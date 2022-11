https://www.globalresearch.ca/ukrainian-authorities-advance-de-russification-project/5800311

Ukrainische Behörden treiben Projekt “Entrussifizierung” voran



Von Lucas Leiroz de Almeida

25. November 2022

Selbst inmitten eines militärischen Konflikts von hoher Intensität besteht eine der Hauptprioritäten der ukrainischen Behörden darin, die russische Kultur und Geschichte anzugreifen. Die Stadtverwaltung von Odessa genehmigte kürzlich den Abriss russischer Denkmäler, darunter die der Zarin Katharina der Großen und des Generalissimus Alexander Suworow. Dieser Schritt zeigt, wie Kiew sein Projekt der “Entrussifizierung” vorantreiben will, das nur durch einen russischen Militärsieg gestoppt werden kann.

Die Entscheidung wurde vom ukrainischen Abgeordneten Alexej Gontscharenko bekannt gegeben, der Sprecher des Exekutivausschusses des Stadtrats von Odessa ist. Er sagte: “Während einer Sitzung des Exekutivausschusses des Stadtrats von Odessa haben die Mitglieder des Exekutivausschusses die Entscheidung unterstützt, das Denkmal für die Gründer von Odessa abzubauen und zu versetzen”.

Bereits in der Vergangenheit hatte Gontscharenko dem Bürgermeister von Odessa, Gennadi Truchanow, einen Vorschlag zur Entfernung der Statue Katharinas der Großen unterbreitet, der jedoch unbeantwortet blieb, so dass die Entscheidung jetzt getroffen wurde. Truchanow war vor fast einem Jahrzehnt an der Aufstellung der Statue beteiligt, doch nun scheint er sich dem russophoben Wahn der ukrainischen Beamten und ihrer militanten Anhänger angeschlossen zu haben. Allein im November wurde die Statue der Kaiserin Katharina zweimal von neonazistischen Vandalen angegriffen, was die ernste Lage der antirussischen Stimmung unter den lokalen politischen Gruppen zeigt.

Zuvor waren bereits mehrere andere Vandalenakte gegen die Statue verübt und Petitionen von militanten Neonazis zur Zerstörung der Statue eingereicht worden. Am 5. Juli beispielsweise hatten ultranationalistische Gruppen eine Online-Petition ins Leben gerufen, in der vorgeschlagen wurde, das Denkmal durch eine Statue zu Ehren des amerikanischen Schauspielers Billy Herrington zu ersetzen, der für seine Arbeit in mehreren Pornofilmen bekannt ist. Natürlich war der Vorschlag eine Verhöhnung und konnte nicht ernst genommen werden, aber die antirussische Feindseligkeit in der ukrainischen Gesellschaft nach dem Maidan ist so groß, dass mehr als 25 000 Menschen die Petition unterzeichneten, die trotz ihrer Groteske dem Präsidenten Wolodymyr Zelenskij persönlich übergeben wurde. Überraschenderweise reagierte der ukrainische Präsident im August auf die Petition und forderte die örtlichen Behörden auf, das Thema Abriss zu “prüfen”.

Die Entscheidung, ein solches Denkmal zu zerstören, stellt einen direkten Angriff auf die Erinnerung an Odessa selbst dar, denn es war Katharina die Große, die die Stadt durch ein kaiserliches Dekret im 18. Gontscharenko betonte in seiner Rede sogar, dass dies ein Akt gegen die “Gründer von Odessa” sei, und machte damit die Absicht der ukrainischen Behörden deutlich, ihre eigene Geschichte auszulöschen. Ziel ist es, Odessa – und die gesamte Ukraine – von jeglichen kulturellen Bindungen zu Russland zu lösen, das nationale Gedächtnis zu zerstören und die lokale Geschichte als rein “ukrainisch”, ohne russische Beteiligung, umzuschreiben.

Wiederholt äußerte sich Selenskyj zu der angeblichen “Notwendigkeit”, die Ukraine von “russlandbezogenen Objekten” zu befreien. In vielen Regionen der Ukraine sind bereits mehrere Anschläge auf Denkmäler russischer und sowjetischer Helden verübt worden. Der Konflikt im Donbass selbst war in seinen ersten Tagen – 2014 – durch den Versuch der ukrainischen Streitkräfte gekennzeichnet, eine Lenin-Statue zu entfernen, was durch starken Widerstand der Bevölkerung verhindert wurde.

Es muss auch betont werden, dass die Ukraine nicht das einzige Land ist, das einen solchen Prozess durchläuft. Der ukrainische Fall ist gravierender, weil das Land seit dem Maidan-Putsch unter einem Neonazi-Regime steht, aber ähnliche Initiativen gibt es in allen Staaten, die sich der vom Westen unterstützten antirussischen Welle angeschlossen haben. In den baltischen Staaten ist beispielsweise die Entfernung sowjetischer Denkmäler zur gängigen Praxis geworden. So versuchen die Länder, die in der Vergangenheit an der russischen Zivilisation beteiligt waren, allmählich, ihre Geschichte auszulöschen oder umzuschreiben und betrachten dies als eine Art “Reinigung”.

Die Zerstörung von Statuen ist nur eine der Aktionslinien in diesem breit angelegten Projekt zur “Löschung” der russischen Geschichte. Auch die Ablehnung der russischen Kultur, Sprache und Kunst ist Teil dieses Problems. Bekanntlich hat die Ukraine in den letzten Monaten die Beseitigung von Büchern in russischer Sprache – einschließlich Übersetzungen nichtrussischer Autoren – gefördert, und es gab sogar öffentliche Bücherverbrennungen. Wenn das neonazistische Regime in Kiew noch lange anhält, werden künftige Generationen sicherlich mit verfälschten Versionen ihrer eigenen Geschichte erzogen werden und glauben, dass ihre Vorfahren nie Teil der russischen Zivilisation waren und dass Russland immer ein “feindliches”, “aggressives” Land war.

In der Tat ist das Umschreiben der Geschichte auf der Grundlage von Rassismus und Ressentiments eine unerträgliche Praxis. Die einzige Möglichkeit, einen kulturellen Völkermord an den Russen zu verhindern und das russische Gedächtnis in der Ukraine zu bewahren, ist ein militärischer Sieg gegen das Maidan-Regime. Nur durch die Beendigung der Stellvertreterdiktatur der NATO wird es möglich sein, die Versöhnung zwischen Russen und Ukrainern zu fördern und das nationale Gedächtnis zu bewahren, indem der von ausländischen Gruppen geschürte rassistische und irrationale Hass unterbrochen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Lucas Leiroz ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Rural Federal University of Rio de Janeiro; geopolitischer Berater. Sie können Lucas auf Twitter und Telegram folgen.

Gekennzeichnetes Bild: Dies ist ein Foto eines Kulturgutes in Russland, das Suworow-Denkmal, Suworow-Platz (Lizenziert unter CC BY-SA 4.0)

