Caitlin Johnstone: Unhinged Responses to Bucha Mainstream pundits calling for a military escalation that could set off nuclear war and end humankind should get on a plane and go fight Russia directly themselves. By Caitlin Johnstone CaitlinJohnstone.com Listen to a reading of this article. In an appearance on the MSNBC show Velshi, The M

Mainstream-Propheten, die eine militärische Eskalation fordern, die einen Atomkrieg auslösen und die Menschheit auslöschen könnte, sollten sich in ein Flugzeug setzen und Russland direkt bekämpfen.

Unverblümte Antworten auf Butscha



Von Caitlin Johnstone

4. April, 2022

In einem Auftritt in der MSNBC-Show Velshi sprach sich John Spencer vom Modern War Institute ausdrücklich für einen direkten militärischen Konflikt der USA mit Russland aus, weil in der ukrainischen Stadt Butscha Kriegsverbrechen begangen worden sein sollen.

“Ich bin bereit, mich in diesem Moment zu engagieren – im Gegensatz zu dem, was ich vor diesem Tag getan habe – um Menschen in direkten Kontakt mit Russland zu bringen, um Russland zu stoppen”, sagte Spencer. “Nennen Sie es Friedenssicherung. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir müssen mehr tun, als nur Waffen zu liefern. Und mit “wir” meine ich die Vereinigten Staaten. Ja, wir werden es in einer Koalition mit vielen anderen tun, aber wir sind das Beispiel. Also stellt Stiefel auf den Boden, schickt Waffen direkt nach Russland.”

Man beachte die bizarre verbale Gymnastik, mit der Spencer versucht, die Tatsache zu verschleiern, dass er einen heißen Krieg mit einer nuklearen Supermacht befürwortet: “Leute in direkten Kontakt mit Russland bringen”, “Waffen direkt auf Russland schicken”. Wer redet denn so? Er fordert das US-Militär auf, auf das russische Militär zu schießen, er sagt es nur sehr seltsam.

Das Modern War Institute ist Teil der Abteilung für militärische Ausbildung an der Militärakademie der Vereinigten Staaten, die direkt vom Pentagon betrieben wird.

Auf die Frage des Moderators Ali Velshi, was er von den Warnungen halte, dass eine direkte militärische Konfrontation mit Russland zu einem Atomkrieg führen könnte, sagte Spencer: “Das ist ein großes Risiko, das verstehe ich. Aber heute ist es anders.”

Velshi selbst kam sowohl online als auch in den sozialen Medien viel deutlicher als sein Gast zur Sache.

“Wir sind über den Punkt hinaus, an dem es um Sanktionen und scharf formulierte Verurteilungen und die Beschlagnahmung der Megajachten von Oligarchen geht”, sagte Velshi seinem MSNBC-Publikum. “Wenn dies nicht die Art von Moment ist, für den die Vereinten Nationen und die NATO und die UNO und die G-20 und der Europarat und die G-7 geschaffen wurden, was war dann der Sinn dieser Bündnisse, wenn nicht, dies zu stoppen? Die Welt kann nicht tatenlos zusehen, wie Wladimir Putin diese Schreckensherrschaft fortsetzt.”

“Der Wendepunkt für den Westen und die NATO wird kommen, wenn am Sonntag die Sonne über Kiew aufgeht und die Kriegsverbrechen gegen zivile Nichtkombattanten für alle sichtbar werden”, sagte Velshi am Wochenende auf Twitter. “Es gibt keine Zeit mehr für Ausflüchte. Wenn “nie wieder” irgendetwas bedeutet, dann ist es jetzt an der Zeit zu handeln.”

Auf die Frage, was er damit konkret meinte, stellte Velshi klar, dass er für ein “direktes militärisches Eingreifen” eintrete.

“Es sind Grenzen überschritten und Kriegsverbrechen von Putin begangen worden, die ein direktes militärisches Eingreifen zu etwas machen, das die NATO jetzt ernsthaft in Betracht ziehen muss”, fügte Velshi hinzu.

Als ich Velshi einen verdammten Irren nannte, weil er diese Ansichten geäußert hatte (meiner Meinung nach die einzig vernünftige Reaktion auf einen solchen Wahnsinn), argumentierte er, dass ein Krieg mit Russland wegen der Ukraine nicht unbedingt zu einem Atomkrieg führen würde, und behauptete: “Eine Flugverbotszone unterscheidet sich nicht so sehr von der endlosen Lieferung von Waffen, die der Westen in die Ukraine schickt.”

Dies sind keine vernünftigen oder akzeptablen Aussagen, die von den etablierten Experten gemacht werden. Ein direkter Angriff auf das russische Militär würde in der Tat das Risiko bergen, eine Kette schneller Eskalationen auszulösen, die leicht zu einem ausgewachsenen Atomkrieg führen könnten; es gäbe viel zu viele kleine, bewegliche Teile, als dass dies auch nur annähernd vorhersehbar oder kontrollierbar wäre. Eine Flugverbotszone über der Ukraine würde die NATO-Mächte unmittelbar in einen heißen Krieg mit Russland verwickeln, was in der Tat etwas völlig anderes ist als die Lieferung von Waffen an die ukrainischen Streitkräfte.

