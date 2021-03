Bild: President Joe Biden’s staunchly pro-Israel policies are increasingly out of step with the base of his ruling Democratic Party. (US Embassy Jerusalem)

Umfrage: Mehrheit der Demokraten will mehr Druck auf Israel



Von Ali Abunimah



24. März 2021

Präsident Joe Bidens entschiedene Pro-Israel-Politik gerät zunehmend aus dem Einklang mit der Basis seiner regierenden Demokratischen Partei. (US-Botschaft Jerusalem) Präsident Joe Biden hat deutlich gemacht, dass seine Regierung Israel nachdrücklich unterstützt. Er hat es bisher versäumt, die schädlichsten Angriffe der Trump-Administration auf die Rechte der Palästinenser zurückzudrängen.

Schon vor der Wahl versicherte Antony Blinken, jetzt Außenminister, der Israel-Lobby, dass unter Biden die US-Finanzierung für Israels Militär bedingungslos bleiben würde. Seit der Wahl haben Spitzenbeamte von Biden, einschließlich Blinken, ihre Feindseligkeit gegenüber BDS bekräftigt – der gewaltfreien Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung für die Rechte der Palästinenser.

Eine neue Gallup-Umfrage zeigt, wie sehr diese harten antipalästinensischen Positionen nicht mit der Basis der Demokratischen Partei übereinstimmen – eine weitere Bestätigung langjähriger Trends. Auf den ersten Blick mag die Umfrage für die Israel-Lobby beruhigend erscheinen. Insgesamt sehen 75 Prozent der Amerikaner Israel wohlwollend, während 30 Prozent die Palästinensische Autonomiebehörde – im Gegensatz zum palästinensischen Volk – wohlwollender sehen. Ebenso sympathisieren 58 Prozent der Amerikaner mehr mit den Israelis – obwohl dies von 64 Prozent im Jahr 2018 abgenommen hat.

Inzwischen ist die Zahl derer, deren Sympathien eher bei den Palästinensern liegen, von 19 Prozent im Jahr 2018 auf 25 Prozent heute gestiegen. Aber das verbirgt, was Israel-Lobbyisten als eine alarmierende Verschiebung betrachten: Mehr als die Hälfte der Demokraten wollen nun, dass die USA mehr Druck auf Israel ausüben als auf die Palästinenser.



Druck auf Israel – Nachdem der Prozentsatz der Amerikaner, die mehr Druck auf die Palästinenser ausüben wollen, 2018 die 50-Prozent-Marke erreicht hatte, ist er nun auf 44 Prozent gefallen. Gleichzeitig ist der Anteil der Amerikaner, die mehr Druck auf Israel wollen, von 27 Prozent auf 34 Prozent gestiegen, so Gallup. Das ist ein positiver Trend für die Palästinenser. Aber es ist vielleicht nicht das wichtigste Ergebnis der Umfrage. Der größte Teil des Anstiegs seit 2018 bei den Amerikanern, die wollen, dass die USA mehr Druck auf Israel ausüben, kommt von den Demokraten, “von denen die Mehrheit jetzt diese Position vertritt”, so Gallup.

Die 53 Prozent der Demokraten, die sich für mehr Druck auf die Israelis aussprechen, sind von 43 Prozent im Jahr 2018 und nur 38 Prozent im Jahrzehnt davor gestiegen. Dies markiert “eine substantielle Veränderung in der Perspektive der Demokraten auf die US-Politik”, so Gallup. Nur noch 29 Prozent der Demokraten sind der Meinung, die USA sollten mehr Druck auf die Palästinenser ausüben als auf die Israelis. Dies wird Lobbygruppen entsetzen, die schon lange die stetige Erosion der Unterstützung für Israel in der Basis der Demokratischen Partei beklagen.



Die Lobby hat versucht, zurückzuschlagen. – Eine solche Anstrengung ist die Demokratische Mehrheit für Israel, eine Gruppe, die den progressiven Standardträger Senator Bernie Sanders während der Vorwahlen 2020 angegriffen hat. Sanders hatte vorgeschlagen, die US-Hilfe für Israel von Israels Behandlung der Palästinenser abhängig zu machen.



Kluft zwischen den Parteien – Laut der Gallup-Umfrage befürwortet eine knappe Mehrheit der Amerikaner – 52 Prozent – die palästinensische Eigenstaatlichkeit, während 37 Prozent dagegen sind. Leider fragte Gallup nicht nach Alternativen, wie einem einzigen demokratischen Staat mit gleichen Rechten, und auch nicht nach der Meinung zu BDS.

Die Umfrage bestätigt auch eine scharfe parteipolitische Kluft: 80 Prozent der Republikaner sympathisieren eher mit den Israelis, verglichen mit nur 10 Prozent, deren Sympathien eher bei den Palästinensern liegen.

Doch unter den Demokraten ist die Spaltung viel ausgeglichener: 43 Prozent sympathisieren mehr mit Israel, gegenüber 38 Prozent, die mehr mit den Palästinensern sympathisieren.

Unter den Amerikanern, die sich als “liberal” bezeichnen, sympathisiert eine größere Anzahl (44 Prozent) mehr mit den Palästinensern als mit Israel (36 Prozent).

Es gibt auch einige bemerkenswerte demographische Kontraste. – Zum Beispiel denken 48 Prozent der Weißen, dass die USA mehr Druck auf die Palästinenser ausüben sollten, um Kompromisse zu machen, während ein Drittel denkt, dass mehr Druck auf Israel ausgeübt werden sollte. Aber unter den Nicht-Weißen, so Gallup, sinkt die Zahl derer, die denken, dass sich der US-Druck auf die Palästinenser konzentrieren sollte, auf 38 Prozent, während 37 Prozent mehr Druck auf Israel sehen wollen. Inzwischen will fast die Hälfte der über 55-Jährigen mehr Druck auf die Palästinenser, während 34 Prozent mehr Druck auf Israel sehen wollen. Bei den 18- bis 34-Jährigen ist die Verteilung ausgeglichener: 40 Prozent wollen mehr Druck auf die Palästinenser, während 38 Prozent wollen, dass Israel mehr Druck verspürt.

All dies bedeutet, dass die Kampflinien zwischen den entschieden pro-israelischen Eliten der Demokratischen Partei und einer Basis, die viel mehr auf Gerechtigkeit ausgerichtet ist, scharf bleiben werden – und dass das Eintreten für die Rechte der Palästinenser eine Wirkung zu haben scheint.Übersetzt mit Deepl.com

