auf als er beantwortet. So haben die Iraner den Russen anscheinend etwa 1.700 Drohnen verkauft, von denen bis Mitte Dezember schätzungsweise 300 zum Einsatz kamen, was die Art der Kämpfe in der Ukraine kaum verändert, zumal ihr Einsatz als so genannte Kamikaze-Drohne bedeutet, dass sie ihr Ziel durch Zündung eines an der Drohne befestigten Sprengstoffs treffen. Das bedeutet, dass sie bei einem einzigen Einsatz zerstört werden. Außerdem gab es Berichte über Probleme in der Lieferkette, so dass nicht klar ist, wie viele Drohnen tatsächlich geliefert wurden. Und die Russen haben sicherlich ihre eigenen Drohnenfabriken als Teil ihrer hochentwickelten Rüstungsindustrie, es ist also nicht so, dass sie verzweifelt auf die Hilfe des Irans angewiesen wären, auch wenn dies in den US-Medien behauptet wird.

Iran hat zwar ein aktives Drohnenprogramm, und iranische Drohnen wurden bei Angriffen auf US-Militärstützpunkte in Syrien sowie auf saudi-arabische Raffinerien eingesetzt. Die “Shahed”-Drohnen sind billig und einfach, aber effektiv, und man geht davon aus, dass der Iran sie bei Bedarf in Massenproduktion herstellen kann, solange er weiterhin die erforderlichen Komponenten beschaffen kann. Man könnte sagen, dass sie eine Waffe für den “armen Mann” darstellen, die gegen weitaus mächtigere und hochentwickelte Feinde wie die Vereinigten Staaten oder Israel eingesetzt werden kann.

Wie dem auch sei, der plötzliche Wunsch der Biden-Administration, den Iran aktiver und mit Israel als Partner zu bekämpfen und dabei den Ukraine-Krieg und Russland als Vorwand zu nutzen, ergibt keinen Sinn. Biden und Außenminister Antony Blinken sind von der Erneuerung des Atomüberwachungsabkommens Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) mit dem Iran abgerückt, obwohl Teheran zu Zugeständnissen bereit war und es im nationalen Sicherheitsinteresse der USA liegt, ein solches Abkommen aufrechtzuerhalten. Der frisch wiedereingesetzte israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich bereits an das mächtige American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) gewandt und zu einer “engen Abstimmung” mit Washington aufgerufen, um aggressiv gegen den Iran vorzugehen. Für Januar ist eine Reihe von Treffen zwischen israelischen und US-amerikanischen Geheimdienstmitarbeitern und nationalen Sicherheitskräften geplant. Und natürlich gibt es im Außenministerium und in den nationalen Sicherheitsbehörden viele Befürworter einer harten Linie gegenüber dem Iran, Russland und jetzt auch China. Die meisten von ihnen sind auch ausgesprochene Zionisten, viele mit engen Beziehungen zu Benjamin Netanjahu, was sie zu parteiischen Verfechtern israelischer Interessen macht.

Der Iran, der weder die USA noch irgendwelche erkennbaren strategischen Interessen Washingtons bedroht, ist bereits Opfer praktisch aller nur denkbaren Sanktionen, die in den letzten vierzig Jahren von verschiedenen amerikanischen Präsidenten verhängt wurden. Und jetzt, da der Iran mit Russland befreundet ist und dieses Land mit Waffen beliefert, die sicherlich willkommen sind, aber den Verlauf des Krieges wahrscheinlich nicht ändern werden, bereiten sich die USA erneut darauf vor, sich einen weiteren Feind zu machen und es mit ihm aufzunehmen, möglicherweise mit heimlicher oder sogar offener israelischer Hilfe. Man fragt sich jedoch, wie viel von dem Getue des Weißen Hauses echt und wie viel unecht ist. Da sich die Vereinigten Staaten nun einem Verteidigungshaushalt von 1 Billion Dollar für das Jahr 2023 nähern, muss jemand einen Weg finden, sowohl die Ausgaben zu rechtfertigen als auch all das Geld politisch nützlich zu machen, indem er der Öffentlichkeit erzählt, dass die Ausgaben die Amerikaner “sicher” machen. Und was könnte besser sein, als all diese glänzenden neuen Waffen gegen ein paar “Feinde” hier und da einzusetzen, was garantiert, dass die Rüstungsunternehmen noch reicher werden und noch mehr Geld an die Politiker zurückzahlen, die die Quelle der Großzügigkeit sind. Könnte das alles so einfach sein? Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist geschäftsführender Direktor des Council for the National Interest, einer steuerlich absetzbaren 501(c)3 Bildungsorganisation.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …