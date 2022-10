http://www.informationclearinghouse.info/57266.htm



Ukraine – Wie erklärt sich der jüngste russische Rückzug?

Von Moon Of Alabama

05. Oktober 2022: Information Clearing House — ” Moon Of Alabama”

In den letzten Monaten hat die Ukraine eine Gegenoffensive gegen russische Stellungen in der Region Charkow gestartet. Der Angriff gegen die dünnen russischen Truppen war recht erfolgreich, hat die ukrainische Armee jedoch mehrere tausend Mann und unersetzliche Ausrüstung gekostet. Das scheint für Kiew keine Rolle zu spielen.

Es wurden mehrere Gründe für den Erfolg genannt. Die russischen Streitkräfte in dem Gebiet waren noch schwächer, als man angenommen hatte, und die Ukraine war bereit, alle ihre Reserven durch die russischen Verteidigungslinien zu drücken. Die russische Artillerie war ebenso dünn und konnte nicht genügend Flächenwaffen wie Mehrfachraketenwerfersysteme einsetzen, um die stürmenden ukrainischen Kräfte aufzuhalten.

Infolgedessen nahm die Ukraine einen recht großen Teil des Landes ein. Die meisten davon waren dünn besiedelte ländliche Gebiete. Selbst die Stadt Lyman, die die Russen aufgaben, hatte vor dem Krieg weniger als 30.000 Einwohner.

Gebiet Charkow 4. Oktober

Gebiet Charkow 1. September

Doch eine weitere ukrainische Gegenoffensive lässt mich an den Erklärungen für die Gebietsverluste bei Charkow zweifeln.

In der Region Cherson-Nikopol unternahmen die Ukrainer mehrere Versuche, die russischen Truppen vom Land nördlich des Dnjepr zu vertreiben. Alle waren mit großen Verlusten für die ukrainische Seite gescheitert. Doch in der letzten Woche versuchten die Ukrainer einen neuen Angriff entlang des Flusses und durchbrachen die russische Frontlinie.

Die russischen Truppen zogen sich in guter Ordnung zurück, und die Ukrainer stießen weiter vor.

Region Cherson-Nikopol 4. Oktober

Gebiet Cherson-Nikopol 1. September

Weder die Erklärung, dass zu wenig Männer zur Verfügung standen, noch die Erklärung, dass es zu wenig MLRS-Systeme oder Munition gab, die den Erfolg von Charkow erklären könnten, trifft auf die Region Cherson zu.

Im Laufe des Sommers wurden russische Truppen aus der Region Charkow abgezogen und zur Verteidigung der Region Cherson in den Süden geschickt. In diesem Gebiet befinden sich zahlreiche russische Einheiten, darunter viele Artilleriesysteme. Und obwohl die Ukrainer einige Brücken über den Dnjepr beschädigt haben, verfügen die russischen Streitkräfte über genügend Fähren, um den Nachschub aufrechtzuerhalten. Die meisten der früheren ukrainischen Angriffe wurden relativ leicht zurückgeschlagen.

Es fällt mir daher schwer, die derzeitige Situation zu erklären.

Ich habe das Gefühl, dass die russischen Streitkräfte von oben den Befehl erhalten haben, ihre Kräfte zu schonen und sich zurückzuziehen, sobald der Druck groß genug ist und mit schweren russischen Verlusten zu rechnen ist.

Warum wurden solche Befehle gegeben? Was sind die Pläne dahinter?

Ich weiß es nicht wirklich. Aber ich bin sicher, dass wir es herausfinden werden, wenn Russland die neue Phase des Krieges eröffnet.

Das Wetter in der Ukraine ist ziemlich schlecht geworden, und der Regen macht das Überfahren von Feldern mit Panzern usw. fast unmöglich. Deshalb wurde der Angriff im Süden auf eine Straße verlegt. In zwei Monaten wird der Boden in der Ukraine wahrscheinlich gefroren sein.

Die russische Militärführung scheint zu glauben, dass die ukrainischen Operationen bald eingestellt werden und dass die mobilisierten Verstärkungen, die allmählich eintreffen, das Bild entscheidend verändern können, sobald der Winter kommt.

Ein weiterer möglicher Grund für den Befehl, Kräfte zu sparen und nicht um jeden Preis an einem Gebiet festzuhalten, könnte politischer Natur sein. Die russische Öffentlichkeit wurde allmählich etwas kriegsmüde, aber nach den Verlusten in der Region Charkow drängten die Fernsehkommentatoren darauf, den Krieg zu gewinnen. Dies ermöglichte es dem russischen Präsidenten, die Mobilisierung von Reservisten einzuleiten. Die weiteren Verluste seither könnten dazu dienen, weitere politische Maßnahmen zu ermöglichen.

Das Gesetz, das die Rückkehr der vier Regionen zu Russland nach hundert Jahren Zugehörigkeit zur Ukraine ermöglichen soll, hat heute das Oberhaus des russischen Parlaments passiert:

Den Dokumenten zufolge werden die DVR und die LPR auch nach dem Beitritt zu Russland ihren Status als Republiken behalten und Russisch wird ihre Amtssprache sein. Die Regionen Cherson und Saporoschje werden sich Russland ebenfalls als konstituierende Einheiten anschließen und weiterhin “Regionen” genannt werden. Die Grenzen der Republiken und Regionen werden die gleichen sein, wie sie “am Tag ihrer Gründung und ihres Beitritts zu Russland bestanden”. In internationalen Abkommen ist festgelegt, dass ihre Grenzen mit anderen Ländern als die Staatsgrenzen Russlands gelten werden. Gleichzeitig treten die DVR und die LPR gemäß den Verfassungsgesetzen Russland unter den in ihren Verfassungen verankerten Grenzen von 2014 bei.

Präsident Putin muss nun das neue Gesetz unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. Die Staatsoberhäupter der DVR und der LPR haben bereits Gesetze zur Ratifizierung von Verträgen über den Beitritt zu Russland unterzeichnet.

Wenn die Gesetze in Kraft treten, wird die militärische Sonderoperation zu einem Krieg, um Angriffe auf russisches Gebiet zu verhindern und die Teile Russlands zurückzuerobern, die derzeit von der Ukraine besetzt sind.

Ich erwarte, dass die Handschuhe, die Russland bei den letzten Operationen noch getragen hat, ausgezogen werden. Übersetzt mit Deepl.com