Die Tatsache, dass eine nukleare Supermacht nicht mit einer Nation ohne Atomwaffen gleichgesetzt werden kann, ist für alle Großmächte, seit Stalin die Bombe erhielt, eine grundlegende, vom gesunden Menschenverstand geprägte Erkenntnis. Das ist keine fortgeschrittene esoterische Erkenntnis, die man nur begreift, wenn man sich jahrelang mit dieser Materie beschäftigt hat; soweit ich weiß, lernen Kinder in der Grundschule immer noch etwas über die Geschichte der Atomwaffen und der gegenseitig zugesicherten Vernichtung. Das ist nichts, was man erwachsenen Menschen erklären muss, geschweige denn einflussreichen Experten der Mainstream-Medien.

Aber es wird immer mehr zur Gewohnheit. Die Behauptung, wir befänden uns bereits im Dritten Weltkrieg und müssten anfangen, entsprechend zu handeln, taucht immer häufiger auf. Die Vorstellung, dass die NATO-Mächte in der Lage sein könnten, das russische Militär in der Ukraine anzugreifen, ohne einen nuklearen Schlagabtausch auszulösen, entwickelt sich schnell zu einem eigenen Genre der westlichen Außenpolitik, und dieser Trend scheint sich mit den jüngsten (wohl ziemlich zweifelhaften) Behauptungen über russische Gräueltaten in diesem Krieg zu beschleunigen.

Zu Velshis Ruf nach dem Dritten Weltkrieg gesellen sich bereits Leute wie der Vorsitzende der Human Rights Foundation, Garry Kasparow, der offenbar so lange trainiert hat, um eine Maschine zu schlagen, dass er sich in eine solche verwandelt hat:

Es gibt auch Meinungsmacher in Zeitungen wie der New York Times, die sagen: “Die Vereinigten Staaten und die NATO sollten Herrn Putins Versuch, mit Atomwaffen zu drohen, weniger nachsichtig gegenüberstehen – nicht nur, um die Ukraine zu unterstützen, sondern auch, um die globale geopolitische Stabilität in der Zukunft zu gewährleisten.”

Es gibt auch die ärgerlichen Pressekonferenzen des Weißen Hauses, in denen ehrgeizige Reporter aggressiv nachfragen, warum die Biden-Regierung nicht mehr gegen Russland unternimmt, ein deutliches Beispiel dafür, dass die Mainstream-Presse nur dann aufdringlich und konfrontativ gegenüber US-Regierungsvertretern sein darf, wenn sie mehr Blutvergießen fordert.

Wie wir bereits erörtert haben, führen diese immer lauter werdenden Rufe nach einem heißen Krieg zwischen nuklearen Supermächten zwar nicht unmittelbar zum Erfolg, aber sie verschieben das Betätigungsfeld des Mainstream-Diskurses so weit in Richtung der größtmöglichen Kriegstreiberei, dass Forderungen nach einer weiteren Eskalation moderat und Forderungen nach einer Deeskalation wie eine extremistische Entschuldigung für Wladimir Putin wirken. Im allerbesten Fall lassen sie die Menschen viel offener für die Zustimmung zu weit mehr nuklearer Kriegführung, als jeder denkende Mensch jemals zustimmen sollte.

Das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, dass sie uns das antun. Es ist nicht in Ordnung, dass sie die Vorstellung von Eskalationen normalisieren, die leicht das Ende der Menschheit bedeuten können. Das ist der irrsinnigste Standpunkt, den ein Mensch überhaupt einnehmen kann. Verrückter als der Nationalsozialismus oder jede andere extremistische Ideologie, die Sie sich vorstellen können. Die Unterstützung von Aktionen, die zum Aussterben der Menschheit führen können, macht diese Menschen zu Feinden unserer gesamten Spezies.

Die Ukraine nimmt immer noch ausländische Freiwillige auf. Wenn diese allmächtigen Verrückten so scharf auf eine “direkte militärische Beteiligung” gegen Russland sind, dann wünsche ich mir, dass sie einfach in ein Flugzeug steigen und es selbst tun, ohne zu versuchen, die gesamte Menschheit mit hineinzuziehen.

Sie wollen eine direkte militärische Beteiligung? Na schön. Tun Sie es selbst. Seien Sie die direkte militärische Beteiligung, die Sie in der Welt sehen wollen. Übersetzt mit Deepl.com





Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin, Dichterin und Utopia-Prepperin, die regelmäßig auf Medium publiziert. Ihre Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn dir dieser Artikel also gefallen hat, dann ziehe bitte in Erwägung, ihn zu teilen, sie auf Facebook zu liken, ihren Aktivitäten auf Twitter zu folgen, ihren Podcast auf Youtube, Soundcloud, Apple Podcasts oder Spotify zu hören, ihr auf Steemit zu folgen, etwas Geld in ihr Trinkgeldglas auf Patreon oder Paypal zu werfen, etwas von ihrem großartigen Warenangebot zu kaufen, ihre Bücher Notes From The Edge Of The Narrative Matrix, Rogue Nation: Psychonautical Adventures With Caitlin Johnstone und Woke: A Field Guide for Utopia Preppers.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...