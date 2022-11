Ukrainian First Lady Zelenska Ordered The Grayzone’s Web Summit Cancellation – scheerpost.com Irish media and sources close to Web Summit’s CEO confirm The Grayzone was banned from the gathering as the result of a personal campaign waged by Olena Zelenska, the wife of Ukrainian President Volodymyr Zelensky.

Olena Zelenska 2021. President.gov.ua, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Irische Medien und Quellen, die dem CEO des Web Summit nahe stehen, bestätigen, dass The Grayzone aufgrund einer persönlichen Kampagne von Olena Selenska, der Frau des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj, von der Veranstaltung ausgeschlossen wurde.

Ukrainische First Lady Selenska ordnete Absage des Webgipfels von The Grayzone an



Von Max Blumenthal / The Grayzone.

4. November 2022

Irische Medien und Quellen, die dem CEO des Web Summit nahe stehen, bestätigen, dass The Grayzone aufgrund einer persönlichen Kampagne von Olena Zelenska, der Frau des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, von der Veranstaltung ausgeschlossen wurde.

Olena Zelenska 2021. President.gov.ua, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Von Max Blumenthal / The Grayzone

The Grayzone wurde vom Web Summit, einem Mega-Event der Tech-Industrie in Lissabon, Portugal im November dieses Jahres, ausgeladen, nachdem die ukrainische First Lady Olena Selenska eine persönliche Lobby-Kampagne gestartet hatte. Selenska war die Überraschungsrednerin beim Web Summit und sprach am 1. November zu den Konferenzteilnehmern.

Dieses Blatt erfuhr von mehreren Quellen, die dem CEO des Web Summit, Paddy Cosgrave, nahe stehen, von Selenskas Rolle bei unserer Absage. Deren Angaben wurden in einem Bericht des Irish Examiner vom 3. November bestätigt, in dem es hieß, dass Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone “auf Drängen der First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, von der Veranstaltung abgesagt worden waren”.

Laut einer Quelle, die in die interne Kommunikation zwischen den Organisatoren des Web Summit eingeweiht ist, drohte Selenska “und die höchsten Ebenen der ukrainischen Regierung” damit, “erheblichen Einfluss auf die Sponsoren auszuüben”, wenn der Gipfel nicht The Grayzone und den Akademiker Noam Chomsky absagen würde, der ebenfalls als Redner eingeladen war.

“Sie sagte im Grunde, dass sie das gesamte Tischtuch vom Tisch reißen und alles kaputt machen würde”, so die Quelle.

Die Quelle erklärte, dass der Chef des Web Summit, Paddy Cosgrave, beschloss, auf Blumenthal und Mate zu verzichten und dafür Chomsky zu behalten, um eine mögliche Sabotage seiner Veranstaltung zu verhindern.

Darüber hinaus hatte Anya Parampil von The Grayzone bei ihrer Ankunft in Lissabon keinen Zugang zu ihrem Web Summit-Ticket, obwohl sie einen Presseausweis für die Veranstaltung erhalten hatte.

Eine zweite Quelle, die der Organisation des Web Summit nahe steht, betonte den Einfluss der ukrainischen First Lady auf die Veranstaltung und erklärte, dass Selenska “in der Lage gewesen wäre, eine ganze Reihe von Leuten dazu zu bringen, sich zurückzuziehen, große Unternehmen oder was auch immer, ich würde sagen, das war eine große Möglichkeit”.

“Im Endeffekt wurden Sie fallen gelassen, weil sie [Selenska] es so wollte”, so die Quelle.

Doch Selenskas Forderungen endeten nicht mit ihrer Forderung, The Grayzone abzubrechen.

Selenska sagt Atomknopf-Memes ab

Bei früheren Eröffnungsveranstaltungen des Web Summit eröffnete der Hauptredner den Gipfel, indem er einen großen roten Knopf drückte. In diesem Jahr verriet eine Quelle des Web Summit jedoch, dass die ukrainische First Lady sich weigerte, an der zeremoniellen Geste teilzunehmen, da der rote Knopf zu sehr an einen Auslöser für einen Atomkrieg erinnere.

“Sie wusste, dass es deswegen viele Memes geben würde”, sagte der Organisator. “Sie können sich vorstellen, dass das Bild von ihr, wie sie den roten Knopf drückt, viral gehen würde. Es würde zu gut sein. Und sie wissen, dass das nicht der Look ist, den sie wollen.”

Als Selenska am Abend des 1. November überraschend auftauchte, war der Knopf bereits entfernt worden. Mehrere Teilnehmer des Gipfels bezeichneten ihre Rede als eine Art “Elevator Pitch”.

Während des Web-Gipfels sagte Selenska, sie hoffe, dass Elon Musks Aufruf zum Frieden zwischen der Ukraine und Russland “ein zufälliger Fehler” sei. Mit anderen Worten: Sie bat die Zuhörer, dem Krieg eine Chance zu geben.

Die ukrainische First Lady wird die ganze Woche über in Lissabon bleiben, um bei Regierungsvertretern und Tech-Bonzen für die Unterstützung der ukrainischen Kriegsanstrengungen zu werben.

Eine Quelle des Web Summit sagte, ihre Kollegen wüssten sehr wohl, dass “eine kleine Gruppe von Leuten des Atlantic Council und von Bellingcat” geholfen habe, die Social-Media-Kampagne zur Ausladung der Grauzone zu koordinieren.

Der Atlantic Council und Bellingcat sind NATO-bezogene Lobbygruppen, die von der US-amerikanischen und britischen Regierung sowie von verschiedenen NATO-freundlichen Oligarchen finanziert werden. Die erstgenannte Organisation, eine in Washington ansässige Denkfabrik, die den Bellingcat-Gründer Elliot Higgins als Stipendiaten aufgenommen hat, wurde auch von der korruptionsbelasteten ukrainischen Gasgesellschaft Burisma finanziert.

Das ukrainische Ministerium für digitale Transformation und die ukrainische Botschaft in Portugal beteiligten sich ebenfalls an der Zensurkampagne und übergaben den Organisatoren des Web Summit einen Brief, in dem sie forderten, dass die Mitarbeiter von The Grayzone von der Konferenz ausgeschlossen werden.

Seit dem von den USA unterstützten Maidan-Putsch im Jahr 2014 hat Kiew den Informationsfluss eisern im Griff. Alle oppositionellen Medien wurden unter der Aufsicht von Zelensky faktisch verboten, und von den rund 400 Journalisten, die auf der halboffiziellen “Abschussliste” der ukrainischen Regierung, bekannt als Myrotvorets, stehen, wurden mindestens ein Dutzend ermordet. Nun haben Zelensky und seine Frau den Krieg ihrer Regierung gegen die Presse und den freien Meinungsaustausch bis ins Herz Westeuropas getragen.

The Grayzone nimmt an einem privaten Abendessen mit den Organisatoren des Web Summit teil

Am Abend des 2. November nahmen Max Blumenthal, Aaron Mate und Anya Parampil von The Grayzone an einem privaten Abendessen in Lissabon teil, das von Web Summit-Chef Paddy Cosgrave organisiert wurde. Dort diskutierten sie und andere Gäste über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine, die Gefahren der NATO-Erweiterung und die bevorstehenden US-Zwischenwahlen.

Die Anwesenheit der Grayzone bei dem privaten Abendessen sorgte am nächsten Tag für Schlagzeilen im Irish Examiner und in der Business Post, die zwei Reporter mit der Berichterstattung beauftragte.

Auf einer Pressekonferenz am 3. November zu unserer Einladung zu dem Abendessen befragt, erklärte Cosgrave: “Der Web Summit sollte ein großes Zelt bleiben. Die Leute sollten unterschiedlicher Meinung sein, und zwar heftig”. Übersetzt mit Deepl.com

