Nichts dagegen hört man vom deutschen Außenministerium und noch “Auschwitzminister”, AA Maas!

https://www.richardsilverstein.com/2021/10/22/us-state-department-criticizes-israel-for-designating-palestinian-ngos-as-terror-groups/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1

Bild: Im Inneren des Büros der Gefangenen-NGO Addameer

US-Außenministerium kritisiert Israel für die Einstufung palästinensischer NGOs als Terrorgruppen Israelische Sicherheitsquelle nennt die Behauptungen von Verteidigungsminister Gantz “weit hergeholt”

von Richard Silverstein

22. Oktober 2021

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz kündigte an, sechs palästinensische Menschenrechts-NGOs als Terrorgruppen zu bezeichnen und sie mit der Volksfront für die Befreiung Palästinas in Verbindung zu bringen. Er behauptete ohne jeden Beweis, dass sie alle mit der militanten Gruppe verbunden seien, die Israel zu einer Terrororganisation erklärt hat. Dies würde es den israelischen Behörden ermöglichen, sie zu schließen, Büros zu schließen, Mitarbeiter zu verhaften und Bankkonten und Unterlagen zu beschlagnahmen. Damit würde im Wesentlichen jegliche Menschenrechtsarbeit palästinensischer Organisationen in Israel unterdrückt:

Zu den sechs Organisationen gehören die Palästinenserrechtsorganisation Al-Haq, Addameer, die palästinensische Sicherheitsgefangene vor israelischen Militärgerichten vertritt, und Defense for Children-International, eine Gruppe, die sich für palästinensische Kinder einsetzt. Die Union of Palestinian Women’s Committees, das Bisan Research and Advocacy Center und die Union of Agricultural Work Committees wurden ebenfalls zu terroristischen Organisationen erklärt.

Gantz sagte unter anderem:

Sie sind “Teil eines Netzwerks von Organisationen, die im Auftrag der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) verdeckt in der internationalen Arena operieren”,

“Diese Organisationen operierten unter dem Deckmantel von ‘zivilgesellschaftlichen Organisationen’, gehörten aber in der Praxis der Führung der Organisation an und bildeten einen Arm von ihr, dessen Ziel es sei, Israel zu zerstören, während er sich an terroristischen Handlungen beteilige, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Erklärung beschuldigte die Gruppen, von der PFLP kontrolliert zu werden und “Agenten zu beschäftigen, die in terroristische Aktivitäten verwickelt sind”.

Derartige ungeheuerliche Behauptungen sind für Israels Sicherheitsapparat an der Tagesordnung. Der israelische Sicherheitsapparat lehnt jede Form von humanitärer Hilfe ab und verhaftet und inhaftiert routinemäßig ausländische und palästinensische Mitarbeiter von Hilfsorganisationen unter ähnlich erfundenen Anschuldigungen. Muhammed al-Halabi sitzt seit fünf Jahren in einem israelischen Gefängnis, wo er mit Anschuldigungen konfrontiert ist, die von seinem früheren Arbeitgeber, der australischen Regierung und der gesamten weltweiten NRO-Gemeinschaft weitgehend widerlegt wurden. Ein spanischer Entwicklungshelfer wurde in ähnlicher Weise verhaftet und befindet sich weiterhin im Gefängnis. Ich war der erste Journalist, der über diese beiden Verhaftungen berichtete und damit die israelische Nachrichtensperre durchbrach, die die Medien daran hinderte, darüber zu berichten. Diese Gruppen und Mitarbeiter haben nichts anderes getan, als das Elend der Palästinenser zu lindern. Aber selbst das ist eine Schande für Israel vor der Welt. Es möchte lieber, dass sie in der Isolation leiden, weit weg von den Kameras und der Aufmerksamkeit der übrigen Welt.

Ein weiteres Ziel der Anklagen gegen die NRO ist es, sie von ausländischen Geldern abzuhalten. Israel zwingt Menschenrechts-NRO bereits dazu, alle ausländischen Finanzierungsquellen aufzulisten (ein Gesetz, das in Russland und anderen totalitären Staaten befolgt wird). Viele europäische Länder und Stiftungen unterstützen den palästinensischen Menschenrechtsaktivismus finanziell, um ihr schlechtes liberales Gewissen angesichts der israelischen Apartheid zu beruhigen. Wenn Israel die Integrität der palästinensischen NROs in Zweifel ziehen und sie mit dem Makel des Terrors belegen kann, dann werden die Geldgeber misstrauisch. Sie werden nicht wollen, dass ihr Ruf durch eine solche Assoziation beschmutzt wird.

Defense of Children International verklagte eine pro-israelische Interessengruppe, UK Lawyers for Israel, nachdem diese die gleichen falschen Behauptungen aufgestellt hatte. Letztere wurde gezwungen, ihre Behauptung öffentlich zu widerrufen. Ich vermute, dass viele dieser Behauptungen von verschiedenen pro-israelischen Gruppen aufgestellt wurden, deren Aufgabe es ist, palästinensischen Aktivismus zu verleumden. Obwohl sie angeblich unabhängig sind, sind sie in Wirklichkeit Arme des israelischen Staates, Kampfhunde, die jeden anknurren, der ihren Herrn bedroht. Zu denen, die dies in der Vergangenheit getan haben, gehören NGO Monitor, Shurat HaDin, das Jerusalem Center for Public Affairs, Jewish Chronicle und Palestine Media Watch. Es ist auch kein Zufall, dass NGO Monitor zwei Tage vor Gantz’ Ankündigung eine “Zusammenfassung” von Behauptungen über Verbindungen der PFLP zu humanitären Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen veröffentlichte. Die Behauptungen sind unseriös und basieren oft auf Informationen, die von der israelischen Regierung selbst in einem Kreislauf der Logik veröffentlicht wurden. Offensichtlich arbeiten sie Hand in Hand. Ganz zu schweigen davon, dass NGO Monitor von mindestens einer der palästinensischen NGOs, die es verleumdet hat, verklagt und gezwungen wurde, sich für seine falschen Behauptungen zu entschuldigen.

Die weltweite Reaktion auf Gantz’ Erklärung erfolgte fast sofort. Natürlich haben die Palästinensische Autonomiebehörde und die Palästinenser sie verurteilt. Aber auch Mitglieder des Kongresses und des Außenministeriums übten scharfe Kritik an Gantz’ Entscheidung:

Die Sprecherin des Außenministeriums sagte:

Die USA werden “unsere israelischen Partner um weitere Informationen über die Grundlage für diese Benennungen bitten”, sagte Ned Price…

“Die israelische Regierung hat uns nicht vorgewarnt”, dass die palästinensischen Gruppen auf die schwarze Liste gesetzt werden würden, fügte er hinzu.

“Wir sind der Meinung, dass die Achtung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und einer starken Zivilgesellschaft von entscheidender Bedeutung für eine verantwortungsvolle und reaktionsfähige Regierungsführung ist”, sagte Price.

Natürlich ist das alles nur Augenwischerei. Die Regierung Biden schert sich nicht um die palästinensischen Menschenrechte oder die Palästinenser im Allgemeinen. Sie will Ruhe bewahren, damit sie ihre Interessen anderswo verfolgen und größere Schlachten schlagen kann (z. B. mit China, Russland usw.).

Gantz hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist schwer zu verstehen, was er zu gewinnen glaubte. Mit einer Zivilgesellschaft kann Israel argumentieren, dass es ein demokratischer Staat ist, der abweichende Stimmen unter den Palästinensern zulässt. Die Beseitigung auch nur dieser kleinen Spur von Widerstand erlaubt es den Kritikern Israels, es als autoritären Staat darzustellen. Die Unterdrückung von individuellen Rechten, Minderheiten und politischer Opposition ist ein Markenzeichen des totalitären Staates. Diese Entscheidung ist charakteristisch für den Faschismus. Für diejenigen, die Hebräisch lesen können, hat Hanna Beit Halachmi eine umfassende Analyse in diesem Sinne geschrieben.

Gantz wird mit ziemlicher Sicherheit von dem Ast herunterklettern, auf dem er sitzt, bevor er abgesägt wird. Dies wird wahrscheinlich erst in etwa 12 Stunden bis zum Ende des Schabbats geschehen. Mit ziemlicher Sicherheit haben sich Minister Blinken und Bidens Mitarbeiter mit Premierminister Bennett und Gantz in Verbindung gesetzt und sie aufgefordert, sich zurückzuziehen. Das werden sie tun, denn ein solcher globaler Konsens ist das Einzige, was Israel von seinen schlimmsten Impulsen abhält.

Die ausländischen Kritiker sind nicht die einzigen, die ihre Stimme erheben. Eine israelische Sicherheitsquelle sagte mir, dass seine Behörde zwar glaubt, dass viele der NROs eine ideologische Affinität zur PFLP haben könnten, dass es sich aber um zivile [d. h. nicht militante und gewaltfreie] Organisationen handelt. Sie zu “terroristischen Organisationen” zu erklären, sei “weit hergeholt”, sagte er. Selbst innerhalb des Sicherheitsapparats gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ich vermute, dass der militärische Nachrichtendienst der IDF, AMAN, sich diese Strategie ausgedacht und Gantz dazu überredet hat, ihr zuzustimmen, ohne andere Sicherheitsbehörden zu konsultieren. Das lässt Gantz wie einen Idioten aussehen.

In gewisser Weise wäre es besser, wenn Gantz den Rat ablehnen und den harten Kerl spielen würde. Dann würde die Welt Israel als das sehen, was es wirklich ist: ein Staat, der vorgibt, liberal und demokratisch zu sein, der aber durch und durch rassistisch und faschistisch ist. Je eher die Welt Israel als das sieht, was es ist, desto eher wird sie sich zusammenschließen, um ein Ende der israelischen Apartheid zu fordern. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, die die Geheimnisse des israelischen Nationalen Sicherheitsstaates aufdeckt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und ot erschienen.

